С нами не соскучишься!

7 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Горка»: зачем в Афганскую войну для спецназа создали новый костюм

«Горка»: зачем в Афганскую войну для спецназа создали новый костюм

«Горка»: зачем в Афганскую войну для спецназа создали новый костюм

Участие ограниченного контингента Советской армии в военном конфликте на территории Демократической республики Афганистан (1979-89 годы) стало поворотным моментом для нашей страны, приведя не только к резкому слому государственного строя, но и изменив представления о методах ведения боевых действий, и даже о том, как должен выглядеть солдат в новую эпоху.

Как появилась легендарная «горка»

Костюм горно-штормовой (в обиходе именуемый «горка») начал производиться с 1981 года для обмундирования военных, проходивших службу в Афганистане.

К моменту ввода советских войск в эту азиатскую страну наши солдаты и офицеры выглядели, как выходцы из сороковых годов.

Дело в том, что наши генералы, как и все генералы на свете, готовились, согласно расхожей шутке, к уже минувшей войне. Представлялось, что воевать солдатики будут с армиями НАТО и на европейском театре боевых действий. На позиции их будут доставлять на броне тяжелой боевой техники, а дальше, после серьезной артподготовки, бойцы будут устремляться на окопавшегося врага, или, напротив, сами отбивать из окопов вражеские атаки. Для такой войны советская форма годилась вполне.

Однако, реальная война перевернула эти представления.

В Афганистане нашим военнослужащим пришлось иметь дело не с регулярными армиями, а с партизанскими отрядами, ведущими боевые действия партизанскими методами. Тяжелая техника в афганских горах утратила смысл, солдатам приходилось часто передвигаться пешком и очень много переносить на себе. Это и оружие, и боеприпасы, продовольственные пайки, вода, предметы первой необходимости, такие, как спальники и теплые вещи. Кроме того, климат, природа Афганистана совсем не походили на то, с чем пришлось бы столкнуться в Европе. Жара в долинах и пронизывающий холод с ветрами в горах, каменистые тропы, отсутствие растительности – вот что ждало воинов-интернационалистов в Афгане. По всем этим причинам вопрос нового обмундирования встал очень быстро и весьма остро.

При разработке «горки» использовались как модели формы горных егерей вермахта времен Второй мировой войны, так и американских военных, впервые столкнувшихся с ведением войны нового типа во Вьетнаме. Кроме того, были учтены конкретные условия, с которыми столкнулись советские военнослужащие в Афганистане.

Как выглядела «горка» в 80-х годах

Горно-стрелковые батальоны СА в Афганистане были одеты в форму, включавшую в себя: куртку, брюки, ботинки армейские горные, головной убор – кепку «мабуту» и маску-подшлемник (ещё её именуют «балаклава»).

Наиболее «культовыми» вещами стали оригинальные куртка и брюки, собственно, и получившие название «горка».

Для пошива использовалась ткань-плащевка защитного цвета, пропитанная водоотталкивающим составом. Иногда этот материал описывают как «тонкий брезент».

Куртка имела капюшон, который в случае необходимости можно было стянуть в лицевой части на шнур. Стягивалась на шнур, вдетый по периметру низа и сама куртка. Кроме того, куртка была снабжена множеством удобных карманов. Брюки были на подтяжках. Они так же были снабжены системой стяжек – под коленями и внизу.

Солдаты, испытавшие обмундирование на себе, говорили, что в жару в нем было не очень-то комфортно, но зато в холод и ветер – самое то.

В 80-е годы прошлого века это был едва ли не самый удачный вариант обмундирования для высокогорных условий.

«Горка» в наши дни

«Горка» советского образца использовалась в армии вплоть до второй чеченской войны. В наше время она претерпела некоторые изменения, касающиеся, прежде всего, материала, из которого шьются куртки и брюки.

На смену «плащевке» 80-х годов пришли более современные материалы. Для «горки» по-прежнему применяют плотную хлопчатобумажную ткань (палаточный брезент), однако, сейчас этот материал характеризуется особым кручением нитей. В условиях влажности нить разбухает и ткань не пропускает воду, а когда сухо, материал «дышит». Кроме того, в местах, где необходимо усиление (локти, колени и т.п.) применяется новейшая высокотехнологичная мембранная ткань, защищающая от грязи и промокания.

В настоящее время «горка» — неизменная униформа военных на Кавказе и в Сирии. Но, кроме того, она широко используется и в мирной жизни. Этот тип костюма очень любят альпинисты, туристы-походники, выживальщики, а также рыбаки и охотники.

Ольга Ельникова

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх