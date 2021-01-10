Как накрепко склеить пластмассовые детали и другие приемы бывалых мастеров

1. Как зажать струбцину одной рукой

Несколько резинок, и работать с F-образной струбциной можно одной рукой. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE

2. Чем заменить пистолет для герметика

Из струбцины и куска пластиковой трубы получается неплохая замена пистолету для герметика. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE

3. Как быстро и ровно оторвать кусок наждачной бумаги

Прикрученное полотно для ножовки по металлу облегчает отрывание наждачки. /Фото: youtube.com/watch?v=JslPUskhJi8

4. Как накрепко приклеить отвалившуюся деталь

Добавление соды при склеивании «Супер клеем» повышает прочность соединения. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE

5. Чем заменить строительный уровень

Строительный уровень найдется не у каждого, но смартфон всегда под рукой. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE

6. Как можно с пользой применить застывший силикон

Застывший силикон пригодится для чистки шлифовального круга. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE

7. Как намагнить биту инструмента

Всего два неодимовых магнитика и бита будет крепко держать крепеж. /Фото: youtube.com/watch?v=EqSPW0_OAPE