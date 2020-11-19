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Почему в общественных туалетах дверцы не достают до пола

Экономия – это далеко не единственная причина такой конструкции.

Почему в общественных туалетах дверцы не достают до пола
Уверяем вас, что вы – не единственный человек, который когда-либо чувствовал дискомфорт при посещении общественного туалета. Вероятно, вы не раз задавались вопросом, почему двери туалета в вашем офисе,  бизнес-центре или торговом центре не закрываются полностью от пола до потолка.

В случае непредвиденных ситуаций вы сможете получить помощь 


Прежде всего, это делается в целях безопасности. Представьте, сколько людей посещают туалет в больших торговых или бизнесс-центрах в течение дня? Что может случиться, если кому-то станет плохо и человек потеряет сознание. В случае с закрытой дверью пройдет слишком много времени, пока кто-то из посетителей это заметит,  персонал взломает дверь и окажет помощь. 

Так легче убирать


Общественные туалеты посещают сотни человек каждый день. По существующему протоколу, их необходимо мыть и убирать каждый час. Пространство, которое позволяет уборщикам мыть полы, упрощает и ускоряет уборку.  

В общественных комнатах меньше запаха 


В закрытых пространствах, которые посещают сотни человек, сложно справиться и устранить неприятные запахи. Если кабинок три или пять, их реально отмыть, но, что делать, если их тридцать?
 Если существует пространство над и под дверью, воздух циркулирует намного лучше, а неприятные запахи исчезают быстрее.

Это помогает заметить, что туалет используется не по назначению 


Конструкция дверей обеспечивает более высокий уровень наблюдения. Помогает не только администрации, но и службам безопасности. 

Предусмотрена возможность  эвакуации


Замки – не слишком надежная вещь. Могут сломаться, поэтому в общественных местах предусмотрена самая простая конструкция. Если же человек не может выйти из-за неисправного замка,  представьте, что в шумном помещении и отсутствии мобильной связи, это может занять у него массу времени. С дверями, которые не полностью изолируют пространство, попросить о помощи гораздо проще.  

Это увеличивает проходимость  


Как бы вам это ни было неприятно, но в общественных туалетах, где предусмотрена большая проходимость, важно, чтобы посетители быстрее справлялись со своими потребностями и уступали место другим. Проще говоря, двери, которые не полностью изолируют вас от окружающего мира, ускоряют процесс. 
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Туалетдверцы
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