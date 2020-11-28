Как скрыть последствия гуляния, или 10 хитростей по избавлению от запаха алкоголя и перегара

Похмелье - неприятное последствие после бурной вечеринки
После вечера в приятной компании алкоголя утром могут ожидать неприятные последствия в виде перегара. А ведь все мы иногда любим грешить и выпивать в будние дни или перед важными мероприятиями. Как же скрыть следы веселого вечера и избавиться от запаха алкоголя и перегара? Раскроем самые эффективные способы.
1. Отличия аромата алкоголя и перегара
Скорость переработки алкоголя зависит от количества выпитого / Фото: mama-doctor.ru
Ошибочно путать эти понятия, поскольку у каждого из них свои причины. Иногда они могут комбинироваться, создавая еще более интригующий аромат. Алкогольный запах будет сопровождать вас, пока в организме (во рту, пищеводе или желудке) находятся остатки спиртного.
С перегаром дела обстоят сложнее. Он появляется вследствие распада молекул этанола, когда за переработку алкоголя берется печень (приблизительно через час-полтора). Большая доля продуктов распада, уксусная кислота в том числе, отличаются крайне неприятным запахом. Неперевариваемые элементы выводятся из организма тремя способами: во время дыхания через легкие, в процессе мочеиспускания и потоотделения. Таким образом, алкогольный запах исходит изо рта, а перегар - от всего тела.
Избавиться от «деликатного шлейфа» получится только после полного расщепления алкогольных продуктов и их выведения. Процесс может занимать от нескольких часов до суток. Все зависит от количества выпитого и крепости алкоголя. Тем не менее, есть и более оперативные способы, которые помогут избавить от неприятного аромата.
2. Избавляемся от алкогольного амбре
Запах алкоголя исходит изо рта, помелье - от всего тела / Фото: thumbnails.lbry.com
Лайфхаки помогут скрыть аромат, если вы употребляли горячительные напитки недавно. Учтите, что обмануть алкотестер никак не удастся. Однако в течение 15-40 минут можете быть уверены в свежести своего дыхания.
1. Почистите зубы
Мятная зубная паста лучше всего перекроет неприятный аромат / Фото: irecommend.ru
Самый простой и оптимальный совет. Лучше всего применять пасту с ароматом мяты или ментола, чтобы наверняка перебить алкогольное амбре. Тщательно вычистите не только зубные ряды, но и десна, переднюю, заднюю поверхность языка. Если удастся, попробуйте дотянуться даже до глотки. Чем лучше вы очистите ротовую полость, тем дольше дыхание будет оставаться свежим.
2. Прополощите ротовую полость и горло
Для лучшего эффекта прополоскайте рот и горло гигиеническим ополаскивателем / Фото: sportmedical.net
Данный совет можно использовать как продолжение предыдущего для более тщательного очищения или в качестве альтернативы. Сперва прополоскайте ротовую полость и горло обычной водой, а затем гигиеническим средством. Насыщенный аромат ополаскивателя поможет замаскировать алкогольное амбре.
3. Выпейте кофе
Выпейте чашечку кофе или пожуйте зерна / Фото: firestock.ru
Кофе - известный нейтрализатор многих неприятных ароматов, он поможет скрыть и алкогольные выделения. Приготовьте крепкий, желательно натуральный, напиток без сахара, сливок и других добавок. Перед каждым глотком делайте небольшую паузу, задерживая кофе во рту на несколько секунд. Если приготовить напиток нет возможности, просто пожуйте зерна.
4. Воспользуйтесь жевательной резинкой
Жвачка может, напротив, раскрыть ваше «преступление»
Быстрый способ замаскировать неприятный запах изо рта, хотя есть в нем и минус. Жевательную резинку настолько часто используют для маскировки алкоголя, что это, наоборот, может выдать ваши попытки скрыть недавние возлияния.
5. Пожуйте натуральные нейтрализаторы
Лук и чеснок - радикальные способы маскировки запаха алкоголя / Фото: cdn.tvc.ru
Во время застолья обращайте внимания на продукты, которые также помогут уменьшить запах алкоголя. Петрушка, жареные подсолнечные семечки, кинза, мускатный орех изобилуют аромамаслами в составе, способными перекрыть амбре.
Если ситуация требует радикальных мер, помогут чеснок и лук. Убойный запах продуктов скроет алкогольные пары в момент. Правда, о свежести дыхания речи и быть не может.
3. Избавляемся от перегара
Алкоголь выводится из организма от пары часов до суток / Фото: mzdorovya.ru
Если после употребления алкоголя прошло больше часа, к вышеуказанным советам стоит подключить тяжелую артиллерию. Так вы сможете ускорить процесс алкогольного выведения из организма.
1. Больше пейте
Кофеиносодержащие напитки обладают мочегонным эффектом / Фото: pbs.twimg.com
Чтобы избежать интоксикации, пейте побольше кофеиносодержащих напитков - кофе, зеленого и черного чаев. Они обладают мочегонным действием и способствуют скорейшему выведению продуктов алкораспада из организма.
2. Примите теплую ванную или душ
Теплая вода раскроет поры, через которые выйдут остатки алкоголя / Фото: stroypomochnik.ru
Теплая вода раскроет поры, чтобы с пототделением вывести токсичные вещества. Если у вас нет проблем с сердечно-сосудистой системой, можно принять контрастный душ, который также улучшит обмен веществ.
3. Позавтракайте с пользой
Белковый завтрак с острыми приправами - то, что нужно / Фото: cafesahara.ru
Утром лучше остановиться на белковых блюдах, способных помочь печени ускорить переработку этанола. Например, пожарьте несколько яиц или приготовьте стейк из нежирного мяса.
Другой лайфхак - приправьте еду горчицей или перцем. Острые пряности разгоняют обмен веществ и способствует выведению дурнопахнущих продуктов распада из организма.
4. Проветрите помещение и сделайте зарядку
Проветрите помещение, чтобы написать организм кислородом / Фото: legkovmeste.ru
После бурной вечеринки спорт - последнее, о чем хочется думать. Однако организму нужен кислород, чтобы избавиться от последствий веселья. Откройте окна и глубоко подышите свежим отдыхом, очищая легкие. О сложных физических упражнениях речь не идет - достаточно легкой разминки, чтобы взбодрить организм.
5. Примите антипохмельное средство
С аптеках продаются специальные антипохмельные медикаменты/ Фото: ainteres.ru
В аптеках продается множество специальных средств, направленных на борьбу с похмельем. Они содержат унитиол и янтарную кислоту, которые ускоряют обменные процессы в организме, способствуя скорейшему выведению алкоголя.
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