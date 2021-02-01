«Горка»: зачем в Афганскую войну для спецназа создали новый костюм

Как появилась легендарная «горка»

Костюм горно-штормовой (в обиходе именуемый «горка») начал производиться с 1981 года для обмундирования военных, проходивших службу в Афганистане.

К моменту ввода советских войск в эту азиатскую страну наши солдаты и офицеры выглядели, как выходцы из сороковых годов.

Дело в том, что наши генералы, как и все генералы на свете, готовились, согласно расхожей шутке, к уже минувшей войне. Представлялось, что воевать солдатики будут с армиями НАТО и на европейском театре боевых действий. На позиции их будут доставлять на броне тяжелой боевой техники, а дальше, после серьезной артподготовки, бойцы будут устремляться на окопавшегося врага, или, напротив, сами отбивать из окопов вражеские атаки. Для такой войны советская форма годилась вполне.

Однако, реальная война перевернула эти представления.

В Афганистане нашим военнослужащим пришлось иметь дело не с регулярными армиями, а с партизанскими отрядами, ведущими боевые действия партизанскими методами. Тяжелая техника в афганских горах утратила смысл, солдатам приходилось часто передвигаться пешком и очень много переносить на себе. Это и оружие, и боеприпасы, продовольственные пайки, вода, предметы первой необходимости, такие, как спальники и теплые вещи. Кроме того, климат, природа Афганистана совсем не походили на то, с чем пришлось бы столкнуться в Европе. Жара в долинах и пронизывающий холод с ветрами в горах, каменистые тропы, отсутствие растительности – вот что ждало воинов-интернационалистов в Афгане. По всем этим причинам вопрос нового обмундирования встал очень быстро и весьма остро.

При разработке «горки» использовались как модели формы горных егерей вермахта времен Второй мировой войны, так и американских военных, впервые столкнувшихся с ведением войны нового типа во Вьетнаме. Кроме того, были учтены конкретные условия, с которыми столкнулись советские военнослужащие в Афганистане.