10 идей, как украсить дом огоньками

Есть множество способов сотворить новогоднюю сказку при помощи одного-единственного украшения. Рассказываем, как без труда создать волшебную атмосферу дома.



Многие недооценивают гирлянду. Это яркое и универсальное украшение может быть задействовано практически в каждом уголке вашего жилища. Представляем 10 вариантов применения гирлянды для новогоднего декора дома.



№1. Входная дверь

№2. Окно

№3. Камин

№4. Стена

№5. Елка

№6. Праздничный стол

№7. Лестница

№8. Кухня

Театр начинается с вешалки, а дом — с входной двери. Так зачем же обделять это место красотой? Для усиления эффекта можно дополнить украшение еловыми ветками или мишурой.Гирлянда над входной дверьюОкна — «глаза» дома, так пусть их взгляд тоже будет волшебным! Можно украсить окно по кромке обычной гирляндой, обмотав ее вокруг карниза, либо купить специальную гирлянду-штору.Для украшения окна можно использовать гирлянду-шторуЕсли вы — счастливый обладатель камина, то грех не воспользоваться этим уютным местом. Положите гирлянду наверх или подвесьте за края камина, компонуя ее с еловыми ветками или мишурой.Украшение камина можно дополнить мишурой или еловыми ветками«Оживите» стены дома, подвесив гирлянду-штору под потолок, либо обмотайте обычную гирлянду вокруг картин, подвесных полок и других доступных предметов.Прекрасное дополнение — подвесной рождественский венок. Кроме того, обычную гирлянду можно повесить в форме ели, закрепив скотчем.Для украшения стены также подойдет гирлянда-штораПожалуй, один из самых классических вариантов применения гирлянды. При подборе светящихся украшений руководствуйтесь общей цветовой гаммой игрушек и размером дерева. Вешать гирлянду лучше после того, как полностью нарядили елку.При выборе оттенка гирлянды руководствуйтесь цветом елочных игрушекВы можете растянуть гирлянду вдоль стола, обвивая блюда и корзины с фруктами, либо использовать для украшения один центральный предмет — например, бутылку шампанского. Ее можно обвить гирляндой снаружи, либо взять пустую винную бутылку и положить светящуюся гирлянду внутрь — получится эффектный светильник.Вы можете украсить бутылку с шампанским или положить гирлянду внутрь пустой винной бутылкиЕсли в вашем доме есть лестница, украсьте перила. Обвейте их гирляндой и дополните еловой веткой либо мишурой с парочкой небольших елочных игрушек. Получится как в рождественских американских фильмах!Гирлянду на лестнице можно дополнить еловой веткойНе забываем про самое популярное место в доме, ведь красота должна быть не только в гостиной! Чтобы сделать кухню более праздничной, вы можете обвить гирляндой вытяжку либо протянуть ее поверх открытых полок или шкафчиков.Украсьте гирляндой вытяжку