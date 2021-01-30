11 лайфхаков от советских модниц, которые позволяли им всегда выгглядеть «на все 100»

Это сейчас пойдешь в магазин и купишь все, что угодно, поэтому стать красивой и модной можно за пару минут без особых усилий. В СССР же, как известно, был тотальный дефицит на все, включая на косметику и одежду. Но советские модницы с фантазией и смекалкой проблем не испытывали и использовали различные подручные средства для того, чтобы выглядеть на все сто. Правда, сегодня их методы кажутся весьма странными, но, как говорится, красота требует жертв. Вспоминаем самые известные лайфхаки.
«Ленинградская» тушь, пудра и иголка
Кто не помнит эту легендарную тушь?
«Плевалка» - так еще называли популярную тушь, ведь ее приходилось смачивать для того, чтобы нанести. Была она в косметичке практически каждой советской девушки, но все же давала она зачастую лишь удлиняющий эффект. Однако смекалистые девушки нашли способ добиться объема: перед тем, как красить ресницы, наносили на них немного пудры.
Однако и в этом случае нужного результата сразу достигать не удавалось, а сам процесс наведения красоты занимал не пару минут. Ведь у «Ленинградской» туши был еще один изъян: после ее нанесения ресницы склеивались так, что, скорее, напоминали паучьи лапки. Для того чтобы разделить их, модницы использовали иголку. Да, способ травмоопасный, и требовал сноровки. К тому же надо было беречь глаза от попадания воды. В противном случае сильное жжение было обеспечено.
Но «плевалка» была так востребована, что частенько пропадала с прилавков. Тогда желающие получить роскошные ресницы варили тушь сами, растапливая мыло и добавляя чернила с пудрой. Получался продукт ничем не хуже «Ленинградской».
Дефицитные колготки своими руками
К капроновым колготкам относились очень бережно
Капроновые колготки достать было еще труднее, поэтому приобретенные экземпляры берегли как зеницу ока. Однако все же неприятности в виде «стрелок» случались. Но если сейчас мы безжалостно выкидываем испорченную вещь, то советские модницы такой роскоши себе позволить не могли и научились незаметно штопать капризную деталь гардероба. Если верить девушкам, жившим в те времена, вместо ниток они использовали или нити из уже сильно «неносибельных» чулок, или же… собственные волосы.
Но мода не стоит на месте, и когда в тренде оказались модели со швом сзади, то и на этот раз тогдашние красотки не растерялись, решив имитировать шов на ногах обычным карандашом. А вот с ажурными колготками приходилось повозиться. Так как в магазинах их практически было не найти, опять на помощь пришла смекалка: брали простые хлопчатобумажные модели, отрезали носок и распускали изнаночные ряды. Таким образом получалась оригинальная и модная вещь.
Пиво или сахарный сироп вместо лака для волос
Здесь явно не обошлось без сахарного сиропа
Оказывается, зафиксировать любую прическу можно при помощи пенного напитка. Если не верите, спросите у тех, кто жил в советское время. Они вам подтвердят, что «обработанные» пивом локоны держаться дольше.
Но высокие начесы хмельная жидкость не держала. Однако и в этом случае нашлась альтернатива лаку – сахарный сироп. Он намертво скреплял прическу. Правда, потом расчесать волосы стоило большого труда.
Перекись водорода для обесцвечивания волос
Многие советские модницы мечтали стать блондинками
Долгое время в советских фильмах царили блондинки, поэтому и многие женщины, которых природа наградила темными волосами, мечтали о белокурых локонах. Но что делать, если красок для волос на торговых прилавках и помине не было? Зато в любой аптеке можно было приобрести перекись водорода высокой концентрации – пергидроль. Он и превращал брюнеток в блондинок.
Кстати, седину закрашивали еще одним оригинальным способом – использовали обычные чернила.
Цветной карандаш вместо подводки для глаз
"Стрелки
Мода на «стрелки» сошла с киноэкранов, и, естественно, многие модницы хотели походить на героинь фильмов. Только вот проблема: подводок днем с огнем не сыщешь. Тогда их заменили цветные карандаши, но только для этой роли подходили лишь экземпляры из наборов «Живопись».
Однако сам процесс рисования «стрелок» занимал много времени: в черном карандаше делали отверстие, погружали в него тонко сточенную спичку и ею же рисовали идеальную ровную линию.
Спичка в тюбике с помадой
Выкинуть остатки губной помады? Нет, есть же спичка
Кстати, спички считались универсальными палочками-выручалочками. Ими доставали остатки помады из тюбика – серной головка была удобна для нанесения.
Однако в косметичках советских женщин находились в основном помады красных оттенков, а в 70-х годах пришел тренд на коричневые губы. Но и в этом случае нашелся выход из положения. Для получения желаемого эффекта девушки освоили несложную технику: вначале наносили на губы тональный крем, затем красили их обычным коричневым карандашом, а сверху покрывали ореховым блеском.
«Вареные» джинсы
Джинсы не по размеру можно растягнуть "мокрым
В 50-х годах джинсы добрались до СССР, но приобрести их могли не все, а только те, у кого была возможность выехать за границу, выложить крупную сумму или же связаться со спекулянтами. В 70-х годах в стране все же запустили производство вещей из денима, но в отличие от импортных моделей они не имели модных потертостей и «вареного» эффекта.
Тогда появился еще один оригинальный лайфхак: джинсы варили в кипятке с добавлением «Белизны» (ее уж точно можно было найти в каждом доме) до достижения нужного результата. А еще вещи из денима терли кирпичами.
Кстати, нужных размеров достать было сложно, поэтому модницы чаще всего приобретали те модели, в которые хоть как-то можно было втиснуться. Потом джинсы замачивали, набирали воду в ванну, ложились в нее и там же натягивали брюки. Но и это еще не все: в мокрых джинсах необходимо было ходить до тех пор, пока они не высохнут.
Цветные карандаши вместо румян
С советскими румянами сложно было не превратиться в Марфушу
Легкий румянец всегда считался одним из признаков красоты. Но как его получить и не стать похожей на Марфушу из известной сказки, если в косметичке есть только помада? «А на что вам цветные карандаши?» - сказали бы советские модницы. Техника производства самодельных румян была очень простой: белый лист бумаги раскрашивался грифелем нужного оттенка и прикладывался к щекам. Вот и весь секрет.
Лак с добавлением чернил
Лак для ногтей и чернила - модный маникюр готов
Канцелярские товары во времена СССР не всегда использовались по своему прямому назначению. Взять, например, обычную шариковую ручку – добавив чернила в тюбик с лаком для ногтей, можно было получить блестящие и темный маникюр. Как раз такой считался смелым и дерзким, но при этом самым модным.
Тональный крем из подручных средств
Те, кому довелось жить в Стране Советов, наверняка помнят тональный крем «Балет», который очень плохо справлялся со своим предназначением и, наоборот, ложился, как маска, подчеркивал все недостатки кожи лица, оставлял жирный блеск и даже провоцировал появление воспалений. Поэтому девушки, желающие получить идеальный тон, заменяли сомнительное средство на самодельное, смешав обычный крем с пудрой. А для получения эффекта легкого загара протирали лицо морковным соком.
Оригинальная обувь
Белая обувь была предметом особой гордости советских модниц
Как правило, промышленность тех лет в основном выпускала обувь черного и коричневого цветов. Но модные веяния Запада все равно просачивались в СССР, и наши молодые люди, стараясь не отставать от зарубежных ровесников, как могли, так и украшали свои туфли и ботинки. В ход обычно шла разноцветная фольга, из которой вырезались разнообразные фигурки и крепились с помощью лака для ногтей. Когда же в моду вошли белые туфли, то неудивительно, что все кинулись красить обувь. Правда, результат сохранялся ненадолго.
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