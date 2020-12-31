Бюджетные идеи для украшения дома в преддверии Нового года

Преддверие Нового года - идеальное время для творческих экспериментов
Новый год с удовольствием ждут как дети, так и взрослые. Ведь так приятно создавать дома праздничную атмосферу, ставить елку, украшать комнаты и придумывать оригинальный декор. Не обязательно покупать каждый год новые игрушки, воспользуйтесь креативными лайфхаками.
1. Оригинальный подсвечник
С креативными подсвечниками новогоднее настроение обеспечено
1. Перевернутый бокал. Наполните стеклянное изделие яркой мишурой, хвоей, маленькими шариками или любыми другими декоративными элементами. Аккуратно переверните бокал ножкой кверху и поместите на него маленькую свечу, чтобы огонек возвышался над столом.
2. Кожура цитруса. Аккуратно очистите апельсин, мандарин или грейпфрут, чтобы получилась хотя бы одна целая половинка. Кожуру можно украсить фигурной резкой или дополнить цельной гвоздикой, дабы цитрусовый аромат стал насыщеннее.
3. Пластиковая бутылка. Срежьте донышко и украсьте его. Например, обклейте цветным скотчем, обваляйте в блестках или покрасьте из баллончика. Засыпьте внутрь немного песка или крупы, чтобы прикопать свечу. Такие огоньки можно расставить на улице, и ветер им не повредит.
2. Скрепка вместо нитки
Вешать игрушки на скрепки гораздо удобнее, да и снимаются они без проблем / Фото: rorina.ru
Вешаете игрушки на нитки, которые потом путаются и плохо снимаются с веток? Замените их на скрепки, в идеале - зеленого цвета (или подходящие по оттенку к вашей ели). Вешать и снимать игрушки станет намного проще.
3. Маскировка елочного основания
Задекорируйте основание ели подарком или «снежной» ватой / Фото: rorina.ru
У искусственной елки основание в форме треноги, а ствол настоящей обычно ставят в ведро с песком или увлажнителем, чтобы продлить срок жизни дерева. Оба варианта выглядят не очень эстетично, но их можно замаскировать. Возьмите старую картонную коробку, оклейте ее упаковочной бумагой с новогодней тематикой и прикройте основание елки. Альтернативный способ - обложите крестовину ватой, которая имитирует снежный сугроб. Добавьте дождик, пайетки, чтобы создать эффект искрящегося снега.
4. Прозрачный декор
Сделайте снежинки с помощью клеевого пистолета или «жидкого стекла» / Фото: rorina.ru
При помощи «жидкого стекла» для скрапбукинга или клеевого пистолета можно сделать прозрачные и твердые снежинки. Украсьте ими стол, приклейте на окна или другие поверхности. Возьмите пластиковую папку, бумагу для выпечки или любой подходящий материал. Нарисуйте на нем снежинки, елочки, снеговика, звездочки и другие фигуры. Подождите, пока материал затвердеет, отклейте украшения от основы и перенесите в подходящее место.
5. Бумажные снежинки
Бумажные снежинки легко клеятся на мыльный раствор / Фото: syl.ru
Белые снежинки на окнах - классическое новогоднее украшение. Если гадаете, как же приклеить бумагу или фольгу к стеклу, поможет обычный мыльный раствор. Разведите в воде немного пены, смочите снежинки и расположите на окнах. После праздников нужно будет лишь протереть стекла влажной тряпочкой.
6. Пушистые помпоны
Пушистые помпоны могут быть и снежком, и объемной снежинкой, и даже легким облачком / Фото: rorina.ru
Помпоны могут служить и снежком, и объемной снежинкой, и даже легким облачком. Возьмите пару обычных бумажных салфеток или несколько листов папиросной бумаги тишью. Сложите изделие гармошкой, а посередине перевяжите нитью. Обрежьте края полукругом, уголком или любым другим способом. Разверните обе части «веером». Бережно отделяйте слои бумаги друг от друга, чтобы получился пушистый круг. Украшение готово!
7. Хвойный запах для искусственной елки
Создайте праздничный аромат с помощью хвойных и цитрусовых аромамасел / Фото: rorina.ru
Привнести в дом традиционный новогодний запах помогут хвойные и цитрусовые эфирные масла. Нанесите по несколько капель на искусственную елку и на декоративные композиции. Аромат получится практически как настоящий.
Другой вариант - приобретите живые еловые веточки с шишками. Если хвоя прямо из лесу, подсушите шишки в духовке. Далее нанесите на них немного цитрусового эфирного масла и положите в плотно завернутый полиэтиленовый пакет на сутки. Шишки напитаются ароматом и будут источать новогоднее благовоние.
8. Искусственный снег
Украсьте искусственным снегом дом или декоративные композиции
Чтобы в преддверии Нового года не остаться без снега, сделайте его сами. А поможет в этом сочетание соды и пены для бритья. Качество компонентов не имеет значения, поэтому подойдут самые дешевые варианты. Возьмите стеклянную миску и насыпьте в нее слой соды высотой в 2-3 см. Сверху выдавите тонкий слой пены для бритья. Перемешайте компоненты руками или лопаткой, пока не образуется напоминающая снег консистенция. Применяйте снегозаменитель для создания декоративных композиций.
9. Упаковка подарков
Главное - упаковывать подарки с душой / Фото: pbs.twimg.com
Если вы любите самостоятельно упаковывать коробочки с подарками в красивую бумагу, то запоминайте следующие рекомендации. В случае с глянцевым материалом заклеивайте стыки скотчем. Для крафтовой, газетной и другой матовой упаковки используйте клей.
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