6 компрометирующих фактов о NASA, о которых ведомство предпочитает не говорить

Любители конспирологии брызжут потрясающими идеями со стабильностью отбойного молотка. То они уверяют, что Саддам Хусейн планировал захватить мир при поддержке пришельцев, то настаивают на том, что ВИЧ создали сотрудники ЦРУ. Особенно достается NASA. Космическое ведомство в каких только грехах не обвиняли, вплоть до сокрытия следов инопланетной жизни. Конечно, спекуляции почти всегда оказываются выдумками, но некоторые компрометирующие сведения, ставшие достоянием общественности, правдивы.

Кадры высадки на Луну стерли

О фальсификации высадки на Луну говорят с того дня, как кадры миссии «Аполлон-11» в 1969 году появились в прямом эфире. Изрядную порцию дровишек подкинуло само космическое ведомство, когда в 2006 году признало, что не может найти оригинальные видеозаписи высадки. Поиски пропавших пленок продолжаются, но большинство экспертов сходятся во мнении, что ленты давным-давно были перезаписаны с целью экономии средств.

NASA сотрудничало с бывшими нацистами

После Второй мировой войны ЦРУ втайне работало над «Операцией „Скрепка“» — проектом по привлечению военных и космических технологий нацистской Германии. Был составлен документ, известный как «Список Озенберга», — список видных ученых и инженеров, которые работали на Третий рейх.

Секс на украденных лунных камнях

США перевезли к себе более 1600 бывших нацистов, и они работали над такими проектами, как сверхзвуковые ракеты, нервно-паралитический газ и управляемые ракеты.

В 2002 году стажер NASA по имени Тэд Робертс решил произвести впечатление на свою подружку. Они проникли в Космический центр имени Джонсона и унесли более 270 килограммов лунных камней. Прежде чем продать добычу на черном рынке (примерная стоимость — 21 миллион долларов), молодые люди рассыпали камни по постели и занялись любовью. Вскоре их поймали, и Робертсу дали восемь лет тюрьмы.

Астронавты работают без страховки

За несколько месяцев до полета «Аполлона-11» Нил Армстронг и его экипаж расписались на сотнях открыток и отправили родственникам, чтобы те могли продать их в случае катастрофы при полете. А все из-за того, что NASA отказалось выдать астронавтам полисы страхования жизни. Эта практика сохраняется и сейчас. После того как взорвался шаттл Challenger, семьи погибших получили стандартные федеральные страховые выплаты, не более того.

Буйных членов экипажа связывают скотчем

В инструкции для астронавтов NASA имеется отдельный пункт, описывающий, что нужно делать, если кто-то из членов экипажа начнет откровенно чудить, то есть вести себя неадекватно. В таком случае следует связать запястья и лодыжки буйного клейкой лентой, зафиксировать голову и накачать товарища транквилизаторами.

NASA исследовало женщин позже, чем черные дыры

Салли Райд.

Сейчас в космической сфере работает довольно много женщин, но это веяние XXI века. В 80-х гении из NASA имели весьма смутное представление о женщинах. Когда в 1983 году в космос должна была отправиться первая американка Салли Райд, специалисты, готовившие полет, на полном серьезе спросили ее, хватит ли ей сто тампонов на семь дней, которые она проведет на орбите.