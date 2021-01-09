15 якобы полезных хитростей, от которых на деле никакого толку

Многие распиаренные лайфхаки на практике совершенно бесполезны
Бытовые лайфхаки нужны для того, чтобы избавить от домашних хлопот, облегчить работу и сэкономить деньги. Однако на деле не все хитрости оказываются эффективными. От некоторых даже становится хуже. Мы подготовили 15 бесполезных лайфхаков, которые приобрели широкую популярность.
1. Банановая экспресс-нарезка
С таким устройством спелые бананы превратятся в пюре / Фото: g02.a.alicdn.com
Существует специальный проволочный лоток, который должен упростить процесс нарезки бананов. Хотя сложно представить обстоятельства, в которых под рукой вместо ножа окажется это чудо-изобретение. Опустим этот момент и перейдем к практике. Если банан немного недозревший, трюк может сработать. А вот спелые плоды рискуют превратиться в пюре.
2. Измельчение помидоров черри
Лайфхак сработает, разве что повар будет виртуозом в нарезании томатов / Фото: food.inmyroom.ru
Интересный лайфхак якобы помогает одним движением нарезать сразу несколько помидоров. Достаточно выложить плоды, накрыть их пластиковой крышкой и провести ножом по томатам. Не исключено, что на вашей кухне припрятан остро заточенный самурайский меч и вы одним ловким движением сможете располовинить помидоры. Но, как показывает практика, такая хитрость не для простых смертных.
3. Хранение батареек в холодильнике
При низких температурах батарейки быстрее портятся и на них появляется коррозия / Фото: hi-tech.mail.ru
Бытует мнение, что хранение батареек в холодильнике существенно продлевает срок их эксплуатации. Однако все совершенно наоборот. При низких температурах батарейки быстрее перестают работать. Плюс на них образуется конденсат, который провоцирует развитие коррозии и выводит из строя элементы питания.
4. Выведение пятен лаком для волос
Хитрость могла бы сработать, если бы в лаки для волос добавляли спирт. Современные средства больше не содержат данный ингредиент. Соответственно, они даже отдаленно не обладают пятновыводящим эффектом. Если замарали одежду чернилами, не испытывайте судьбу. Сразу воспользуйтесь специальными пятновыводителями.
5. Кока-кола вместо чистящего средства
Очищение сантехники и унитаза лучше доверить бытовой химии / Фото: poradum.com.ua
Откуда только не трубили о чудодейственных свойствах газированного напитка. И ржавчину удалит, и налет - сантехника будет сиять, как новая! Однако у этого лайфхака есть много «но». Кока-кола способна разъесть зубную эмаль и стенки желудка, а вот ржавчина и налет ей не по зубам. Газировка слишком жидкая, поэтому не успевает проникнуть в пораженные слои и растворить их. К тому же, напиток не обладает антибактериальным эффектом. С серьезными загрязнениями в унитазе и на сантехнике справится только бытовая химия.
6. Гвоздь для замены штопора
Используйте либо саморез, либо несколько гвоздей / Фото: goodvinescellar.files.wordpress.com
Если срочно нужно открыть бутылку вина, а штопора под рукой нет, в ход идет фантазия. Еще один разрекламированный трюк - вынимать пробку при помощи гвоздя с плоскогубцами или шнурка. Шансы на успех при таком раскладе близки к нулю. Гвоздь просто-напросто выскочит из пробки, а воз будет и ныне там. Если сдаваться не собираетесь, вооружитесь хотя бы саморезом или воспользуйтесь несколькими гвоздями. А еще лучше - купите запасной штопор.
7. Горячий бутерброд в тостере
Сыр может затечь в тостер, из-за чего прибор сгорит / Фото: i.pinimg.com
Нужно взять хлеб, положить на него кусочек сыра и вставить бутерброд в перевернутый набок тостер. Казалось бы, проще простого. На деле же вы рискуете в лучшем случае сжечь электроприбор, а в худшем - заклинить проводку. В процессе нагревания сыр будет плавиться и может затечь внутрь тостера.
8. Предотвращение кипения деревянной ложкой
Если готовить на умеренном огне и следить за пламенем, не нужна никакая ложка/ Фото: vsezdorovo.com
Ходит легенда, что если во время готовки положить на бортики кастрюли деревянную ложку, в процессе кипения вода не будет вытекать. Правда, какая связь между кипящей жидкостью и кухонным прибором - вопрос. В реальности деревянная ложка не сможет предотвратить выкипание.
9. Зубная паста против прыщей
Зубная паста может как помочь, так и ухудшить ситуацию / Фото: i6.otzovik.com
В составе многих паст содержится ментол. По логике он должен подсушить высыпание и снять воспаление. Или хотя бы уменьшить. Однако вы можете сильно иссушить кожу и спровоцировать раздражение. С другой стороны, ментол достаточно эффективен при солнечных ожогах. Паста быстро успокаивает и охлаждает кожу.
10. Дозатор для жидкого теста из-под кетчупа
Тара может напитаться запахом кетчупа и передать аромат тесту/ Фото: abzac.cc
Задумка неплохая и даже рабочая, если бы не одна деталь. Пластик надолго впитывает запахи, поэтому велика вероятность, что ваш кулинарный шедевр получится с ароматом кетчупа. Предварительно тесто нужно будет приготовить в большой емкости, а затем перелить в банку, что тоже не упрощает процесс.
11. Антипохмельное средство
Похмеляться с утра - плохая идея / Фото: gesundfit.de
Если на утро после бурной вечеринки чувствуете похмелье, народная мудрость гласит, что нужно опохмелиться. Желательно, тем же алкоголем, который пили, и в таком же количестве. Подобный метод больше напоминает двухдневный запой и еще больше усугубит состояние здоровья.
12. Мелочь в горшках с цветами
Эффективны лишь старые монеты, в составе которых много меди / Фото: volkovysk.by
Медные монеты выступают в роли подкислителя почвы. Они предотвращают развитие патогенных микроорганизмов, которые способны уничтожить растение. Лайфхак работает только со старой мелочью, поскольку в ней высокое содержание меди. Современные монеты изготовляют из других сплавов и металлов, поэтому эффекта от них будет не много.
13. Нарезание сыра зубной нитью
Подбирайте зубную нить без аромата, иначе сыр приобретет посторонний запах / Фото: healinglifeisnatural.com
Лайфхак работает, но риск такой же, как и в случае с кетчупом. Зубная нить обладает характерным ароматом, который при нарезании может передаться сыру. Если хотите использовать этот прием, выбирайте стоматологические изделие без запаха. Принцип выполнения прост: оторвите кусочек нити, длиннее, чем кусок сыра. Проведите ею сквозь продукт, будто нарезая ножом.
14. Легкое вынимание мусорного пакета
В мусорном ведре не должно быть ни единой дырочки / Фото: media.san-premium.ru
Если пакет застревает в ведре, интернет-эксперты советуют проделать на дне мусорного мешка дырочки. Да, пакет будет проще вытянуть, но через отверстия в ведро вытечет жижа из отходов. В результате придется мыть урну и выводить из нее неприятный запах.
15. Антиворовское средство на пляже
Пользы от лайфхака будет не много, если украдут сумку / Фото: volkankey.com
На пляжах нередко случаются кражи, поэтому отдыхающим рекомендуют прятать ценные вещи в непривычные предметы. Например, в пустую баночку из-под крема для загара или любого другого косметического средства. Задумка неплохая, но сработает ли она, если вор украдет всю сумку?
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