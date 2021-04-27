Мог ли Гитлер выиграть войну и почему план «Барбаросса» оказался провальным

Прийти, увидеть, победить. Именно таков был главный принцип действия Адольфа Гитлера и его армии. Если с доброй половиной Европы такой план сработал, то со страной Советов возникли проблемы. Молниеносный план «Барбаросса» с тех пор стал обозначением неудач и провалов, при больших амбициях и планах. Что же не учел фюрер и его военные руководители, в чем были просчеты военного плана, что он не смог сработать в воне с СССР. А главное, были ли у него шансы на победу, если бы план был совершеннее?
План Барбаросса Гитлер подписал в конце 1940 года, главным его преимуществом была молниеносность и полный разгром Красной Армии. Немецкие солдаты уже на 40-ой день войны должны были быть в Москве. Все сопротивление должно было быть подавлено за три, максимум за четыре месяца. Впрочем, завоевание Союза было лишь частью дальнейшего плана, в частности строительства барьера Архангельск-Волга-Астрахань.
Особенности молниеносного плана. Почему он должен был сработать
Основные тезисы плана.
Безусловно, к моменту создания плана захвата СССР Гитлер уже имел множество успешных военных операций за спиной и был весьма амбициозен. Но значит ли это, что причиной провала его военного плана стала излишняя самоуверенность и низкая оценка возможностей Красной Армии и советского народа в целом? Вероятно, и то, и другое. Впрочем, обо всем по порядку.
Молниеносный план должен был вестись сразу в трех направлениях – в трех основных городах: Ленинград, Москва, Киев. В этих направлениях, в общей сложности должно было пойти более 180 дивизий и двух десятков бригад. Все вместе это около 5 млн человек. По подсчетам немцев советская армия в этих направлениях должна была быть представлена 3 млн человек.
Неудачи у немцев произошли сразу же после нападения, стало понятно, что план «Барбаросса» терпит если пока не крах, то неудачу за неудачей. Красная армия растерялась буквально на пару недель – сработал эффект неожиданности, затем обороне удалось взять себя в руки и выстроить грамотную тактику защиты. Расчет немцев отрезать Москву от промышленных центров сразу же провалился. Советское руководство смогло эвакуировать предприятия, которые при этом продолжали функционировать и работать во благо фронта. Поскольку многие предприятия еще и оперативно переделали под оборонную промышленность – имелись технические возможности.
Статуя Барбаросса.
Война затягивалась с самого начала, к такому раскладу войска Третьего Рейха были совсем не готовы, подводило техническое оснащение, даже оружейная смазка замерзала при низких температурах. Солдаты замерзали и сами, поскольку обмундирование никак не предназначалось для суровых российских зим. К тому же к этому времени у Третьего Рейха не было экономических возможностей усилить свою армию, оснащение и так уже было на пределе.
Множество факторов изначально подсказывало Гитлеру, что план, амбициозный и стройный, который так нравился ему, вовсе не был удачным. Но он не собирался отступать от своей затеи и стоял на своем. Ведь даже название этого военного плана было с любовью продумано, все должно было сложиться так, как фюрер представлял себе в своих влажных мечтах.
Над планом работал генерал Фридрих Паулюс, а назван был документ в честь немецкого короля, который вошел в историю как бесстрашный воин и удачливый предводитель, некогда ему удалось держать под своей властью половину Европы. Императора называли Барбаросса его подданные, в переводе это означает «рыжая борода». Иронично, но именно Паулюс, который работал над операцией «Барбаросса» стал первым фельдмаршалом, который сдался в плен. Произошло это во время битвы под Сталинградом.
То, чего Гитлер не мог учесть
Мобилизация новобранцев.
Документ представляет определенную историческую ценность и многие специалисты уже успели не просто тщательно его изучить, но и понять, почему он не сработал. Ведь, стоит отдать должное Гитлеру и его военным руководителям, которые отличались продуманностью и дерзостью. Причем, для создания операции по захвату СССР, были привлечены огромные силы, был изучен даже менталитет страны, то, на что можно надавить и как заставить русских подчиняться.
Однако немцы и советский народ слишком разные, видимо даже немецкая педантичность не смогла до конца разобраться в этом вопросе. А вполне вероятно, что наоборот, именно она и помешала не просто учесть, а прочувствовать некоторые моменты. Ведь как бы немцы могли оценить силу духа народа, который собирались завоевать, со своей колокольни? К тому же, не могли достоверно знать о мобилизационном и техническом потенциале страны.
Над планом захвата начали работать с лета 1940 года, соответствующее указание дал Гитлер, однако сам он эту идею вынашивал очень долго. Исторические документы подтверждают, что еще в 20-е годы он писал об этом.
Чехословакия 1939 года.
1938-39 годы, Германия аннексировала Чехословакию, благодаря чему усилила свой боевой потенциал, под оккупацией оказалась Польша, а потом и половина Европы. Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция, Бельгия – для того чтобы получить контроль над этими странами понадобились считанные дни. Интересы Гитлера простирались на Восток, генералы утверждали, что у немецкой армии есть все возможности начать войну с Союзом уже в 1940 году, однако Гитлер не спешил, он предпочел собрать у границ СССР войска.
Главным преимуществом операции должна была стать молниеносность и сокрушительность, впрочем, как и при любом блицкриге. Мощный удар должен был разгромить армию страны Советов точно так же как это произошло с европейскими странами. Преимуществом плана была и неожиданность, руководство Вермахта старательно дезинформировало Москву. Сделать это было довольно сложно, учитывая, что нацизм шагал по планете огромными шагами, оставляя кровавые следы и подбирался к границам СССР, убедить Сталина в том, что его государство находится вне интересов фюрера, было довольно сложно.
Франция времен Второй Мировой.
Даже среди самих немцев распространялась информация о том, что войска в восток Европы стягивают для действий в Азии, а то и на отдых. Тем временем руководство Третьего рейха отвлекало коммунистов различными предложениями дипломатического характера. СССР было сказано, что войска перебрасываются для столкновения с Британией на Балканах. Германия активно делала вид, что ее интересует именно соединенное королевство, что кажется сама в это поверила.
Одна за другой печатались карты Великобритании, намеренно распространялись слухи о предстоящих военных операциях. Но все же советская разведка работала, и обмануть ее Гитлер не сумел. Москва знала о предстоящей войне, но о ее масштабах и последствиях не догадывалась. Сталин понимал, что в материально-техническом плане страна не готова к войне и всячески пытался оттянуть момент ее наступления.
Без плана «Б»
Нападение на СССР было авантюрой, которая не удалась.
Для выбора любимому фюреру военное командование Германии подготовило 12 планов захвата СССР, при этом ни один из них не имел запасных вариантов, планов отступления или подкреплений. Это, пожалуй, все, что нужно знать об амбициях немецких захватчиков. Впрочем, им было чем закрепить свои военные амбиции – за ними была Европа.
Тройной удар по трем основным направлениям, должен был разделить силы Красной Армии и не дать им возможности взаимодействовать и координировать свои действия.
К началу лета 1941 года у советских границ было сконцентрировано более 4 млн солдат, их численное преимущество было примерно в полтора раза. Впрочем, здесь были не только немецкие солдаты, но и все силы Европы. Причем не только военные и численные силы, но и экономические. Первые удары на самом деле были мощными и обезоруживающими. Боевой опыт у армии уже имелся.
Восточноевропейский фронт.
СССР кое-где успел развернуть армейские силы, например, в Прибалтике и Украине, а вот в Белоруссии – нет, это привело к негативным результатам. Войска, которые уже имели боевой опыт (например, после боев с Японией и Финляндией) показывали хорошие результаты, остальным приходилось гораздо тяжелее.
В августе захватчики добрались до Ленинграда, но взять его не удалось, тогда все основные силы Гитлер перенаправил на Москву. Амбициозные планы по захвату Крыма тоже провалились, к тому же туда подтягивали подкрепление. Уже летом того же года стало понятно, что зря план «Барбаросса» не имел плана «Б». К концу августа фашисты планировали дойти до Москвы, осенью перейти Волгу и дойти до Закавказья. Большинство задумок так и остались на уровне планов. Ведь уже осенью 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление. Вот тебе и блицкриг.
Однако современные историки единодушно сходятся во мнении о том, что немецким военоначальникам стоит отдать должное. Без их опыта и таланта немецкой армии не удалось бы прорваться в страну столь глубоко, ведь это удалось именно благодаря разработанному плану «Барбаросса».
Авантюра или просчет?
Далеко не все военное командование Германии поддерживало желание фюрера напасть на СССР.
Современные специалисты главной ошибкой Гитлера называют его убежденность в универсальности немецкого блицкрига. Он был уверен, что если этот метод сработал с достаточно сильными армиями Франции и Польши, то должен подойти и для разгрома СССР и не учитывал разницу между Европой и СССР. Гитлер не был готов к затяжной войне и не был к ней подготовлен, потому он рисковал по-настоящему, рисковал и проиграл.
Другим просчетом фюрера было то, что он не верил донесениям разведки о военной и технической мощи СССР. Ему сообщалось и о четкой работе государственной системы страны, на которую планируется нападение и развитие обороноспособности, однако все это казалось ему слишком малозначительным, для того чтобы обращать на это внимание. К зиме война должна была закончиться. У немецких солдат даже не было зимнего обмундирования. Амуниция на холодное время года была лишь у каждого пятого солдата.
Танковое превосходство было на советской стороне.
Весной 1941 года в Германии с визитом были русские военные, Гитлер специально показал им танковые училища и заводы. Но русские осматривая Т-IV не то чтобы не впечатлялись, но продолжали упорно не верить в то, что это самый тяжелый немецкий танк. Она досадовали, что немцы скрывают от них свои технологии, хотя и обещались их показать. Военное руководство Германии сделало вывод о том, что у русских есть более совершенный танк. То есть к моменту начала войны Гитлер ничего не знал о Т-34.
К тому времени у СССР были противотанковые средства на уровне своего Т-34, однако применяться они могли только при определенных условиях. Некоторые историки указывают на тот факт, что отсутствие у Гитлера объективной информации о тех же русских танках-тяжеловесах сыграло свою роль в его желании завоевать СССР. Якобы он признавался в том, что если бы знал о количестве танков и их возможностях, то он бы не начинал эту войну.
Погода и инфраструктура против захватчиков
Немцы, мягко говоря, не были готовы к русской зиме.
Знали ли немецкие талантливые военные начальники о зимах в России? Безусловно, но зачем им зима, если война должна была закончиться летом, к тому же говорить о каких-то теоретических погодных минусах и снеге, сидя в теплых и уютных кабинетах вовсе не то е самое, что месить сапогами снежную жижу и грязь, будучи одетым налегке.
Как и полагается первый снег выпал в начале октября, он вскоре растаял, но превратил дороги в смесь грязи и воды, по которой немецкие танки ехали с трудом, к тому же это многократно увеличило расходы на запасное оборудование. Немецкие солдаты сыпали жалобами о нехватке теплой одежды, в первую очередь, сложно было без сапог и нательного белья. Не спешили и с поставкой шипов на танки, поэтому в некоторых регионах немецкая армия и вовсе осталась без танков. Оптика потела, а мазь тоже все еще была в пути, горючее постоянно замерзало.
Командование телеграфировало Гитлеру, что солдатам Вермахта не хватает теплых штанишек и много чего еще. Обмундирование хоть и было отправлено, но постоянно застревало в Польше. Все потому что составители гениального плана «Барбаросса» забыли учесть тот факт, что одноколейные пути совершенно не выдержат амбиции фюрера. Так и произошло.
Немецкие танки отказывались ехать по русскому снегу.
Немцы тут же столкнулись с тем, что в России другая ширина колеи железнодорожных путей. При отступлении же Красная армия взорвала все станции, где можно было переустановить шасси. Начался самый настоящий дорожный коллапс.
Гитлер, тем временем, уже работал над другим планом, несмотря на то, что «Барбаросса» фактически провалилась, он планировать брать Москву и «Тайфун» - снова нечто быстрое, разрушительное и неудержимое, должен был в этом помочь. Генералы, куда больше самого Гитлера знающее о реальном положении дел, отговаривали его от новой авантюры. Они полагали, что необходимо отступить до прежних позиций, что советская армия еще не сможет идти в наступление.
Русская зима нередко становилась причиной отступления.
Если бы Гитлер тогда послушал своих уставших и не слишком амбициозных генералов, то исход Второй мировой войны был бы примерно схож с Первой. Но то был Гитлер и его амбиции были куда сильнее разума. Позиции немецкой армии менялись, Гитлер не мог не понимать, что поражение неизбежно, но, тем не менее, продолжал войну. Вероятно, он был убежден, что его капитуляция означала бы полное уничтожение немцев как народа. Потому он шел до последнего, пытаясь исправить то, что успел натворить. Хотя исправить такое в принципе невозможно.
Так могла ли немецкая армия, подкрепленная европейской мощью победить советский народ. Даже без теплых тулупов, нательного белья и других деталей, которые на поле боя – по сути мелочь. Конечно, могла бы. И план по захвату Союза был вполне рабочим и успешным, если бы не одно «но» - намерение советского народа стоять до конца. Пока немецкие солдаты страдали без теплых носков, советский народ боролся за жизнь и свободу. Не учел план «Барбаросса» только одно, то, что народ, которому нужна Победа, «за ценой не постоит».
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