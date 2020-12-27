Декупаж новогодних шаров

Классическое елочное украшение на новый лад – декорируем новогодние шары в технике декупаж.





Вам понадобятся:

заготовки для новогодних шаров (стекло, пластик, папье-маше);фрагменты бумажных салфеток с рисунками (тонкая ткань также подойдет);клей;ножницы;глянцевый лак;кисть;декор (ленты, блестки, пайетки и т. д.).Вырежьте маленькие прямоугольники из ткани или бумажной салфетки. Кстати, правильность геометрической формы тут не особо важна. Для облегчения вашей последующей работы лучше подготовить все материалы сразу.Если ваши заготовки сделаны из стекла, перед началом работы его необходимо обезжирить. Смажьте поверхность тонким слоем клея. Нанесите его и на подготовленные прямоугольники. Зацепите проклеенные кусочки салфетки кистью (чтобы они не прилипли к рукам). Старайтесь все делать постепенно: смажьте клеем только тот участок шара, который соответствует по размеру кусочку салфетки.Когда весь шар будет покрыт кусочками салфетки или ткани, оставьте его на 15−20 минут, чтобы клей подсох. Затем нанесите сверху слой прозрачного лака . По желанию свежий, еще не подсохший лак можно присыпать блестками. В качестве дополнительного декора также можно использовать бантики из атласной ленты, бусины или пуговицы.