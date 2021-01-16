Животные, которые умеют передвигаться по воде

В нашем сегодняшнем списке — удивительные представители животного мира, которые умеют передвигаться по воде:
1. Ящерица Василиск (Basilisk Lizard)
Ящерица Василиск, также известная как ящерица Иисус Христос, скрывается от хищников падая с верхушки дерева и убегая по поверхности водоёма, находящегося под деревом. Они могут пробежать порядка 4,5 метров, развив впечатляющую скорость в полтора метра в секунду.
Длинные пальцы на задних лапах этих ящериц соединены между собой перепонками, поэтому быстро шлёпая своими задними лапками по воде они создают воздушные карманы, которые не дают им уйти под воду, если только они сохраняют свою скорость. Когда они всё же уходят под воду, они могут плавать. Тем не менее, они предпочитают бегать по воде, чтобы избежать риска быть съеденными водными обитателями.
2. Бразильские Карликовые Гекконы (Brazilian Pygmy Geckos)
Эта крошечная ящерица не просто очаровательна, она ещё и талантлива. Благодаря своему малому весу и водоотталкивающей коже, геккон может с лёгкостью ходить по поверхности воды. Поскольку геккон настолько крошечный (они меньше по размеру, чем многие из насекомых, обитающих в тропических лесах Амазонки), он рискует утонуть даже в самой маленькой луже – учёные считают, что именно поэтому и развилась их способность ходить по воде.
3. Водомерки
Водомерки относятся к семейству водомерок, отличающихся своей способностью ходить по воде. Они могут это делать благодаря водоотталкивающим ногам, которые помогают увеличивать напряжение поверхности воды, одинаково распределяя вес тела насекомого на все его лапки. Их движения также помогают им передвигаться по воде. Они отталкиваются средней парой лапок, совершая круговые движения, похожие на движения вёсел, и скользят вперёд по воде.
4. Пауки-охотники (Fishing Spiders)
Пауки-охотники, также известные как доломедес, являются полуводными насекомыми, обитающими рядом с водоёмами, где они охотятся. Они ждут на берегу у водоёма, пока не заметят рябь на воде и затем бегут по воде, чтобы поймать добычу. Вода также помогает им избежать хищников, так как они могут спрятаться прямо под поверхностью, окутав своё тело крошечными пузырьками. Хотя большинство пауков-охотников питается насекомыми, более крупные виды могут также питаться мелкой рыбёшкой, головастиками и лягушками.
Как и гекконы, пауки-охотники могут перемещаться по воде благодаря своему маленькому весу и обилию коротких водоотталкивающих волосков на теле. Иногда они плывут по воде, выставив несколько лапок наверх, чтобы ветер нёс их в нужном направлении. Их короткие волоски также позволяют пузырькам образовываться вокруг их тела, когда они прячутся под поверхностью воды. На самом деле, они настолько плавучие, что им приходится за что-то ухватываться, находясь под водой, иначе вода вытолкнет их на поверхность, причём совершенно сухими. Некоторые виды пауков-охотников могут находится под водой на протяжении получаса.
5. Дельфины
Учитывая, что у них нет ног, сложно сказать, что дельфины «ходят» по воде, однако они славятся своей способностью танцевать над волнами с помощью своих хвостовых плавников. В отличие от других животных, которые используют свою способность ходить по воде в качестве кого-либо эволюционного преимущества, дельфины, по мнению учёных, делают это чисто ради удовольствия – для них это эквивалент человеческих танцев.
Интересно то, что, хотя дельфины могут «ходить» с помощью хвоста, они практически никогда не делают этого в дикой природе. Исключения составляют случаи, когда к группе диких дельфинов прибивался дельфин, который ранее был в неволе и проходил обучение.
6. Западноамериканская поганка и Поганка Кларка (Western and Clark’s Grebes)
Как западноамериканская поганка, так и поганка Кларка обладают уникальным и прекрасным ритуалом брачных игр под названием «спешка», в ходе которого пара птиц бежит по воде. Птицы бросаются вперёд всем телом и становятся на лапы на воде, одновременно хлопая крыльями. Затем, пара пробегает по воде в унисон на расстояние примерно в 9 метров, делая по 22 удара лапой по воде в секунду.
Эти птицы проводят практически всю свою жизнь в воде. У них короткие крылья и крепкие ноги, которые не очень удобны для хождения по суше, но незаменимы для брачного ритуала.
7. Качурка
В отличие от других животных в этом списке, эта птица не ходит по поверхности воды, хотя создаётся именно такое впечатление. На самом деле она парит вблизи поверхности воды и опускает в неё лапы, хватая добычу. Лапы птицы слишком слабы, чтобы поддерживать её вес на протяжении более чем нескольких шагов. Из-за этого создаётся впечатление, что она может дольше идти по воде, нежели по суше.
8. Цапля на гиппопотаме
Цапли действительно не могут ходить по воде, однако птица на этом видео выглядит так, будто у неё это получается – до тех пор, пока гиппопотам не появляется над поверхностью воды, показывая нам в чём на самом деле кроется секрет цапли. Она, кончено не может ходить по воде, но зато она подобралась к этому настолько близко, насколько это возможно.
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