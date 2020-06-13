Самый опасный человек на земле

Когда Мухаммеду бин Салману было всего 12 он уже сидел на заседаниях правительства, где председательствовал его отец, Салман. В то время Салман занимал пост губернатора Эр-Рияда провинции Саудовской Аравии. 17 лет спустя Мухаммед бин Салман получил должность министра обороны страны — самого молодого на этой должности в мире. Он уже успел погрузить свою страну в жестокую войну в Йемене, конца которой не видно. Подобные действия превращают этого политика в одного из самых опасных людей на Земле, и вот почему.







Принц Мухаммед начал создавать себя еще в юности. Первыми шагами стала торговля акциями на западных биржах — и оружием, внутри страны.







В 2011 году отец Мухаммеда бин Салмана стал заместителем наследного принца и получил доступ к Министерству обороны, с его огромными финансовыми возможностями. Мухаммед стал частным консультантом в той же отрасли.







Салман взошел на трон Саудовской Аравии в январе прошлого года. В возрасте 79 лет Салман страдает от слабоумия и в состоянии сконцентрироваться только на несколько часов в день. Как ближайший доверенный отца, Мухаммед получил реальную власть в королевстве.







Принц Мухаммед был назначен министром обороны и получил полную власть над Aramco, национальной энергетической компанией.

Недовольный существующей бюрократической системой, наследный принц перевернул ее с ног на голову . Молодые парни смотрят на дела принца с восторгом — он вообще очень популярен среди молодежи. По статистике, более 70% жителей страны в возрасте до 35 лет готовы поддержать практически любое начинание принца. В том числе и войну . То же самое рвение, с которым Мухаммед проводит экономические реформы, также привело Саудовскую Аравию в состояние грязной войны с Йеменом. Восстание было поддержано Ираном, что сделало «приключение» еще более привлекательным.Саудовская военные ощетинились новым оружием, на которое было потрачено миллиарды долларов. Наследному принцу требовалось доказать свою храбрость не только возможным соперникам, но и сторонникам.План предусматривал быструю победу. Это позволило бы Мухаммеду подтвердить статус военного лидера, поставив его в ту же лигу, где играл его дед, Ибн Сауд — великий король-воин и основатель современной Саудовской Аравии.В итоге операция «Буря решимости» затянулась почти на год и потребовала вмешательства зарубежных наемников. Но воинственный принц пошел еще дальше. В середине декабря Мухаммед объявил о создании совета 34 мусульманских народов — для борьбы с терроризмом. Он явно имел в виду Иран, естественно, не очень довольный таким поворотом событий. Теперь царство Саудовской Аравии находится в напряженных отношениях с Ираном.Если Мухаммед бин Салман, этот блестящий, дерзкий молодой человек и в самом деле видит себя суннитским воином, наследником дела собственного деда, то ничего хорошего мир не ждет. Вооруженная конфронтация суннитской Саудовской Аравии против шиитского Ирана приведет к очередной эскалации конфликта в регионе, уже и без того горящего пламенем сектантской войны.Такой поворот событий вполне может стать последним этапом перед Мировой войной, поскольку будут втянуты все государства, проводящие антитеррористические операции в регионе. Так что, на данный момент, этот образованный , культурный и смелый молодой парень — и в самом деле самый опасный человек планеты.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)