15 обалденных фактов о глазах, которых вы никогда не слышали
Перед вами небольшой сборник очень интересных коротких фактов о глазах, которые вас очень удивят.
Карие глаза на самом деле голубые под коричневым пигментом. Существует даже лазерная процедура, которая позволяет превратить карие глаза в голубые навсегда.
Каждый 12-й представитель мужского пола — дальтоник.
Ваши глаза всегда останутся такого же размера, что и при рождении, а уши и нос не перестают расти.
Глаз человека способен воспринимать только три участка спектра: красный, синий и зеленый. Остальные цвета являются сочетанием этих цветов.
Роговица глаз человека так похожа на роговицу акулы, что последнюю используют в качестве заменителя при операциях на глазах.
В среднем за всю жизнь мы видим около 24 миллионов разных изображений.
Глаза передают в мозг огромное количество информации каждый час. Пропускная способность этого канала сопоставима с каналами интернет-провайдеров крупного города.
Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах в секунду.
Майя считали косоглазие привлекательным и пытались сделать так, чтобы их дети были косоглазыми.
Шизофрению можно определить с точностью до 98,3% с помощью обычного теста на движение глаз.
Люди и собаки — единственные, кто ищет зрительные подсказки в глазах других, а собаки делают это только общаясь с людьми.
Примерно у 2% людей есть редкая генетическая мутация, благодаря которой у них наблюдается дополнительная колбочка сетчатки. Это позволяет им видеть 100 миллионов цветов. Обычные люди различают около миллиона цветов.
Космонавты не могут плакать в космосе из-за гравитации. Слезы собираются в маленькие шарики и начинают пощипывать глаза.
У пчел в глазах есть волоски. Они помогают определять направление ветра и скорость полета.
Около 65–85% белых кошек с голубыми глазами — глухие.
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