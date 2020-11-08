Простой и эффективный способ очистки, который заставит унитаз благоухать и оставаться чистым

Готовим к работе все необходимое. /Фото: youtube.com.

Тщательно смешиваем все ингредиенты. /Фото: youtube.com.

Кладем кашицу в пакет и делаем в нем дырочки. /Фото: youtube.com.

Подвешиваем самодельную мыльницу в бачок. /Фото: youtube.com.

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