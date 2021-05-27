Мимишные гиганты

Если не считать человека, слон является 4-м самым умным животным на Земле по версии Animal Planet. А заодно и самым крупным наземным животным, обитающим на Земле. По пока слоны маленькие, они очень забавны.



Так что если этот понедельник у вас выдался трудным, то добро пожаловать.









Друзья.



Не всё получается сразу.



Уже не влазит.



Устал.



Пока никто не видит.





Привет!



Держимся за мамин бивень.



Озорники.



Будущая модель.



Грязевые ванны.



Родственные связи.



Шесть месяцев.



Спит и видит сны.



Будущий предводитель.



Обучение плаванию.



Ешь, мама.









Футболист.



Семья на прогулке.







Споткнулся.



И этот тоже.



Настоящие друзья.



Волосатик.



Таинственный обряд.



Дружелюбие.



Вот такие они, маленькие гиганты.





источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





