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10 идей, как украсить дом огоньками

Есть множество способов сотворить новогоднюю сказку при помощи одного-единственного украшения. Рассказываем, как без труда создать волшебную атмосферу дома.
10 идей, как украсить дом огоньками
Многие недооценивают гирлянду. Это яркое и универсальное украшение может быть задействовано практически в каждом уголке вашего жилища. Представляем 10 вариантов применения гирлянды для новогоднего декора дома. 

№1. Входная дверь


Театр начинается с вешалки, а дом — с входной двери. Так зачем же обделять это место красотой? Для усиления эффекта можно дополнить украшение еловыми ветками или мишурой. 

10 идей, как украсить дом огоньками
Гирлянда над входной дверью

№2. Окно


Окна — «глаза» дома, так пусть их взгляд тоже будет волшебным! Можно украсить окно по кромке обычной гирляндой, обмотав ее вокруг карниза, либо купить специальную гирлянду-штору.

10 идей, как украсить дом огоньками
Для украшения окна можно использовать гирлянду-штору

№3. Камин


Если вы — счастливый обладатель камина, то грех не воспользоваться этим уютным местом. Положите гирлянду наверх или подвесьте за края камина, компонуя  ее с еловыми ветками или мишурой. 

10 идей, как украсить дом огоньками
Украшение камина можно дополнить мишурой или еловыми ветками  

№4. Стена


«Оживите» стены дома, подвесив гирлянду-штору под потолок, либо обмотайте обычную гирлянду вокруг картин, подвесных полок и других доступных предметов.
Прекрасное дополнение — подвесной рождественский венок. Кроме того, обычную гирлянду можно повесить в форме ели, закрепив скотчем. 

10 идей, как украсить дом огоньками
Для украшения стены также подойдет гирлянда-штора

№5. Елка


Пожалуй, один из самых классических вариантов применения гирлянды. При подборе светящихся украшений руководствуйтесь общей цветовой гаммой игрушек и размером дерева. Вешать гирлянду лучше после того, как полностью нарядили елку. 

10 идей, как украсить дом огоньками
При выборе оттенка гирлянды руководствуйтесь цветом елочных игрушек

№6. Праздничный стол


Вы можете растянуть гирлянду вдоль стола, обвивая блюда и корзины с фруктами, либо использовать для украшения один центральный предмет — например, бутылку шампанского. Ее можно обвить гирляндой снаружи, либо взять пустую винную бутылку и положить светящуюся гирлянду внутрь — получится эффектный светильник. 

10 идей, как украсить дом огоньками10 идей, как украсить дом огоньками
Вы можете украсить бутылку с шампанским или положить гирлянду внутрь пустой винной бутылки

№7. Лестница


Если в вашем доме есть лестница, украсьте перила. Обвейте их гирляндой и дополните еловой веткой либо мишурой с парочкой небольших елочных игрушек. Получится как в рождественских американских фильмах!

10 идей, как украсить дом огоньками10 идей, как украсить дом огоньками
Гирлянду на лестнице можно дополнить еловой веткой

№8. Кухня


Не забываем про самое популярное место в доме, ведь красота должна быть не только в гостиной! Чтобы сделать кухню более праздничной, вы можете обвить гирляндой вытяжку либо протянуть ее поверх открытых полок или шкафчиков. 

10 идей, как украсить дом огоньками10 идей, как украсить дом огонькамиУкрасьте гирляндой вытяжку
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