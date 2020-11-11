Откуда у британской королевы Елизаветы II тиара из потерянных фамильных сокровищ Романовых

Последний русский монарх владел несметными богатствами, а Романовы были самой богатой семьей среди всех европейских правящих династий. После свержения царя, Романовы взяли свои драгоценности и многие ценные вещи с собой в ссылку в Тобольск – именно туда был направлен Николай II и члены его семьи. По официальной версии с ними же уехали их сокровища, упакованные в несколько сундуков. Остальные ценности, оставшиеся в Александровском дворце, были переданы в музей.
Сразу после казни царя и его семьи было начато расследование о поиске пропавших сокровищ династии, однако до сих пор нет ни одной вразумительной версии, которая бы объяснила исчезновение несметных богатств.
Какими сокровищами владела царская семья
Петр Первый своим указом запретил дарить, менять или продавать ценности, принадлежавшие царской казне. Это произошло еще в 1719 году, поэтому с тех пор богатства семьи только росли и преумножались. За почти двести лет коллекция пополнилась уникальными украшениями и ценностями. К тому же, именно Николай II, обладающий хорошим вкусом и явной тягой к роскоши, внес свой вклад в пополнение коллекции.http://navote.ru/?p=21279
Стилизованный кокошник в бриллиантах, ставший популярным в Европе.
На этот исторический период приходится мода на русский кокошник в Европе. Несмотря на то, что тиары носили все правящие династии мира, русские было сложно перепутать, они даже получили специфическое название tiare russe или просто «кокошник». От привычных тиар они отличались богатым убранством и универсальностью использования. Если обычная европейская тиара – это ничто иное, как ободок, который можно носить на голове и только, то русский вариант можно было надеть на шею как ожерелье, на сам кокошник, закрепив на нем как украшение. Русские стилизованные тиары встречаются почти во всех монархиях мира. Есть подобная и у Елизаветы II, некогда она была подарена британской принцессе – Александре Датской. Подобные украшения были у всех дам знатного происхождения и, конечно, у женщин царской семьи. Сказать сколько точно их должно быть в коллекции невозможно, но точно не меньше двух – у одной была более острая бахрома, у другой несколько округленная. В любом случае они считаются утерянными, возможно их универсальность их и сгубила, такое украшение проще было разобрать.
Единственный оригинал Романовских тиар, который хранится в России.
Подвенечной тиаре повезло больше, чем кокошникам, она хранится в Алмазном фонде Кремля до сих пор. Считается, что она изготовлена в 1800 году для супруги Павла I, в изначальном варианте по краям еще были свисающие бриллианты, стилизующие украшение и придающие ему русский шарм, общий вес этих бриллиантов был более 1000 карат. Главным камнем тиары является бриллиант в более чем 13 карат. Изначально под него была вложена фольга, этот нехитрый прием часто использовался ювелирами тех лет, для того чтобы придать камню другой цвет. Кстати, это единственная официальная тиара семейства Романовых, которая находится в России.
Произведение ювелирного искусства с русским колоритом.
Другая тиара, которой также владела супруга Павла I, также хранится в алмазном фонде, но это лишь копия. Оригинал пережил революцию, но в то время не заинтересовал своей уникальностью и был продан на аукционе. Его дальнейшая судьба неизвестна. Хотя современники по достоинству оценивают тиару, которую назвали «Колосья». Оригинальность композиции и филигранность исполнения завораживают. А главное насколько глубокий смысл вложил автор в золотое украшение, сделав из металла колоски ржи и льна.
Схожая судьба у другой тиары под рабочим названием «Русская красавица», сейчас в фонде хранится ее копия, причем в копии искусственный жемчуг, в отличие от оригинала.
Проклятие золота Романовых
В недолгой ссылке в Тобольске семья Романовых жила тихо и спокойно.
В ту пору, сложную для всей страны, которая стояла на пороге перемен, потеря украшений была ничтожной ценой. Тогда, в страшную ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, когда палачи, сами ошалев от собственной смелости, ведь они должны были расстрелять тех, на кого раньше даже не смели бы поднять взгляд, решили, что сам Бог оберегает царскую семью, ведь от царевен в буквальном смысле отскакивали пули.
Оказалось, что дело не в чуде, а в фамильных драгоценностях, которые царевны вшили и вложили в свою одежду, полагая, что в ссылке, к которой они готовились, ценности помогут им выжить. Увы, но их планам не суждено было сбыться. На одной из девушек было обнаружено больше двух килограммов камней. Бриллианты официально нигде зафиксированы не были и разошлись по карманам большевиков. Которые видимо и сами понимали степень ужасности произошедшего, но с тех пор сокровища Романовых стали считаться проклятыми.
Модные русские тиары.
После случившегося выяснилось, что уцелела лишь малая часть фамильных драгоценностей Романовых. Пара шкатулок и те украшения, которые были на членах царской семьи. Долгое время поиском пропавших ценностей всерьез никто не занимался, ведь ситуация в стране мало располагала к тому, чтобы обеспокоиться судьбой бриллиантов и золота. Большевики, будучи людьми совсем иного круга, и вовсе мало представляли себе о каком количестве украшений и ценностей идет речь.
Одна из фрейлин все же дала информацию о том, что у царской семьи было огромное количество украшений из золота. Часть была унесена прислугой, другую отобрали красноармейцы. Но Романовы каким-то образом сумели укрыть большую часть своих сокровищ. Два десятка лет большевики искали клад, но напали на его след в Тобольске, когда расхищалось имущество храмов, именно там и наткнулись на «царский след». Оказалось, что сокровища были переданы на хранение настоятельнице, которая умерла прямо во время допроса, так и не сообщив сколько нибудь ценной информации.
Опись церковного имущества.
Другая монахиня, на след которой удалось выйти чекистам, на протяжении почти 8 лет постоянно перепрятывала сокровища, в конце концов, зарыла их бочках под фундаментом дома местного рыболова. Однако на допросах и сам рыбопромышленник и монахиня указали точное место захоронения, так было выявлено еще 154 сокровища. Среди особо ценных украшений этого клада значится алмаз в почти 100 карат и брошь – подарок от турецкого султана Николаю II. Несмотря на то, что общий вес сокровищ превышал һ килограммов и находка стала крупнейшей, вести речь о том, что найдены все украшения – не приходится.
Романовы собирали сокровища впохыхах и никакой описи их имущества не производилось, есть еще ряд известных ценностей, которые еще не найдены. К примеру, меч императора.
Расхитительство по-большевистски
Царское золото в новых руках.
То, что было собрано и бережно сохранено царской династией, большевики распродали очень быстро. Сложно найти в мировой истории схожий пример столь циничной распродажи сокровищ мирового масштаба. Сначала продажа была подпольной, бриллианты и золото вывозились заграницу и распродавались, а вырученные деньги должны были пойти на спонсирование работы подпольных группировок. Гохран был создан для пресечения подобных попыток, но вскоре начался голод, не было денег на закупку хлеба. Первыми под раздачу попали драгоценности.
Однако на тот момент специалистов, способных оценить масштабность и уникальность сокровищ в стране попросту не было, что не удивительно, учитывая тот факт, что к власти пришли люди из народа. Украшения хранились просто в сундуках, без никаких описей. Оценка была произведена наспех, причем окончательная сумма была явно занижена. Небольшой пример – подарок Николая II пасхальное яйцо «Ландыши» было продано за семь тысяч рублей, а через сто лет выставлено на аукцион за 12 миллионов долларов!
Русская тиара и ее британская хозяйка
Елизавета II часто носит русскую тиару.
За десять лет из 773 сокровищ Алмазного фонда за бесценок было продано 569 предметов. Сейчас они находятся заграницей, некоторые в частных коллекциях и вернуть их на родину не представляется возможным.
В это же время в руки британской наследницы Марии попала Владимирская тиара, по официальной версии она была куплена как раз во время Октябрьской революции. Елизавете II – внучке Марии тиара перешла по наследству. Это роскошное произведение ювелирного искусства состоит из 15 колец с бриллиантами, а в центре расположены жемчужины каплевидной формы.
Теперь русская тиара одно из часто надеваемых украшений семьи британских монархов.
Тиара «Узелки любви» - это свадебный подарок для княгини Марии Павловны. После кровавых событий она бежала в Кисловодск, а оттуда перебралась в Европу, позже туда же приближенные ей люди отправили деньги и ее драгоценности. После ее смерти тиара была продана британской монархии. Тогда же жемчужины были заменены на изумруды. Впрочем, как и многие другие русские тиары, владимирская весьма успешно переносила множество переделок и до сих периодически носится с разными камнями. Кстати, это одно из любимых украшений Елизаветы II.
Судьба династии, сначала вершившей судьбу страны, а потом ставшей олицетворением наступивших перемен, до сих пор кажется слишком жестокой. Однако окончательно прервать род Романовых не удалось, современные потомки русской императорской династии живут и преуспевают.
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