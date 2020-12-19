Яркие и необычные деревья со всего мира

Есть много причин полюбить деревья: они превращают углекислый газ в кислород, которым мы дышим, создают приятную тенистую прохладу в жаркий день, являются домом для животных. И еще одна причина — это то, как удивительно некоторые из них выглядят.



Хотя не все из представленных ниже растений являются деревьями (глициния — это лоза, рододендрон — куст, а баобаб относится к семейству злаковых), мы не смогли их пропустить просто потому, что они изумительны, величественны и красивы.













Третья в мире по величине секвойя, Калифорния.







125-летний рододендрон, Канада.







Серебристая акация, Абхазия.











144-летняя глициния, Япония.







Изогнутые ветром деревья, Новая Зеландия.











Японский клен, Орегон.







Покрытый мхом южный бук, Орегон.







Цветущие вишни, Германия.







Ангельский дуб, Южная Каролина.







Королевский делоникс, Бразилия.







Драконово дерево, Йемен.







Кленовый тоннель, Орегон.











Радужный эвкалипт, Гавайи.







Жакаранда, Южная Африка.







Дубовая аллея, Южная Каролина







Баобабы, Мадагаскар.











Буковая аллея Dark Hedges, Северная Ирландия.



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