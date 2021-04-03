Как правильно наносить духи, чтобы аромат дольше держался? Вот несколько простых приемов

Утром, с помощью парфюмерии мы пытаемся придать нашему телу приятный аромат, в надежде что он продержится целый день. Для этой цели женщины используют духи. Для мужчин более привычно использовать туалетную воду. И в том и в другом случае нанести эти разновидности парфюмерии нужно правильно. Иначе вы не получите нужного эффекта и аромат выветрится в течение часа.

Как и куда нужно наносить духи, чтобы пахнуть весь день?

Время, которое аромат будет держаться после применения духов, определяется несколькими факторами. Их нужно знать, иначе у вас вряд ли получится надолго сохранить приятный запах.

Какие факторы нужно знать, чтобы духи дольше держались?

В первую очередь это качество парфюма. Второй фактор (не менее важный), это тип кожи, на который вы наносите духи. На жирной коже аромат сохраняется значительно дольше.

Именно кожное сало в большом количестве служит хорошим «консервантом» для сохранения приятного аромата. У сухой кожи этого преимущества нет. Поэтому, если кожа у вас сухая, то сначала нанесите на неё питательный крем, а уж потом – любимый парфюм.

Как хранить духи дома?

У многих из нас духи и туалетная вода стоят на полочке в ванной комнате. Однако, это не лучшее решение для их хранения.

В ванной комнате часто случаются перепады температуры, иногда появляется пар. Всё это может повлиять на долговечность запаха и его свойства.

Лучше всего хранить духи в оригинальной упаковке (выбрасывать её не следует!) в сухом помещении, где царит нормальная комнатная температура.

Куда наносить духи? На какие места?

Качество духов и тип кожи, на которую их наносят, настолько же важно, как и место их применения. Духи подарят наиболее приятный аромат, если их грамотно сочетать с запахом нашего тела. Поэтому наносить духи нужно на места, где кровь хорошо циркулирует и находится ближе всего к поверхности тела. Например, на шею, суставы рук, в места сгибания локтей и коленей, а также на виски.

Выберете для себя 2-3 таких места, и распыляйте парфюм на них. Если у вас войдёт это в привычку, вы будете наносить духи правильно уже автоматически.

Важно момент, который следует знать! Духи, после их нанесения, втирать в кожу не нужно. При таких движениях поверхность кожи нагревается, что может существенно повлиять на структуру запаха.

Как наносить духи на одежду и волосы?

Кроме указанных чуть выше мест на теле, наносить духи можно также на волосы и одежду.

Волосы впитывают запахи как губка, поэтому аромат духов в них будет держаться очень долго. Но, большинство духов содержат в себе алкоголь. Поэтому наносить духи на волосы нужно в небольшом количестве, чтобы не пересушить их.

При нанесении духов на одежду, важно, чтобы запах был не только на ней, но и на коже одновременно. В этом случае аромат продержится дольше. Чтобы запах хорошо впитался в одежду, заниматься нанесением парфюма нужно не сразу перед выходом из дома, а минут за 20-30 до него.

Как правильно применять духи?

При нанесении духов, расстояние (до кожи, одежды, волос) должно быть около 20-ти сантиметров. Наносить их нужно только на чистую сухую кожу. Если кожа слишком сухая, нанесите на неё увлажняющий крем.

Чтобы получить интенсивный запах, распылите духи в большом количестве в помещении и пройдите несколько раз через этот ароматный «туман». Ароматный шлейф после такой процедуры за вами будет тянуться ещё очень долго.

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И смотрим 2 видео, где вам ещё расскажут о местах и тонкостях нанесения духов. Видео №1.

И видео №2.