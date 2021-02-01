«Горка»: зачем в Афганскую войну для спецназа создали новый костюм

Участие ограниченного контингента Советской армии в военном конфликте на территории Демократической республики Афганистан (1979-89 годы) стало поворотным моментом для нашей страны, приведя не только к резкому слому государственного строя, но и изменив представления о методах ведения боевых действий, и даже о том, как должен выглядеть солдат в новую эпоху.
Как появилась легендарная «горка»
Костюм горно-штормовой (в обиходе именуемый «горка») начал производиться с 1981 года для обмундирования военных, проходивших службу в Афганистане.
К моменту ввода советских войск в эту азиатскую страну наши солдаты и офицеры выглядели, как выходцы из сороковых годов.
Дело в том, что наши генералы, как и все генералы на свете, готовились, согласно расхожей шутке, к уже минувшей войне. Представлялось, что воевать солдатики будут с армиями НАТО и на европейском театре боевых действий. На позиции их будут доставлять на броне тяжелой боевой техники, а дальше, после серьезной артподготовки, бойцы будут устремляться на окопавшегося врага, или, напротив, сами отбивать из окопов вражеские атаки. Для такой войны советская форма годилась вполне.
Однако, реальная война перевернула эти представления.В Афганистане нашим военнослужащим пришлось иметь дело не с регулярными армиями, а с партизанскими отрядами, ведущими боевые действия партизанскими методами. Тяжелая техника в афганских горах утратила смысл, солдатам приходилось часто передвигаться пешком и очень много переносить на себе. Это и оружие, и боеприпасы, продовольственные пайки, вода, предметы первой необходимости, такие, как спальники и теплые вещи. Кроме того, климат, природа Афганистана совсем не походили на то, с чем пришлось бы столкнуться в Европе. Жара в долинах и пронизывающий холод с ветрами в горах, каменистые тропы, отсутствие растительности – вот что ждало воинов-интернационалистов в Афгане. По всем этим причинам вопрос нового обмундирования встал очень быстро и весьма остро.
При разработке «горки» использовались как модели формы горных егерей вермахта времен Второй мировой войны, так и американских военных, впервые столкнувшихся с ведением войны нового типа во Вьетнаме. Кроме того, были учтены конкретные условия, с которыми столкнулись советские военнослужащие в Афганистане.
Как выглядела «горка» в 80-х годах
Горно-стрелковые батальоны СА в Афганистане были одеты в форму, включавшую в себя: куртку, брюки, ботинки армейские горные, головной убор – кепку «мабуту» и маску-подшлемник (ещё её именуют «балаклава»).
Наиболее «культовыми» вещами стали оригинальные куртка и брюки, собственно, и получившие название «горка».
Для пошива использовалась ткань-плащевка защитного цвета, пропитанная водоотталкивающим составом. Иногда этот материал описывают как «тонкий брезент».
Куртка имела капюшон, который в случае необходимости можно было стянуть в лицевой части на шнур. Стягивалась на шнур, вдетый по периметру низа и сама куртка. Кроме того, куртка была снабжена множеством удобных карманов. Брюки были на подтяжках. Они так же были снабжены системой стяжек – под коленями и внизу.
Солдаты, испытавшие обмундирование на себе, говорили, что в жару в нем было не очень-то комфортно, но зато в холод и ветер – самое то.
В 80-е годы прошлого века это был едва ли не самый удачный вариант обмундирования для высокогорных условий.
«Горка» в наши дни
«Горка» советского образца использовалась в армии вплоть до второй чеченской войны. В наше время она претерпела некоторые изменения, касающиеся, прежде всего, материала, из которого шьются куртки и брюки.
На смену «плащевке» 80-х годов пришли более современные материалы. Для «горки» по-прежнему применяют плотную хлопчатобумажную ткань (палаточный брезент), однако, сейчас этот материал характеризуется особым кручением нитей. В условиях влажности нить разбухает и ткань не пропускает воду, а когда сухо, материал «дышит». Кроме того, в местах, где необходимо усиление (локти, колени и т.п.) применяется новейшая высокотехнологичная мембранная ткань, защищающая от грязи и промокания.
В настоящее время «горка» — неизменная униформа военных на Кавказе и в Сирии. Но, кроме того, она широко используется и в мирной жизни. Этот тип костюма очень любят альпинисты, туристы-походники, выживальщики, а также рыбаки и охотники.
Ольга Ельникова
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