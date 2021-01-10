Как накрепко склеить пластмассовые детали и другие приемы бывалых мастеров

С годами практики мастера набираются опыта и вырабатывают различные уловки, чтобы облегчить работу, выполнить ее быстрее, эффективнее и экономичнее. Эти хитрости будут полезны каждому новичку, который впервые взял инструмент в руки, да и опытные люди могут найти для себя что-то новое.
1. Как зажать струбцину одной рукой
Несколько резинок, и работать с F-образной струбциной можно одной рукой. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE
У F-образных струбцин широкий диапазон регулировки, что позволяет зажимать детали разной толщины. Однако при работе с этим инструментом нужно задействовать обе руки, а это неудобно, когда приходится держать фиксируемые элементы. В такой ситуации выручит очень простой прием. На струбцину надевают несколько обыкновенных канцелярских резинок наискосок – от начала направляющей шины к поджимающему винту. Они зафиксируют нижнюю часть струбцины, и ее можно будет передвигать при помощи большого пальца, не опасаясь перекосов.
2. Чем заменить пистолет для герметика
Из струбцины и куска пластиковой трубы получается неплохая замена пистолету для герметика. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE
Любой мастер, занявшийся строительными работами, сталкивается с необходимостью использования герметика. Для извлечения его из тубы пользуются специальным пистолетом, но может случиться ситуация, что этого устройства под рукой нет. В случае, когда объем работ небольшой, выручит обычный молоток. Рукоятка инструмента послужит поршнем – ее вставляют в тубу, а оголовье упирают в плечо и выдавливают герметик.
Если же щелей для герметизации много, то этот способ непродуктивен. Рука и плечо быстро устают, и ухудшается качество работы. В этой ситуации остается только бежать в магазин, но, возможно, в хозяйстве найдется автоматическая струбцина. Из нее можно сделать простое устройство, которое заменит пистолет для герметика. Струбцину раздвигают и скотчем приматывают к ней тубу. В нее вставляют какой-нибудь брусок или обрезок пластиковой трубы подходящего размера, который и будет выталкивать герметик при затягивании подвижной части струбцины.
Многие новички полагают, что пистолет для герметика необходим только профессионалам, а домашнему мастеру он ни к чему. Однако и в повседневной жизни часто необходима герметизация каких-либо стыков или щелей при мелком ремонте. А использование пистолета дает аккуратный ровный шов, что улучшает качество работы, при меньшем приложении физических усилий.
3. Как быстро и ровно оторвать кусок наждачной бумаги
Прикрученное полотно для ножовки по металлу облегчает отрывание наждачки. /Фото: youtube.com/watch?v=JslPUskhJi8
Оторвать ровный кусок наждачной бумаги получается не всегда. И это мешает при работе, если приходится часто что-либо шлифовать. Минимизировать усилия поможет простое приспособление для отрывания. Выбирают подходящее место и прикручивают туда полотно для ножовки по металлу с помощью самореза. Чтобы оно не прилегало плотно к поверхности, на крепежный элемент надевают шайбу. Остается небольшая щель, в которую просовывают наждачную бумагу и отрывают кусок нужного размера с ровным срезом.
4. Как накрепко приклеить отвалившуюся деталь
Добавление соды при склеивании «Супер клеем» повышает прочность соединения. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE
Проблема ремонта какой-то отломившейся детали знакома каждому. Но как ни приклеивай обратно «Супер клеем», она все равно отваливается. Проблему можно решить при помощи обычной соды, которая есть на любой кухне. Детали обезжиривают и смазывают клеем. Затем их плотно состыковывают, чтобы выдавился лишний клей, и обильно посыпают содой место соединения. Излишки порошка смахивают, а образовавшийся наплыв через четверть часа зачищают наждачной бумагой. Суть этого метода в химической реакции соды и цианоакрилата, входящего в состав «Супер клея». В результате взаимодействия смесь этих веществ полимеризуется, накрепко схватывая соединяемые детали.
Этот способ подходит не только для склеивания элементов, но и для заделывания щелей и впадин. Только в этом случае в полость сначала засыпают соду, а потом заливают «Супер клеем». Также можно воссоздать разрушенную деталь, постепенно «наращивая» ее, слой за слоем.
5. Чем заменить строительный уровень
Строительный уровень найдется не у каждого, но смартфон всегда под рукой. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE
Измерительный уровень незаменимый инструмент при выполнении ремонтно-строительных работ. Да и в повседневной жизни он всегда пригодится, например, когда нужно повесить полочку или ровно установить стиральную машину. Однако не у каждого хозяина найдется строительный уровень и тем более, лазерный нивелир. Зато практически у каждого человека есть смартфон, а в Google Play в категории «Инструменты» можно бесплатно скачать мобильные приложения для измерения уровня. Пользоваться ими несложно: программы функционируют аналогично реальному инструменту. С их помощью можно легко определить градус отклонения и выровнять поверхность, к тому же многие приложения имеют и ряд дополнительных функций.
6. Как можно с пользой применить застывший силикон
Застывший силикон пригодится для чистки шлифовального круга. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE
Случается, что неиспользованные остатки силиконового герметика застывают в тубе – про них или забыли, или второпях закрыли неплотно. Исправить ситуацию уже никак нельзя, это строительное средство остается только выбросить. Но если в арсенале мастера есть шлифовальная машинка, то засохший силикон можно использовать для приведения в порядок шлифовального круга. Тубус распиливают, извлекают застывшую массу и ровно обрезают края. Включают машинку и очищают забившуюся наждачку, прижимая силиконовый цилиндр к шлифовальному кругу. Таким же образом можно очистить ленту шлифовального станка.
7. Как намагнить биту инструмента
Всего два неодимовых магнитика и бита будет крепко держать крепеж. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE
Иногда случается, что у битодержателя нет магнита, хотя свойство притягивать и фиксировать на месте крепежный элемент всегда пригодится при работе. Этот момент легко исправляется при помощи маленьких неодимовых магнитов. С помощью полоски скотча их прикрепляют к бите, и тогда она будет хорошо удерживать саморезы, шурупы и прочие крепежные элементы. Неодимовые магниты стоят копейки, а еще их можно совершенно бесплатно вытащить из непригодных для дальнейшей эксплуатации гаджетов, например, сломанных наушников или старого оптического дисковода.
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