20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся

Публикуем подборку в стиле «ретро-фото». На этих редких фотографиях, которые собирает сообщество HistoryPorn, запечатлены самые красивые, элегантные, восхитительные и популярные женщины, девушки и даже девочки, чьи имена всем знакомы.



Лив Тайлер и Биби Бьюэлл, начало 90-х







Нена фон Шлеебрюгге (мама Умы Турман), 1958 год







18-летняя Брижит Бардо, фотосессия на крыше, 1952 год







Татьяна Самойлова и Джейн Мэнсфилд, Канны, 1958 год







Анджелина Джоли, 1990 год







Клаудия Шиффер, 1987 год







Софи Лорен, Рим, 1955 год







Наташа Гусева и Марьяна Ионесян во время съемок фильма «Гостья из будущего», Москва, 1984 год







Мэрилин Монро и ее муж драматург Артур Миллер, сентябрь 1957 года







Кейт Мосс, 1994 год







Наталья Варлей, Крым, 1966 год







Британская суфражистка Шарлотта Деспард в 88 лет, Лондон, 1933 год







Сигурни Уивер, США, 1986 год







Актрисы Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957 год







Юрий Гагарин и Майя Плисецкая, 1961 год







Анатолий Собчак с дочерью Ксюшей, Ленинград, СССР, 1989 год







Императрица Александра Фёдоровна Романова, 1876 год, Дармштадт, Германия







Хиллари Родэм (Клинтон), 1969 год, Колледж Уэллсли, Массачусетс







Фрэнсис Фармер, 1936







Первый всесоюзный конкурс красоты Мисс СССР, 1989 год, Москва







Топ-модели, 1990 год, Великобритания







Грейс Келли и новорожденный принц Альбер, 1958 год, Монако







Журнал Vogue, ноябрь 1977 года, США







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