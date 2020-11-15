5 удачливых звёзд советского цирка, которые на арене оказались на волосок от гибели

В цирке почти нет безопасных профессий. Несмотря на все страховки, травмы – часть жизни циркачей. А порой артисты проходят так близко от смерти, что, наверное, слышат её холодное дыхание. Советский цирк не был исключением, хотя несчастные случаи на арене в СССР старались не слишком освещать в прессе.
Чуть не убит драконом
В довоенном СССР настоящей легендой был цирковой силач-аварец Осман Абдурахманов. Унаследовав от матери, Ашат Абдурахмановой, высокий рост (её собственный превышал два метра), он ещё и развил мыщцы. И вовсе не в спортзале – работая с подросткового возраста на консервном заводе. Кстати, на этом заводе он и удивил впервые публику – удержав руками автомобиль, пытающийся уехать во все свои десять лошадиных сил. Чтобы удерживать было сподручнее, юноша приподнял автомобиль за бампер…
Смерть силача на арене – дело редкое, но один раз, по собственному признанию Османа, он чуть не умер. В Киеве ему предложили бороться с голодным удавом. Сам Осман рассказывал, что змея была больше похожа на дракона – огромная, холодная, с неподвижным взглядом. Удав пытался раздавить силача, а Осман – содрать её с себя до того, как она обовьёт его третий раз. Так предупредил дрессировщик – если удав сумеет обхватить его тело в три витка, уже не спастись.
Осман Абдурахманов, легенда советского довоенного цирка.
В какой-то момент пришлось так туго, что Осман ради спасения жизни чуть не решился банально задушить удава, схватив его рукой под черепом. Но вспомнил, что за чудо-змею государство заплатило большие деньги, выкупив её в Африке, и, несмотря на смертельную опасность, решил приложить все силы, чтобы снять удава невредимым. В конце концов Абдурахманову это удалось.
А до цирка Осман успел сделать неплохую кинокарьеру, снимаясь в картинах, где требовались настоящие богатыри – правда, в эпизодах. Слава Абдурахманова стала всесоюзной, когда он предпочёл кинематографу цирк, и нигде она не достигала такой величины, как в Средней Азии. Там зрители подбирались к силачу, чтобы пальцем взять с его тела немного пота и помазать своих сыновей – чтобы тоже росли богатырями!
Несмотря на славу, Осман запомнился всем как человек очень скромный и добрый. Однажды он случайно сломал пальцы другу, неудачно пожав ему руку. После этого Осман всегда для приветствия протягивал руку ладонью вверх, а затем аккуратно накрывал положенную ему на ладонь руку другой ладонью. Это приветствие, как отмечали современники, крайне шло всему его характеру и даже обычному ласковому выражению лица.
Памятник Абдурахманову изображает его борьбу с удавом.
Матери львов
Ирина Бугримова как дрессировщица хищников была известна тем, что никогда в жизни не била своих львов. Бывало, что они кидались в клетке на неё, даже наносили серьёзные травмы – Ирина как можно скорее выбиралась из клетки, но ни разу не ударила животное. Правда, не растаскивала она львов и когда они бросались друг на друга, увеча клыками. Позиция у неё была примерно такая: они – животные, они применяют насилие, но я-то – человек! Я выше насилия! И атаковала львов исключительно силой воли. Нельзя сказать, что каждый раз при нападении Ирина оказывалась без защиты вообще – всякий раз её пытался спасти любимец, лев Цезарь, закрывая Ирину своим телом и сражаясь за её жизнь.
На теле Бугримовой было множество шрамов от непослушания или просто излишней резвости питомцев. На одной руке было серьёзно повреждено сухожилие, так что функциональность рука утратила. Серьёзно травмирована была и нога в инциденте с тремя самыми первыми львами Бугримовой, ещё подростками. Двое из них, Гай и Юлий, напали на дрессировщицу во время репитиции; тогда-то Цезарь защитил её впервые, удерживая собратьев, пока муж Ирины не вытащил её из клетки. Она вернулась ко своим львятам из больницы, как ни в чём не бывало, и те встретили её присмиревшими.
Ирина Бугримова с одним из своих львов.
Притом на арене Бугримова творила настоящие чудеса, которые, казалось, можно заставить львов показывать, только запрограммировав, как роботов. Например, ехала по вертикальной стене на мотоцикле со львом за спиной.
Пострадала от подопечного тигра и другая знаменитая советская дрессировщица, дублёрша Касаткиной в «Укротительнице тигров» и исполнительница главной роли в «Полосатом рейсе» Маргарита Назарова. Однажды она встала возле тигра Пурша, и зверя заинтересовал бант на её голове – точно так же, как привлекают бантики котов. Пурш ударил по нему лапой и пробил когтем височную артерию. Маргарита выжила, но всю жизнь мучилась головными болями. Кстати, с Пуршем у неё всегда были настолько замечательные отношения, что она даже выгуливала его во дворе, как собачку – на поводке.
Маргарита Назарова с тигром Пуршем.
Счастливый несчастный случай
Юрий Никулин с большим удовольствием рассказывал, как познакомился со своей женой Татьяной Покровской. Девушку Танюшу он, увидев первый раз в жизни, пригласил на своё представление, чтобы, чего греха таить, впечатлить. И впечатлил дальше некуда. Молодой клоун Юра умудрился упасть под копыта скачущей лошади. Его чудом не затоптали насмерть – на арену, сам рискуя жизнью, бросился легендарный клоун Карандаш и вытащил окровавленного юношу. Татьяна бросилась вызывать скорую. А звонок неожиданно приняла… мать Никулина.
В больнице выяснилось, что серьёзных травм Никулин – большое спасибо коллеге! – не успел получить: небольшой перелом, множественные ссадины и ушибы. Татьяна ходила навещать Юрия в больницу. Эти встречи заменили им свидания – во время них выросло и окрепло чувство. Уже став женой, Татьяна выступала с Никулиным в клоунаде.
Не все лошади, с которыми работал Никулин, были так безобидны, как эта игрушечная лошадка.
Юбки бывают опасны
Наталья Дурова не раз сталкивалась с несчастными случаями в ходе представления. Один раз во Владивостоке скучающая на своём месте рысь принялась играть с оборками юбки Дуровой и когтями серьёзно повредила ногу. Кровь впитывалась в одежду, и Наталья смогла довести представление до конца, не выдав, что что-то пошло не так. Но за кулисы вышла из последних сил и от кровопотери потеряла сознание. Если б это произошло во время самого шоу, рысь могла бы счесть её добычей, кто знает.
В другой раз Наталья почувствовала сильную боль в сердце. Её партнёр по номеру, шимпанзе Яша, успел подхватить Дурову и усадить на стул прежде, чем она упала на пол – что само по себе точно не улучшило бы её состояния. Убедившись, что Наталья сидит безопасно, Яша как ни в чём не бывало блестяще отыграл номер до конца. Сразу после выступления Дуровой, конечно же, оказали помощь.
Наталья Дурова работала с разными животными.
У дореволюционного цирка тоже были свои легенды. Женщина-богатырь Агафья Завидная: Как любимая ученица Поддубного покоряла мужчин и арену
Фото: ru.depositphotos.com/stock-photos/ретро-афиша-цирк
Текст: Лилит Мазикина
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