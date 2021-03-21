Ручка двойного назначения: для чего нужен вырез на разделочной доске

Разделочная доска – первый по важности инструмент в распоряжении повара после ножа. Справиться с готовкой без нее будет крайне сложно. Особенно, когда речь заходит о нарезке продуктов и разделке мяса. Всегда приятнее и удобнее трудиться на жесткой, надежной основе. И это, не говоря уже о том, что разделочная доска защищает кухонные поверхности от повреждений. Впрочем, о самом главном секрете данного инструмента многие и вовсе не догадываются.
Не просто ручка. |Фото: bravocenter.ru.
Разделочная доска необходима на кухне для того, чтобы обеспечивать хозяевам удобное и безопасное место работы с ножом. Она должна быть достаточно большой, устойчивой и прочной. Доска ни в коем случае не должна скользить или прогибаться. В абсолютном большинстве случаев поверхности для нарезки делают из разных пород дерева. Реже из пластика. При этом разделочная доска не должна быть слишком твердой, так как в противном случае, во время работы будет слишком быстро теряться острота ножа.
Без доски на кухне никак. |Фото: 1zoom.ru.
Доски бывают разного размера и формы, кроме того, они могут иметь самые разные ручки для подвешивания или не иметь их вовсе. При этом «классической» и наиболее правильной разделочной доской считается та, которая имеет длинную и широкую ручку-вырез на всей протяженности одной из меньших сторон рабочей поверхности. Мало кто знает, однако в таком случае ручка предназначена для выполнения еще одной важной функции.
Вырез имеет двойное назначение. |Фото: ya.ru.
Каждая хозяйка и хозяин, бравшись за нарезку рано или поздно сталкивались с тем, что даже при самом аккуратном сталкивании с доски покрошенных продуктов они имеют обычай лететь, вовсе не туда куда следует, падать куда попало и рассыпаться. Для того, чтобы ничего подобного не случалось, сбрасывать нарезку с доски следует через широкую прорезь-ручку, которая в этом случае играет роль направляющего желоба. Если в доме уже есть такая доска, то стоит просто попробовать при первой возможности. Сами увидите, насколько упростится процесс готовки.
Вот так вот! |Фото: ya.ru.
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