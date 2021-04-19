7 способов, как приготовить курицу, если на сковородке она порядком надоела

Куриное мясо по праву считается самым популярным и доступным ингредиентом. И не удивительно, ведь с его помощью можно приготовить не только бульон и любимые всеми котлетки, но ещё много интересных блюд, о которых мы расскажем в этой статье.
1. Лапша по-испански
Лапша по-испански. \ Фото: google.com.ua.
Если хочется чего-то необычного, но достаточно простого – стоит попробовать приготовить лапшу так, как это делают в Испании. А именно – с куриным мясом и пикантной, острой итальянской колбаской.
Ингредиенты:
• Бедра – 350 г;
• Колбаса – 210 г;
• Лук – 2 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лавр – 2 шт;
• Пюре томата – 3 чашки;
• Спагетти – 350 г;
• Сыр – по вкусу;
• Соль и перец – по вкусу;
• Орегано – 1 ч.л;
• Оливковое масло.
Лапша с курицей и томатным соусом. \ Фото: themetropolitanclub.net.
Способ приготовления:
• Курицу промыть, обсыпать солью;
• Сдобрить вместе с колбасой майораном и перцем;
• Плеснуть масло на сковородку;
• Обжарить оба вида мяса до румяности;
• Выложить в миску;
• Очистить и накрошить лук и чеснок;
• Добавить на сковороду вместе с листьями лавра;
• Влить пюре из томата;
• Убавить огонь и томить до мягкости лука;
• Помешивать ложкой время от времени;
• К смеси всыпать спагетти;
• Перемешать и обжарить около пяти минут;
• Всыпать следом мясо и долить воды так, чтобы она покрывала всё на сковороде;
• Варить на небольшом огне;
• Помешивать до густоты соуса (около десяти минут);
• Подавать, украсив тёртым твёрдым сыром.
2. Том-ям
Том-ям с курицей. \ Фото: facebook.com.
Традиционный тайский суп, который заставляет облизывать пальчики и просить добавки, тоже можно приготовить с куриным мясом. А если вы ещё не пробовали готовить его в домашних условиях – то запасайтесь интересным рецептом.
Ингредиенты:
• Бульон мясной – 2 л;
• Ножки – 8 шт;
• Имбирь – небольшой корешок;
• Лемонграсс – 2 стебелька;
• Чеснок – пара зубочков;
• Перец чили – 1 шт;
• Лайм – 2 шт;
• Сахар – 2 ст.л;
• Кориандр – 10 г;
• Базилик – 6 г;
• Соус рыбный – 3 ч.л;
• Грибы шиитаке – 110 г;
• Тыква – 110 г.
Традиционный тайский суп. \ Фото: ishop.maxim-rest.ru.
Способ приготовления:
• Бульон влить в кастрюлю;
• Ножки промыть, зачистить и добавить следом;
• Нарезать имбирь и добавить к мясу;
• Порвать туда же перья лемонграсса;
• Очистить и накрошить чеснок, добавить в кастрюлю;
• Накрошить перец чили, всыпать;
• Добавить цедру лайма, перемешать;
• Следом добавить специи;
• Дать закипеть и варить около часа до готовности мяса;
• Ножки вытащить из жидкости и выложить отдельно;
• Бульон процедить, влить обратно в кастрюлю;
• Мясо разделить, удаляя кости, шкурку и жилы;
• Всыпать в бульон;
• Снова дать закипеть;
• Влить соус из рыбы;
• Накрошить грибы и добавить следом;
• Тыкву промыть и снять кожуру;
• Ножом сформировать слайсы;
• Добавить в суп и дать приготовиться в течение пяти минут;
• Сдобрить лаймовым соком;
• Подавать, украсив кориандром.
3. Салат с авокадо
Салат с авокадо и курицей. \ Фото: za.pinterest.com.
Созданный в далёкой Индии, такой вкусный и пряный салат станет отличным вариантом для перекуса или же лёгкого ужина для всей семьи.
Ингредиенты:
• Филе – 500 г;
• Айсберг – половина кочана;
• Авокадо – 2 шт;
• Тосты – 250 г;
• Лук – 1 шт;
• Мята – 100 г;
• Сок лимона – 2 ст.л;
• Тмин – 3 ч.л;
• Масло растительное.
Оригинальный индийский салат. \ Фото: rathauswirt.com.
Способ приготовления:
• Масло вылить на сковородку, нагреть;
• Курицу предварительно промыть и нарезать кусочками;
• Сдобрить тмином и выложить на сковороду;
• Жарить до золотистости со всех сторон;
• Выложить на отдельную тарелку;
• Измельчить салатные листья;
• С авокадо снять шкурку и нарезать слайсами;
• Тосты измельчить до кубиков;
• Лук очистить и накрошить;
• Мяту порвать на листочки;
• Всё это смешать;
• Заправить лимонным соком перед подачей.
4. Крылышки в маринаде
Крылышки в маринаде. \ Фото: zadovoljna.si.
Небольшие куриные крылышки, маринованные во вкусном соусе и запеченные в духовке до золотистости и хрустящей корочки – то, что нужно, когда не хватает закусок для просмотра сериалов и кино.
Ингредиенты:
• Крылышки – 14 шт;
• Лайм – 1 шт;
• Сахар – 2 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Лимон – 1 шт;
• Молоко кокосовое – 250 мл;
• Кинза – пучок;
• Соль и перец – по вкусу.
Пикантные крылышки, запечённые в духовке. \ Фото: lovefood.com.
Способ приготовления:
• Лимон очистить, удалив белые пленки и оставив только мякоть на дольках;
• Снять цедру с лайма;
• Кинзу промыть, нашинковать;
• Чеснок накрошить;
• Влить в емкость молоко, добавить сахар, зелень, цитрусовые, а также чеснок;
• Крылышки промыть, обтереть;
• Сдобрить солью и перцем;
• Выложить в маринад;
• Накрыть пленкой и дать постоять сутки;
• Противень застелить бумагой;
• Выложить крылышки;
• Сверху полить маринадом;
• Готовить двадцать минут при 200 градусах;
• Затем перевернуть и печь ещё столько же.
5. Фахита
Куриная фахита. \ Фото: twitter.com.
А вот лучшей закуской из курочки станет мексиканская фахита. Чтобы её приготовить, достаточно обзавестись небольшими лепешками-тортильями, что понравятся даже тем, кто никогда не пробовал такую кухню.
Ингредиенты:
• Филе – 8 шт;
• Перец сладкий – 2 шт;
• Лук – 2 шт;
• Перец чили – 2 шт;
• Лепешки – 6 шт;
• Кумин – 1 ч.л;
• Кориандр – щепотка;
• Соль и перец – по вкусу;
• Сальса;
• Масло растительное;
• Сметана.
Традиционная мексиканская еда. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть, очистить;
• Перцы нарезать на половинки;
• Очистить лук, накрошить;
• Сдобрить овощи маслом, солью;
• Грудки промыть, обсушить;
• Натереть специями;
• Овощи выложить на мясо;
• Прожарить на гриле или сковородке около десяти минут с двух сторон;
• Снять и дать остыть;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Лепешки поджарить следом;
• Выложить внутрь начинку;
• Свернуть;
• Подавать с соусом или сметаной.
6. Медальоны со шпинатом
Куриные медальоны. \ Фото: stariy-baku.com.
А вот небольшие, аппетитные медальоны хороши даже сами по себе, ведь представляют лёгкое в приготовлении блюдо. Добавив к ним листья шпината, можно сделать обед, перекус или ужин не только вкусным, но и очень полезным.
Ингредиенты:
• Медальоны – 6 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Шпинат – несколько горстей;
• Вино (белое сухое) – 250 мл;
• Масло сливочное – 35 г;
• Паприка сушеная – 1 ч.л;
• Тимьян сушеный – 1 ч.л;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Нежные, сочные и невероятно вкусные медальоны из курочки. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Специи (за исключением тимьяна) высыпать в одну емкость;
• Следом добавить медальоны;
• Обвалять;
• На сковороду плеснуть масла;
• Обжарить пару минут с обоих сторон;
• Накрошить чеснок и добавить к мясу;
• Следом выложить тимьян, перемешать;
• Добавить кусочек масла, размешать;
• Уменьшить огонь;
• Через несколько минут влить вино, накрыть крышкой и готовить около двадцати минут;
• Шпинат промыть и нашинковать крупными кусочками;
• Всыпать следом к мясу;
• Тушить ещё пару минут до готовности.
7. Рулетики слоеные
Слоёные рулетики. \ Фото: google.com.
А вот маленькие, аппетитные рулетики – отличная закуска не только для взрослых, но и для детей. В особенности, если учесть, что готовятся они максимально просто и быстро, из сподручных ингредиентов.
Ингредиенты:
• Филе – 2 шт;
• Лук – 2 шт;
• Слоеное тесто – 1 уп;
• Петрушка – пара веточек;
• Мука – 3 ст.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Соль и перец – по вкусу.
Лёгкая и сытная закуска. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить, нарезать половинками колец;
• Петрушку промыть и нашинковать;
• Духовку заранее поставить на разогрев;
• Курицу нарезать или всыпать в чашу блендера и перебить;
• Смешать мясо с зеленью и луком;
• Сдобрить солью и перцем, перемешать;
• Присыпать стол или коврик мукой;
• Выложить поверх тесто, раскатать;
• Разрезать на две полосы;
• Выложить начинку на две полосы;
• Свернуть как рулетик;
• Один край смазать с помощью яйца;
• Плотно прижать;
• Сверху обмазать желтком;
• Нарезать на небольшие кусочки;
• Выложить на противень, застеленный бумагой;
• Печь двадцать минут до золотистости.
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