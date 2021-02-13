10 идей, как с помощью обычной веревки можно облагородить дом

С помощью веревки можно без особых усилий обновить интерьер любой комнаты. /Фото: ya-superpuper.com
С помощью джутовой веревки, бечевки или каната можно привнести в интерьер новые интересные нотки. Это может быть как декор в эко-стиле, так и яркие необычные детали, которые привлекают внимание. Редакция Novate.ru предлагает подборку красивых и оригинальных идей для применения этого недорогого и доступного материала для украшения различных комнат дома.
1. Корзина для белья
Просто в осуществлении, но достаточно стильно и практично. /Фото: samotuzhky.com.ua
Корзина для белья — это практичное и очень удобное решение. А еще она вполне может стать оригинальным дополнением интерьера, если самостоятельно ее задекорировать. Эко-стиль сейчас в тренде, поэтому украшение в виде джутовой веревки отлично подойдет к любому интерьеру. Самостоятельно сделать корзину для белья очень просто: достаточно подобрать подходящую емкость и обклеить ее веревкой с помощью горячего клея из пистолета. Для удобства можно также сделать небольшие ручки из веревки, а внутри оформить корзину текстильным материалом.
2. Простое украшение
Даже такой простой штрих способен добавить интерьеру оригинальности и красоты. /Фото: whimsicalhomeandgarden.com
Джутовая веревка хороша не только для оклеивания чего-либо, но и для простого декора. Ею можно просто заполнить вазы или другие прозрачные сосуды, чтобы добавить непосредственности окружающей обстановке. Приятная цветовая гамма веревки отлично впишется в любой интерьер. Для необычного эффекта также можно оставить небрежно свернутые мотки веревки рядом с вазами просто на столе.
3. Обновленная мебель
Журнальный столик с необычным плетением из веревки. /Фото: coodecor.com
С помощью джутовой веревки можно с легкостью обновить старую мебель или придать новой особую изюминку. Веревка может быть уложена на горизонтальной части кругами, обмотана вокруг ножек или спинки, выложена особым рисунком или плетением. Для фиксации следует использовать клеевой пистолет. Оригинально будут смотреться на мебели завязанные узелки или небрежные потертости. Мебель с оформлением в виде веревки будет особенно органично смотреться на открытой террасе или на даче.
Стул, полностью обновленный с помощью веревки. /Фото: i.pinimg.com
4. Канатные полки
Практичное и красивое дополнение для комнаты. /Фото: i.pinimg.com
С помощью веревки или каната можно создать стильные и бюджетные полочки для любого помещения. Сделать их не составит никакого труда. Нужно взять несколько подходящих полочек и просверлить в них отверстия, а затем продеть в них веревку, фиксируя под каждой полкой с помощью крупных узлов. Расстояние между полочками можно отрегулировать по своему желанию прямо в процессе создания, главное, чтобы оно было одинаковым с обеих сторон.
Стильный вариант компактной полочки. /Фото: i.pinimg.com
Полезный совет: Необычно также смотрится веревка, обвязанная вокруг полочки, или закрепленная с помощью креплений на стене.
5. Люстра в эко-стиле
Стильный вариант оформления для квартиры или дачи. /Фото: i.pinimg.com
Для оформления комнаты люстру покупать не обязательно. Вполне можно задекорировать старую без особых усилий, придав ей абсолютно новый вид. Для этого ее лучше предварительно покрасить, чтобы придать свежести, а потом использовать веревку или канат для любого узора. Он может быть простым или более сложным, в зависимости от вашей фантазии и энтузиазма.
Более сложное плетение, с помощью которого задекорирована люстра. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
6. Симпатичная ваза
Красивое украшение для интерьера. /Фото: madeheart.com
Вазу можно сделать из любого сосуда. В качестве декора можно использовать джутовую веревку любой толщины или даже сочетание разных вариантов, что тоже будет смотреться весьма оригинально. Красиво смотрится ваза, полностью покрытая веревкой, а также комбинации стекла и джутовой веревки. Оставить полоску непокрытого веревкой пространства можно в любом месте: снизу, сверху или в середине. Подобным образом оформляются и органайзеры для канцелярии или хранения косметики.
7. Перила из веревки
В качестве перил использована прочная толстая веревка. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Оригинальная и нестандартная идея, которая привнесет в интерьер нотку непосредственности. Главное подобрать прочную толстую веревку или канат и закрепить их с достаточным натяжением. Можно сделать несколько рядов веревки, либо создать какое-либо плетение. Особенно сильно восторгает идея таких перил детей.
Перила в виде сетчатого плетения. /Фото: interiorno.ru
8. Самодельный светильник
Необычное изделие, создать которое сможет любой. /Фото: ya-superpuper.com
Чтобы сделать светильник своими руками не требуется особых навыков и материалов. Необходимо подготовить три доски, которые должны быть скреплены между собой гвоздями или саморезами. Внутри закрепить лампочку с проводом, а сверху притемнить ее свет с помощью веревки. За счет ее использования свечения получается интимный мягкий полумрак, который способствует расслаблению и приятному отдыху.
9. Подвесная кровать
Яркий акцент в оформлении спальной комнаты. /Фото: decorfacil.com
С помощью веревок можно обновить внешний вид кровати и обозначить ее границы. Кровать бывает действительно подвесной или же просто с имитацией этого эффекта. Для ее закрепления понадобится очень прочный канат и крепления.
10. Зонирование помещения
Красивый и изящный прием квартирного зонирования. /Фото: kaksekonomit.com
Таким простым, но оригинальным способом можно разделить любое пространство. Для оформления стены из веревок понадобится верхняя и нижняя основа. Для этого подойдет брус или труба, либо много маленьких креплений. Стена из веревок может быть от пола до потолка, либо на любую высоту. Веревки могут располагаться вертикально, либо дополняться узлами или переплетениями.
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