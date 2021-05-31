9 нелепых фильмов, наделавших много шума среди критиков и зрителей

Как и любая другая форма современного искусства, кино – это довольно субъективная вещь, ведь то, что нравится одному, не всегда будет нравиться другому. К примеру, лёгкий блокбастер, который насыщен компьютерной графикой, у одних вызывает желание запастись как можно большим количеством попкорна, а у других – рефлекторное закатывание глаз и фразу о том, как вообще такое можно смотреть...
1. Косяковое безумие (1936)
Косяковое безумие.
О чём кино: изначально это должна была быть поучительная история, которая предостерегает молодых людей от наркотиков. Задумывалась она в формате лекции, что читается во время школьного собрания и обрисовывает все опасности употребления марихуаны. В центре сюжета – три подростка: Мэри, Джимми и Билл, которые оказываются втянуты в опасный и безумный мир каннабиса, употребляя его до тех пор, пока не доходят до момента, когда уже не могут отказаться от него и их жизнь не оказывается опустошена длительной наркоманией.
Кадр из фильма Косяковое безумие. \ Фото: google.ru.
Почему оно плохое: в самом начале фильм должен был носить название «Расскажите своим детям», и спонсировался религиозными консерваторами, как попытка создать пропаганду против марихуаны. Воспринималось это кино очень серьёзно до тех пор, пока его не обрезали и не собрали по частям. Воспользовавшись плохой актёрской игрой, нулевой ценностью фильма, а также довольно низкой исторической линией, сторонники марихуаны смогли превратить «Косяковое безумие» в намеренно смешную и нелепую комедию, изменив изначально доброе и важное послание о вреде наркотиков на плоские шутки со взрослым подтекстом. Фильм был повторно показан студентам, а доходы от этого показа помогли финансировать Калифорнийскую инициативу по марихуане, а также добиться её легализации в 1972 году. Вскоре после этого компания New Line Cinema получила права на фильм и продолжила его показ, очевидно, поклонникам действительно плохого кино, вошедшего в историю.
2. План 9 из открытого космоса (1959)
План 9 из открытого космоса.
О чём кино: инопланетяне атакуют долину Сан-Фернандо, возвращая к жизни трупы из местного кладбища, превращая их в свою персональную армию из зомби и вампиров. Однако вместо какого-то злого замысла, инопланетяне используют их для того, чтобы остановить создание «Solaranite» – искусственного источника энергии, который угрожает безопасности всей Вселенной.
Кадр из фильма План 9 из открытого космоса. \ Фото: imdb.com.
Почему оно плохое: изначально у фильма, носившего название «Грабители могил из космоса», была своя, особая концепция, где её создатель хотел объединить инопланетян, нежить и злобных человеческих учёных в единую историю. К сожалению, эта история не удалась абсолютно по всем параметрам. Эд Вуд, в попытке смешать вместе научную фантастику, готический ужас и боевик, смог создать лишь безумную мешанину, которая в итоге не была оценена зрителями. Концептуально этот фильм уже был непростым к пониманию, однако плохие спецэффекты и плохое качество дневных и ночных съемок сделало его абсолютно невозможным к просмотру. Пожалуй, это один из тех плохих фильмов, что настолько странные и непонятные, из-за чего ложатся в основу новых кино. А потому не удивительно, что Тим Бёртон использовал именно его в своей работе над картиной «Эд Вуд» с Джонни Деппом в главной роли.
3. Манос: Руки судьбы (1966)
Манос: Руки судьбы.
О чём кино: семейное трио из Майкла, Маргарет и их дочери Дебби отправляется в отпуск в Эль-Пасо. Потерявшись в дороге, они находят неподалёку изолированный дом, в котором живёт отшельник-землевладелец по имени Торго. Когда семья распаковывает свои вещи, то узнает, что Торго – член злого культа, который приносит в жертву богу Маносу отрубленные руки людей.
Кадр из фильма Манос: Руки судьбы. \ Фото: youtube.com.
Почему оно плохое: известный торговец удобрениями Гарольд П. Уорррен решил заключить пари с соавтором фильма «Route 66» Стирлингом Силлифантом. Однажды, обедая вместе в кафе, Гарольд убеждал Стирлинга в том, что снять фильм ужасов – несложно, буквально раз плюнуть, и что он сможет самостоятельно написать сценарий, спродюсировать фильм, снять его и даже сняться в нём одновременно. А потому это кино, представленное на экране актёрами театра и съёмочной группой любителей, было пропитано массой ошибок, неточностей и, конечно же, нелепостей. В этом кино было всё: плохая актёрская игра на любителя, несвязанные между собой действия персонажей, сюжетные дыры, плохая закадровая обработка и звуковая дорожка. Тем не менее, к чести Уоррена, у него осталось чувство юмора, а потому он смело заявлял, что «Манос» может стать худшим фильмом, когда-либо сделанным человеком.
4. Барбарелла (1968)
Барбарелла.
О чём кино: в основу легли «порнографические» комиксы Жан-Клода Фореста, которые рассказывали историю о девушке Барбарелле. В поисках злого учёного Доктора Дюрана Дюрана, что изготовил Позитронный Луч, способный уничтожить всю Вселенную, девушка Барбарелла, согласно указанию Президента Земли, отправляется в область Тау Кита, что в космосе, в надежде найти учёного и привлечь его к ответственности.
Кадр из фильма Барбарелла. \ Фото: yaokino.ru.
Почему оно плохое: оригинальный комикс Фореста стал символом женского сексуального освобождения и положил начало сексуальной революции в середине двадцатого века. Разумеется, у него нашлись и критики, утверждающие, что комикс просто пропагандирует женскую сексуальность, и уж точно не отстаивает идеи женского сексуального равенства. Фильм, снятый режиссёром Роджером Вадимом, перевёл эту историю в непринуждённую научно-фантастическую сказку, где сексуальность самой героини раскрывается в качестве эротического вознаграждения для её друзей во время путешествия, а также помогает перезагрузить машину, которая вызывает смерть от оргазма. Как и многие фильмы этого периода, «Барбарелла» ходила по грани между гениальными творческими замыслами и крайне ограниченными ресурсами, что ещё больше сказывалось на актёрской игре. Однако этот фильм и по сей день остаётся хитовым именно благодаря актуальности темы и тем историческим моментам, что перекликаются с современной поп-культурой и признаны социальной сатирой.
5. Говард-утка (1986)
Говард-утка.
О чём кино: житель Утиного мира Говард Дак, занятый чтением журнала Уточка, отправляется в космос и приземляется в Кливленде, что в штате Огайо. Вскоре он обнаруживает, что он оказался на Земле, похищенный местными землянами-учёными прямиком из космоса. Однако не только героическая утка-гуманоид оказывается на нашей планете, но и Тёмный Повелитель Вселенной, что прибыл следом за ним и планирует уничтожить Землю и поработить человечество.
Кадр из фильма Говард-утка. \ Фото: androidmafia.ru.
Почему оно плохое: снятый по одноименному комиксу Марвел, этот фильм мало чем похож на него. Однако расхождение с оригиналом – меньшее из зол, за что кино подвергли нещадной критике. Так, отмечались отвратительные и крайне дешёвые спецэффекты, отсутствие ровного «тона», поскольку фильм колебался между откровенно юмористическим, пропитанным чёрной сатирой, и в некотором роде героической драмой. Несмотря на абсолютно сумасшедшую идею и умелых кинематографистов, что работали над ним, «Говард-утка» вышел абсолютно унылым и скучным. Причиной провала, прежде всего, стало абсолютно картонное изображение главного героя, как с точки зрения его характеристик и характера, так и с анимационной. Отсутствие амбиций, непредвзятая жестокость, а также унылое исполнение – вот почему этим фильмом не хочется наслаждаться и почему никогда не стоит включать его на своём ТВ.
6. Супермен 4: Борьба за мир (1987)
Супермен 4: Борьба за мир.
О чём кино: после событий фильмов «Супермен» и «Супермен 3», главный антагонист Лекс Лютор обманывает Человека из стали, создавая его клон, используя при этом ДНК самого Супермена, а также солнечную радиацию, получаемую путём ядерной детонации. Этот неуправляемый клон нависает угрозой над Метрополисом, который не защищён главным героем, ослабленным лучевой болезнью.
Кадр из фильма Супермен 4: Борьба за мир. \ Фото: kritikanstvo.ru.
Почему оно плохое: параноидальная идея о холодной войне, что в любой момент может развернуться полноценным ядерным конфликтом, находит своё отображение в фильме о Супермене, снятом Сидни Дж. Фюри. Однако такой необходимый социальный комментарий, как ответ на то, как Супермен должен реагировать на угрозу ядерной войны, теряется на фоне абсолютно унылой и бездарно снятой части этой франшизы, обладающей откровенно играющим с судьбой злодеем и запутанным сюжетом. Именно это и заставило студию Cannon Films существенно урезать бюджет, из-за чего сократили количество важных сцен и были заменены спецэффекты. В результате «Борьба за мир» вышла пустой оболочкой, а не полноценным фильмом, продолжающим историю любимого супергероя. Некоторые фанаты студии DC смогли переварить такой подход к фильму, однако даже третья часть серии, которая подверглась нещадной критике, вышла намного более удачной, чем это откровенно провальное кино. И о силе провала говорит и то, что после «Борьбы за мир» историю о Супермене отложили в долгий ящик на целых двадцать лет.
7. Мак и я (1988)
Мак и я.
О чём кино: инопланетную семью похищают с её родной планеты во время беспилотной космической миссии НАСА и доставляют на Землю для проведения соответствующих опытов. Во время попытки побега, маленький инопланетянин, получивший прозвище Мак (Mysterious Alien Creaturе), преследуемый ФБР, случайно сталкивается с семейством Крузов, и в последствии раскрывается маленькому мальчику Эрику.
Почему оно плохое: после ошеломительного успеха фильма «Инопланетянин» 1982 года, компания Orion Pictures стремилась подарить молодым киноманам нового, привлекательного инопланетянина на экране и тем самым увеличить свою прибыль. К несчастью, там, где первый фильм буквально раздвигал границы в мире спецэффектов и рассказывал невероятную историю, создав яркого, мужественного и одного из самых стойких и харизматичных персонажей нечеловеческого происхождения, «Мак и я» стал пустой копией, одержимой жаждой наживы. Несмотря на то, что с момента выхода первого фильма прошло шесть лет, спецэффекты в «Мак и я» были гораздо менее качественными и убедительными, а потому он не понравился зрителям, ведь он не вдохновлял и в нём не хватало основы – «сердца» и идеи. Спустя почти два десятилетия этот фильм известен, как постоянный гость на шоу Конана. Всякий раз, когда Пол Радд появляется в качестве гостя, вместо того, чтобы показывать кадры из своего нового фильма, он приносит один и тот же клип о ленте «Мак и я».
8. Тролль 2 (1990)
Тролль 2. \ Фото: goprovidence.com.
О чём кино: прожив несколько лет в пригороде, Майкл Уэйтс решил забрать свою семью и перебраться в небольшой сельский городок Нилбог. Отправляются они туда всей компанией: Майкл, его жена Диана, сын Джошуа и дочь Холли, за которой следует её парень и его укуренные друзья. Семья едет в этот маленький городишко, полностью игнорируя новости о том, что там встречаются привидения, гоблины и другие мистические существа, способные захватить их и съесть.
Кадр из фильма Тролль 2. \ Фото: imdb.com.
Почему оно плохое: этот фильм был презентован как продолжение фэнтезийной ленты Джона Карла Брюхера «Тролль», выпущенной в 1986 году, несмотря на то, что он не имеет никакого прямого или даже косвенного отношения к ней. Ужасные спецэффекты, непонятная и запутанная история, отсутствие какого-либо внятного сюжета, смерть от утопления в попкорне, отвратительный грим, гомофобные шуточки и спектакли в стиле кэмп стали причиной, почему фильм признали одним из самых худших за всё время. Несмотря на весь его ужас, эта кинокартина обрела славу в стиле «так плохо, что хорошо», а потому её постигло второе дыхание: актёр-режиссер Майкл Стивенсон выпустил документальное кино на большой экран, которое носило название «Лучший худший фильм».
9. Горец 2: Оживление (1991)
Горец 2: Оживление.
О чём кино: спустя два десятилетия после событий в фильме «Горец», где бессмертный Коннор МакЛауд, наконец, заполучил смертность, победив злодея Кургана, он стал настоящим стариком-отшельником, живущим в тени Щита – устройства, разработанного, чтобы исправить истончение озонового слоя Земли. В момент, когда действие Щита начинает иметь для людей негативные последствия, МакЛауду предстоит снова встать на защите планеты, спасти её и покончить со всеми своими давними врагами.
Кадр из фильма Горец 2: Оживление. \ Фото: wikimovies.ru.
Почему оно плохое: оригинальный фильм «Горец» был весьма увлекательным рассказом, где переплетался мистицизм древности с современным обществом, а также с интересными и жизненными темами, которые подчёркивали важность не только жизни, но и смерти. Вернувшись к созданию новой истории по этой легенде, режиссёр Рассел Малкэй столкнулся со всеми возможными проблемами, которые только могли быть. Этот подчёркнуто-странный микс из защиты окружающей среды и героического фэнтези, изначально пострадал из-за отсутствия главной звезды, что была вынуждена в итоге вернуться по контракту и целой череды травм, полученной на съёмочной площадке. Так, Ламберт выбил зуб одному из актёров, а также лишился кончика своего пальца. Кроме того, в 1980-х годах Аргентина переживала не самое лёгкое время, а потому безумный удар по инфляции отразился и на производстве кино. Вмешательство кинопроизводственной студии, которая значительно срезала бюджет, привело к тому, что фильм получился далёким от того, каким его изначально видел Малкэй. Кроме того, именно это стало причиной его провала в прокате, ведь низкий бюджет не позволил хоть как-нибудь связать новый фильм с предыдущей частью, что и сделало «Оживление» абсолютно другой, не такой увлекательной историей.
По материалам сайта screenrant.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии