Простой и эффективный способ очистки, который заставит унитаз благоухать и оставаться чистым

Туалет должен быть в обязательном порядке чистым и хорошо пахнущим. С этим утверждением согласятся все хозяева и хозяйки. Поддерживать сантехнику в должном порядке может быть совсем непросто, особенно когда ей пользуется большое количество людей. По этой причине будет абсолютно не лишним принять некоторые превентивные меры, которые позволят добиться чистоты и даже аромата горной свежести с минимумом затрат сил и времени.
Готовим к работе все необходимое. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: пакет, стиральный порошок, зубная паста, сода
Для начала необходимо приготовить чистящий состав. Приготовив к работе все перечисленное выше, берем чистую емкость и ложку. В одинаковых пропорция выкладываем в миску стиральный порошок (рекомендуется брать тот, что для ручной стирки), пищевую соду и зубную пасту. Все ингредиенты тщательно перемешиваем так, чтобы получилась вязкая кашица.
Тщательно смешиваем все ингредиенты. /Фото: youtube.com.
Далее берется небольшой целлофановый пакетик. В него с помощью уже использованной ложки кладется небольшое количество приготовленной субстанции. Пакет завязывается, после чего обычной иголкой необходимо проделать 10-15 крошечных отверстий в пакете, в той его части, где находится приготовленная субстанция из порошка, соды и пасты.
Кладем кашицу в пакет и делаем в нем дырочки. /Фото: youtube.com.
Сразу после этого идем в туалет, снимаем крышку бачка и подвешиваем с самого краю наш пакет с пастой так, чтобы субстанция оказалась в воде. Когда это будет сделано – ставим крышку обратно и убеждаемся в работе слива. Приготовленное и уложенное в пакет средство будет медленно и постепенно растворяться, попадать в набранную воду и способствовать очистке, дезинфекции и освежению раковины при каждом смыве.
Подвешиваем самодельную мыльницу в бачок. /Фото: youtube.com.
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