Мог ли Гитлер выиграть войну и почему план «Барбаросса» оказался провальным

Особенности молниеносного плана. Почему он должен был сработать

Основные тезисы плана.

Статуя Барбаросса.

То, чего Гитлер не мог учесть

Мобилизация новобранцев.

Чехословакия 1939 года.

Франция времен Второй Мировой.

Без плана «Б»

Нападение на СССР было авантюрой, которая не удалась.

Восточноевропейский фронт.

Авантюра или просчет?

Далеко не все военное командование Германии поддерживало желание фюрера напасть на СССР.

Танковое превосходство было на советской стороне.

Погода и инфраструктура против захватчиков

Немцы, мягко говоря, не были готовы к русской зиме.

Немецкие танки отказывались ехать по русскому снегу.

Русская зима нередко становилась причиной отступления.