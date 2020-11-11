Откуда у британской королевы Елизаветы II тиара из потерянных фамильных сокровищ Романовых

Какими сокровищами владела царская семья

Стилизованный кокошник в бриллиантах, ставший популярным в Европе.

Единственный оригинал Романовских тиар, который хранится в России.

Произведение ювелирного искусства с русским колоритом.

Проклятие золота Романовых

В недолгой ссылке в Тобольске семья Романовых жила тихо и спокойно.

Модные русские тиары.

Опись церковного имущества.

Расхитительство по-большевистски

Царское золото в новых руках.

Русская тиара и ее британская хозяйка

Елизавета II часто носит русскую тиару.

Теперь русская тиара одно из часто надеваемых украшений семьи британских монархов.