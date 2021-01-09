15 якобы полезных хитростей, от которых на деле никакого толку

Многие распиаренные лайфхаки на практике совершенно бесполезны

1. Банановая экспресс-нарезка

С таким устройством спелые бананы превратятся в пюре / Фото: g02.a.alicdn.com

2. Измельчение помидоров черри

Лайфхак сработает, разве что повар будет виртуозом в нарезании томатов / Фото: food.inmyroom.ru

3. Хранение батареек в холодильнике

При низких температурах батарейки быстрее портятся и на них появляется коррозия / Фото: hi-tech.mail.ru

4. Выведение пятен лаком для волос

5. Кока-кола вместо чистящего средства

Очищение сантехники и унитаза лучше доверить бытовой химии / Фото: poradum.com.ua

6. Гвоздь для замены штопора

Используйте либо саморез, либо несколько гвоздей / Фото: goodvinescellar.files.wordpress.com

7. Горячий бутерброд в тостере

Сыр может затечь в тостер, из-за чего прибор сгорит / Фото: i.pinimg.com

8. Предотвращение кипения деревянной ложкой

Если готовить на умеренном огне и следить за пламенем, не нужна никакая ложка/ Фото: vsezdorovo.com

9. Зубная паста против прыщей

Зубная паста может как помочь, так и ухудшить ситуацию / Фото: i6.otzovik.com

10. Дозатор для жидкого теста из-под кетчупа

Тара может напитаться запахом кетчупа и передать аромат тесту/ Фото: abzac.cc

11. Антипохмельное средство

Похмеляться с утра - плохая идея / Фото: gesundfit.de

12. Мелочь в горшках с цветами

Эффективны лишь старые монеты, в составе которых много меди / Фото: volkovysk.by

13. Нарезание сыра зубной нитью

Подбирайте зубную нить без аромата, иначе сыр приобретет посторонний запах / Фото: healinglifeisnatural.com

14. Легкое вынимание мусорного пакета

В мусорном ведре не должно быть ни единой дырочки / Фото: media.san-premium.ru

15. Антиворовское средство на пляже

Пользы от лайфхака будет не много, если украдут сумку / Фото: volkankey.com