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Яркие и необычные деревья со всего мира

Есть много причин полюбить деревья: они превращают углекислый газ в кислород, которым мы дышим, создают приятную тенистую прохладу в жаркий день, являются домом для животных. И еще одна причина — это то, как удивительно некоторые из них выглядят.

Хотя не все из представленных ниже растений являются деревьями (глициния — это лоза, рододендрон — куст, а баобаб относится к семейству злаковых), мы не смогли их пропустить просто потому, что они изумительны, величественны и красивы.

Яркие и необычные деревья со всего мира


Яркие и необычные деревья со всего мира

Третья в мире по величине секвойя, Калифорния.

Яркие и необычные деревья со всего мира

125-летний рододендрон, Канада.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Серебристая акация, Абхазия.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Яркие и необычные деревья со всего мира

144-летняя глициния, Япония.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Изогнутые ветром деревья, Новая Зеландия.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Яркие и необычные деревья со всего мира

Японский клен, Орегон.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Покрытый мхом южный бук, Орегон.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Цветущие вишни, Германия.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Ангельский дуб, Южная Каролина.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Королевский делоникс, Бразилия.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Драконово дерево, Йемен.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Кленовый тоннель, Орегон.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Яркие и необычные деревья со всего мира

Радужный эвкалипт, Гавайи.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Жакаранда, Южная Африка.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Дубовая аллея, Южная Каролина

Яркие и необычные деревья со всего мира

Баобабы, Мадагаскар.

Яркие и необычные деревья со всего мира

Яркие и необычные деревья со всего мира

Буковая аллея Dark Hedges, Северная Ирландия.

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