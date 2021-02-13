10 идей, как с помощью обычной веревки можно облагородить дом

С помощью веревки можно без особых усилий обновить интерьер любой комнаты . /Фото: ya-superpuper.com

1. Корзина для белья

Просто в осуществлении, но достаточно стильно и практично. /Фото: samotuzhky.com.ua

2. Простое украшение

com Даже такой простой штрих способен добавить интерьеру оригинальности и красоты. /Фото: whimsicalhomeandgarden.com

3. Обновленная мебель

Журнальный столик с необычным плетением из веревки. /Фото: coodecor.com

Стул, полностью обновленный с помощью веревки. /Фото: i.pinimg.com

4. Канатные полки

Практичное и красивое дополнение для комнаты. /Фото: i.pinimg.com

Стильный вариант компактной полочки. /Фото: i.pinimg.com

5. Люстра в эко-стиле

Стильный вариант оформления для квартиры или дачи. /Фото: i.pinimg.com

Более сложное плетение, с помощью которого задекорирована люстра. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

6. Симпатичная ваза

Красивое украшение для интерьера. /Фото: madeheart.com

7. Перила из веревки

В качестве перил использована прочная толстая веревка. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Перила в виде сетчатого плетения. /Фото: interiorno.ru

8. Самодельный светильник

Необычное изделие, создать которое сможет любой. /Фото: ya-superpuper.com

9. Подвесная кровать

Яркий акцент в оформлении спальной комнаты. /Фото: decorfacil.com

10. Зонирование помещения

Красивый и изящный прием квартирного зонирования. /Фото: kaksekonomit.com