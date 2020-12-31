Бюджетные идеи для украшения дома в преддверии Нового года

Преддверие Нового года - идеальное время для творческих экспериментов

1. Оригинальный подсвечник

С креативными подсвечниками новогоднее настроение обеспечено

2. Скрепка вместо нитки

ru Вешать игрушки на скрепки гораздо удобнее, да и снимаются они без проблем / Фото: rorina.ru

3. Маскировка елочного основания

Задекорируйте основание ели подарком или «снежной» ватой / Фото: rorina.ru

4. Прозрачный декор

Сделайте снежинки с помощью клеевого пистолета или «жидкого стекла» / Фото: rorina.ru

5. Бумажные снежинки

Бумажные снежинки легко клеятся на мыльный раствор / Фото: syl.ru

6. Пушистые помпоны

Пушистые помпоны могут быть и снежком, и объемной снежинкой, и даже легким облачком / Фото: rorina.ru

7. Хвойный запах для искусственной елки

Создайте праздничный аромат с помощью хвойных и цитрусовых аромамасел / Фото: rorina.ru

8. Искусственный снег

Украсьте искусственным снегом дом или декоративные композиции

9. Упаковка подарков

Главное - упаковывать подарки с душой / Фото: pbs.twimg.com