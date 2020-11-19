Почему в общественных туалетах дверцы не достают до пола

Экономия – это далеко не единственная причина такой конструкции.





Уверяем вас, что вы – не единственный человек, который когда-либо чувствовал дискомфорт при посещении общественного туалета. Вероятно, вы не раз задавались вопросом, почему двери туалета в вашем офисе, бизнес-центре или торговом центре не закрываются полностью от пола до потолка.



В случае непредвиденных ситуаций вы сможете получить помощь

Так легче убирать

В общественных комнатах меньше запаха

Это помогает заметить, что туалет используется не по назначению

Предусмотрена возможность эвакуации

Это увеличивает проходимость

Прежде всего, это делается в целях безопасности. Представьте, сколько людей посещают туалет в больших торговых или бизнесс-центрах в течение дня? Что может случиться, если кому-то станет плохо и человек потеряет сознание. В случае с закрытой дверью пройдет слишком много времени, пока кто-то из посетителей это заметит, персонал взломает дверь и окажет помощь.Общественные туалеты посещают сотни человек каждый день. По существующему протоколу, их необходимо мыть и убирать каждый час. Пространство, которое позволяет уборщикам мыть полы, упрощает и ускоряет уборку.В закрытых пространствах, которые посещают сотни человек, сложно справиться и устранить неприятные запахи. Если кабинок три или пять, их реально отмыть, но, что делать, если их тридцать?Если существует пространство над и под дверью, воздух циркулирует намного лучше, а неприятные запахи исчезают быстрее.Конструкция дверей обеспечивает более высокий уровень наблюдения. Помогает не только администрации, но и службам безопасности.Замки – не слишком надежная вещь. Могут сломаться, поэтому в общественных местах предусмотрена самая простая конструкция. Если же человек не может выйти из-за неисправного замка, представьте, что в шумном помещении и отсутствии мобильной связи, это может занять у него массу времени. С дверями, которые не полностью изолируют пространство, попросить о помощи гораздо проще.Как бы вам это ни было неприятно, но в общественных туалетах, где предусмотрена большая проходимость, важно, чтобы посетители быстрее справлялись со своими потребностями и уступали место другим. Проще говоря, двери, которые не полностью изолируют вас от окружающего мира, ускоряют процесс.