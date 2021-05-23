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Самые невероятные истории о выживании

Насколько прочно наше тело — а главное, каков запас прочности нашего духа? Практически каждый человек считает себя сильным. Для этого есть все основания: работа выполнена, семья накормлена, кредит оплачен… Но все это — трудности цивилизованного homo sapiens. Дикая природа сразу же расставляет все по своим местам, показывая, чего на самом деле стоит тот или иной индивид. Мы расскажем вам несколько захватывающих историй о невероятной силе духа, позволившей выжить людям в самых экстремальных условиях. Будьте сильными!

Семья Робертсон


Самые невероятные истории о выживании

Целых 38 дней семья Робертсонов блуждала по морским просторам. Отец семейства, Дугал Роберсон, решил прокатить домочадцев: ведомый жаждой приключений, этот британский фермер вывел шхуну «Люсетта» и отправился в неизвестном направлении. Семнадцать месяцев веселая семейка бороздила мировой океан, не зная проблем. Но 15 июня 1972 года эти ребята повстречали стаю касаток. Киты напали на лодку и раскололи ее. Все семейство пересело в единственную шлюпку. Они выжили на дождевой воде и мясе черепах, которые в изобилии водились у Галапагосских островов. И все бы ничего — да лодка дала течь. Японские рыбаки сняли Робертсонов с почти утонувшего суденышка, разогнав перед этим целую стаю голодных акул.

Харрисон Окене


Самые невероятные истории о выживании

28 мая 2013 года водолазы искали причину катастрофы судна Jacson-4, затонувшего у берегов Нигерии. Чего они увидеть не ожидали, так это выжившего. Харрисон Окене был поваром на корабле. Он зашел в гальюн как раз в тот момент, как судно перевернулась. Несчастный повар оказался в ловушке — по счастью, здесь образовался пузырь воздуха. Три дня просидел бедный повар под водой и уже потерял надежду, как вдруг услышал стук молотков. Дайверы вытащили ошалевшего от счастья повара: Окене поклялся никогда в жизни больше не ступать на палубу. Еще бы.

Экспедиция Endurance


Самые невероятные истории о выживании

Эрнест Шеклтон не побоялся отправиться на покорение Южного полюса. Его группа из 28 человек должна была пройти весь континент и взойти на корабль, ожидающий их с другой стороны. Проблемы начались задолго до начала намеченного путешествия. Endurance Шеклтона застрял во льдах и людям пришлось воспользоваться спасательными шлюпками. По счастью, Шеклтон оказался не только опытным, но и везучим командиром: спастись удалось всем участникам рискованной затеи.

Джулиана Маргарет Кёпке


Самые невероятные истории о выживании

Эта история о женщине, чьей силе воли может позавидовать любой парень. Джулиана летела на LANSA Flight 508, который получил удар молнией и развалился прямо в воздухе. Отбросив панику, девушка пристегнулась покрепче к креслу и начала молиться. Пролетев около трех километров, девушка рухнула на кроны деревьев — и осталась жива. Но оставалась еще одна проблемка: дикие джунгли, где не было ни одного человека. Джулиана справилась и с этим, сумев продержаться до появления спасательной экспедиции.

Аполлон 13


Самые невероятные истории о выживании

Легендарная миссия «Аполлона 13» могла закончиться ужасной трагедией. Неисправная электропроводка заискрила прямо рядом с кислородным баллоном. Всему экипажу пришлось перебраться в лунный модуль и выбираться в основное помещение только для того, чтобы скорректировать полет — иначе их бы просто унесло в космос. Максимальная концентрация помогла Джиму Ловеллу, Джеку Свиджерту и Фреду Хаусе вернуться на Землю целыми и невредимыми.

Ролстон


Самые невероятные истории о выживании

А это тот самый парень, чья история легла в основу фильма «127 часов». Альпинист забрался высоко в горы, не предупредив о восхождении никого из знакомых. Когда камень придавил руку Ролстона, поймав его в ловушку, у парня оставалось лишь немного воды и еды. Прождав три дня, он принял решение ампутировать себе руку. Еще два дня ушло на безуспешные (и очень мучительные) попытки. На третий Ролстон догадался соорудить импровизированную пилу. А затем, альпинисту пришлось спускаться на 65 метров вниз, пользуясь только оставшейся конечностью. Невероятная сила воли!

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