11 лайфхаков от советских модниц, которые позволяли им всегда выгглядеть «на все 100»

«Ленинградская» тушь, пудра и иголка

Кто не помнит эту легендарную тушь?

Дефицитные колготки своими руками

К капроновым колготкам относились очень бережно

Пиво или сахарный сироп вместо лака для волос

Здесь явно не обошлось без сахарного сиропа

Перекись водорода для обесцвечивания волос

Многие советские модницы мечтали стать блондинками

Цветной карандаш вместо подводки для глаз

"Стрелки

Спичка в тюбике с помадой

Выкинуть остатки губной помады? Нет, есть же спичка

«Вареные» джинсы

Джинсы не по размеру можно растягнуть "мокрым

Цветные карандаши вместо румян

С советскими румянами сложно было не превратиться в Марфушу

Лак с добавлением чернил

Лак для ногтей и чернила - модный маникюр готов

Тональный крем из подручных средств

Оригинальная обувь

Белая обувь была предметом особой гордости советских модниц