Чем мог пользоваться Джеймс Бонд: Шпионские гаджеты прошлых лет

1. Губная помада – пистолет

Миниатюрный однозарядный пистолет в виде тюбика губной помады. /Фото: gunsandtactics.com

2. Камера в петлице пальто

Камеры в петлице пальто давала возможность фотографировать, не привлекая внимания. /Фото: images.thestar.com

3. Камера для получения микроизображения

При помощи микрокамеры секретную информацию сжимали до размера точки. /Фото: i.kinja-img.com

4. Ботинок с передатчиком

Встроенные в каблук батарея и микрофон превращали обувь в ходячую радиостанцию. /Фото: thesun.co.uk

5. Шифровальная машина Enigma

Шифровальная машина переводила сообщения в азбуку Морзе. /Фото: a.1stdibscdn.com

6. Криптографический диск

Расшифровать текст с помощью диска несложно, только если известен язык, на котором писалось сообщение. /Фото: ciphermachines.com

7. Смертоносный зонт

Даже обычный зонт – смертельное оружие в руках агента. /Фото: ibb.co

8. Голубиная камера

И мирно пролетающая мимо птичка могла быть агентом разведки. /Фото: thesun.co.uk

9. Пень-передатчик

Невзрачный пенек таит в себе передатчик. /Фото: media.wired.com

10. Тайник в виде экскрементов

Секретные тайники маскировали даже под экскременты животных. /Фото: thesun.co.uk