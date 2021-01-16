Что запрещали школьникам в СССР, и Как их наказывали за джинсы или за короткие юбки

Школьные годы не повторяются. Кто-то вспоминает их с нежностью, кто-то с раздражением, кому-то просто все равно. Время летит быстро, и вот недавно вы слушали как звенел последний звонок, а сегодня уже ведете внучку в первый класс. Нет больше привычных экзаменов, теперь сдают ЕГЭ, да и школьники стали более раскованными и свободолюбивыми. А во времена СССР все было гораздо строже. Пожалуй, сегодня такие правила могут показаться слишком суровыми, но советские школьники воспринимали их без особого удивления.
Украшения как символ социального неравенства
В таких серьгах в школу точно бы не пустили. /Фото: avatars.mds.yandex.net
В школах не было принято носить украшения. Серьги, кольца, цепочки – эти признаки красивой жизни запрещалось демонстрировать окружающим. Случалось, что учитель разрешал оставить серьги. Но для этого должна была быть уважительная причина. Появилась она у школьниц в конце 70-х, начале 80-х годов, когда заговорили об акупунктуре. Считалось, что правильно проколотая мочка оберегает от падения зрения. Чаще всего просили принести письмо от родителей с подтверждением того, что уши проколоты с их ведома и справку от окулиста. И еще одно условие: серьги обязательно должны были выполнены из золота или серебра. Тогда они могли считаться лечебными.
Когда настали времена перестройки, правила стали смягчаться. Девочки постепенно стали надевать и колечки, и серьги. Конечно, предпочтение отдавалось тоненьким ободкам на пальцах и сережкам в виде маленьких «гвоздиков». В серьгах а-ля цыганка Аза вряд ли бы пустили даже в самую демократичную школу.
Длинные волосы как подражание дикому Западу
Советская школьница – это аккуратность и скромность. /Фото: cloudstatic.eva.ru
Какими красивыми бы ни были длинные волосы у девушки, ей все равно приходилось укладывать их на голове или заплетать в косы. Прийти в школу с распущенными волосами считалось недопустимым. Особенно строго к этому стали относиться в 70-80-х годы, когда вслед за девушками эстафету «длинноволосия» переняли юноши. Практически каждый читатель этого школьного поколения наверняка помнит, как главного хулигана класса, который не только вел себя неподобающим образом, но еще и носил «патлы» учительница выпроваживала с урока в парикмахерскую.
А все потому, что длинные волосы – это тлетворное влияние Запада! Какой-нибудь Крис Норман или участник группы AС/DC, разве можно на них было равняться? Это считалось недостойным пионера и комсомольца. Если же нарушитель проявлял упрямство, его могли и исключить из школы. Конечно, предварительно пригласив пару раз родителей и вызвав на заседание пионерской дружины или комитета комсомола.
Короткие юбки и комсорги с линейкой у входа в школу
Мини юбка ворвалась в школьную моду в конце 70 годов. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Девушки всегда хотели быть красивыми, и неважно, что на дворе период застоя. Потому брали они обычные ножницы и без сожаления кромсали свою коричневую школьную форму, делая юбку как можно короче. Мини! Как много в этом слове было для восьмиклассницы. Но это тоже не поощрялось. Учителя делали замечания, даже писали записки родителям и вызывали тех в школу. Так как девушка должна была учиться, а не перед мальчиками кокетничать, показывая коленки.
Бывало и так, что комсоргам давалось строгое указание: в школу учениц в слишком коротких юбках не пускать! И стояли комсомольские стражи у входа с линейкой, измеряя расстояние между краем подола и коленками. По негласному стандарту значение не могло быть больше 10 сантиметров. Не забалуешь. А если меньше – иди домой и переоденься. Ну, или удлини подол. Кстати, некоторые старшеклассницы были хитрее – они не обрезали платье, а просто подворачивали подол и пришивали его от руки. При необходимости можно было просто выдернуть нитку и все снова в норме.
Джинсы: ага, у тебя папа моряк, а мама в торговле
Джинсы не сходят с пика популярности уже более 50 лет. /Фото: vn.ru
О джинсах во времена тотального дефицита мечтали почти все школьники. Но доставались они не всем. Кстати, вот тут можно согласиться, что эти привычные сегодня брюки из обычного синего хлопка были символом социального неравенства. Потому что достать чудо из денима было сложно. Это либо покупать у фарцовщиков, а это очень дорого, либо просить у кого-то привезти из-за границы. А там бывали в основном либо моряки, ходившие в загранплавание, либо дипломатические работники, либо служащие торговли высокого уровня. И у всех были свои дети, которые мечтали о джинсах.
Потому, скорее всего, чтобы не обострять отношения в классе, приходить в школу в джинсах запрещалось. Иначе – замечание в дневник или даже просто недопуск на занятие. И правда, зачем джинсы, если была школьная форма? По сути, в ней не было ничего плохого. Но дети, проводившие много времени в школе, конечно же, хотели разнообразия. И похвастаться, куда без этого.
Чемоданчики-дипломаты и их соревнование с ранцами
Ходить в школу с дипломатом было супермодно. /Фото: casual-info.ru
Когда в продаже появились дипломаты, среди школьников возникла особая мода: носить в них учебники и тетради. Понятно, что речь идет не о работниках дипломатического корпуса, а о чемоданчиках, которые получили такое название. Их выпрашивали у родителей, на них копили деньги, их берегли. Правда, иногда катались на них с горки, но это не важно. Тогда дипломаты делали крепкими.
Считалось, что такие сумки вредят осанке. Ведь порой детям приходилось таскать с собой массу всего: например, 6 уроков, а это 6 учебников, 6 тетрадок, пенал, какие-то дополнительные аксессуары. Вес набирался немаленький. Соответственно перекос на одну сторону и в результате искривление позвоночника. И это совершенно правильно! Ранец гораздо более полезен и удобен. Другой вопрос, что при СССР эти школьные сумки делали не слишком привлекательными внешне, и подходили они первоклашкам, а не взрослеющим ученикам старших классов.
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