5 удачливых звёзд советского цирка, которые на арене оказались на волосок от гибели

Чуть не убит драконом

Осман Абдурахманов, легенда советского довоенного цирка.

Памятник Абдурахманову изображает его борьбу с удавом.

Матери львов

Ирина Бугримова с одним из своих львов.

Маргарита Назарова с тигром Пуршем.

Счастливый несчастный случай

Не все лошади, с которыми работал Никулин, были так безобидны, как эта игрушечная лошадка.

Юбки бывают опасны

Наталья Дурова работала с разными животными.