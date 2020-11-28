Как скрыть последствия гуляния, или 10 хитростей по избавлению от запаха алкоголя и перегара

Похмелье - неприятное последствие после бурной вечеринки

1. Отличия аромата алкоголя и перегара

Скорость переработки алкоголя зависит от количества выпитого / Фото: mama-doctor.ru

2. Избавляемся от алкогольного амбре

Запах алкоголя исходит изо рта, помелье - от всего тела / Фото: thumbnails.lbry.com

Мятная зубная паста лучше всего перекроет неприятный аромат / Фото: irecommend.ru

Для лучшего эффекта прополоскайте рот и горло гигиеническим ополаскивателем / Фото: sportmedical.net

Выпейте чашечку кофе или пожуйте зерна / Фото: firestock.ru

Жвачка может, напротив, раскрыть ваше «преступление»

Лук и чеснок - радикальные способы маскировки запаха алкоголя / Фото: cdn.tvc.ru

3. Избавляемся от перегара

Алкоголь выводится из организма от пары часов до суток / Фото: mzdorovya.ru

Кофеиносодержащие напитки обладают мочегонным эффектом / Фото: pbs.twimg.com

Теплая вода раскроет поры, через которые выйдут остатки алкоголя / Фото: stroypomochnik.ru

Белковый завтрак с острыми приправами - то, что нужно / Фото: cafesahara.ru

Проветрите помещение, чтобы написать организм кислородом / Фото: legkovmeste.ru

С аптеках продаются специальные антипохмельные медикаменты/ Фото: ainteres.ru