Животные, которые умеют передвигаться по воде

С нами не соскучишься!

В нашем сегодняшнем списке — удивительные представители животного мира, которые умеют передвигаться по воде:



1. Ящерица Василиск (Basilisk Lizard)

2. Бразильские Карликовые Гекконы (Brazilian Pygmy Geckos)

3. Водомерки

4. Пауки-охотники (Fishing Spiders)

5. Дельфины

6. Западноамериканская поганка и Поганка Кларка (Western and Clark’s Grebes)

7. Качурка

8. Цапля на гиппопотаме