Можно ли сидеть в поезде на нижней полке, если едешь на верхней

Большинство людей хотя бы раз путешествовало на поезде в плацкарте. В бюджетных вагонах неизбежно приходится контактировать с самыми разными людьми, а потому всегда есть риск возникновения конфликтной ситуации. Например, по поводу того, имеет ли право «обитатель» верхней полки сидеть на нижней.
Верхняя полка и только. | Фото: zaks.ru.
На самом деле ответ на данный вопрос предельно прост и ясность в него вносят сами представители и сотрудники РЖД. По их словам, человек, который приобретает билет на верхнюю полку, автоматически соглашается на то, что проведет на ней всю дорогу до пункта назначения. А это значит, что спускаться и использовать нижнюю полку по правилам железной дороги такой человек не имеет ни малейшего права. Если он все же так поступит, то покупатель билета на нижнюю польку может смело обращаться за помощью к сотрудникам РЖД, находящимся в поезде, чтобы те «приняли меры».
Каждому свое. |Фото: bezdomn33.ru.
То же самое касается и багажных мест. Под нижней полкой свой багаж имеет право держать только покупатель соответствующего билета. Человек, который взял для себя верхнюю полку, имеет право держать все свои вещи строго в верхних отделениях для поклажи. Правда, из данного правила есть исключения. Если для верхней полки нет отдельного собственного отсека для сумок, то багажные места под нижней полкой распределяются между пассажирами поровну.
Всегда можно договорится. |Фото: livejournal.com.
Само собой, все эти правила нужны только для того, чтобы при возникновении конфликтных ситуаций между пассажирами была очерчена некая «законодательная» линия. На практике никто не мешает пассажиру с верхнего места сесть на нижнее при условии, что покупатель билета на нижнюю полку даст на это свое согласие и разрешение. В большинстве случаев граждане охотно идут на встречу в пределах разумного. Чаще всего достаточно вежливо и тактично попросить об услуге.
Путешествовать весело. ¦Фото: Twitter.
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