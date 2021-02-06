С нами не соскучишься!

7 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рега Иванова6 февраля, 5:10
    Метры ткани и тонна макияжа...у каждого своё понятие о красоте в общем))28 прекрасных нев...
  • Pciha Ivanova3 февраля, 12:59
    А что? В условиях всеобщей антисанитарии совсем не плохое решение!Для чего на пивны...
  • ИГОРЬ ВАЛЕК3 февраля, 9:47
    Ответ и технология не ВЕРНЫЕ! Эпоксидка со временем и от ударов вылетит и конец вашему новшеству! Клин, только клин!Как можно надежно...

Можно ли сидеть в поезде на нижней полке, если едешь на верхней


Можно ли сидеть в поезде на нижней полке, если едешь на верхней

Большинство людей хотя бы раз путешествовало на поезде в плацкарте. В бюджетных вагонах неизбежно приходится контактировать с самыми разными людьми, а потому всегда есть риск возникновения конфликтной ситуации. Например, по поводу того, имеет ли право «обитатель» верхней полки сидеть на нижней.

Верхняя полка и только. | Фото: zaks.ru.

Верхняя полка и только. | Фото: zaks.ru.

 

На самом деле ответ на данный вопрос предельно прост и ясность в него вносят сами представители и сотрудники РЖД. По их словам, человек, который приобретает билет на верхнюю полку, автоматически соглашается на то, что проведет на ней всю дорогу до пункта назначения. А это значит, что спускаться и использовать нижнюю полку по правилам железной дороги такой человек не имеет ни малейшего права. Если он все же так поступит, то покупатель билета на нижнюю польку может смело обращаться за помощью к сотрудникам РЖД, находящимся в поезде, чтобы те «приняли меры».
Каждому свое. |Фото: bezdomn33.ru.

Каждому свое. |Фото: bezdomn33.ru.

 

То же самое касается и багажных мест. Под нижней полкой свой багаж имеет право держать только покупатель соответствующего билета. Человек, который взял для себя верхнюю полку, имеет право держать все свои вещи строго в верхних отделениях для поклажи. Правда, из данного правила есть исключения.
Если для верхней полки нет отдельного собственного отсека для сумок, то багажные места под нижней полкой распределяются между пассажирами поровну.
Всегда можно договорится. |Фото: livejournal.com.

Всегда можно договорится. |Фото: livejournal.com.

 

Само собой, все эти правила нужны только для того, чтобы при возникновении конфликтных ситуаций между пассажирами была очерчена некая «законодательная» линия. На практике никто не мешает пассажиру с верхнего места сесть на нижнее при условии, что покупатель билета на нижнюю полку даст на это свое согласие и разрешение. В большинстве случаев граждане охотно идут на встречу в пределах разумного. Чаще всего достаточно вежливо и тактично попросить об услуге.
Путешествовать весело. ¦Фото: Twitter.

Путешествовать весело. ¦Фото: Twitter.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Можно ли сидеть в поезде на нижней полке, если едешь на верхней

И не забудьте:
Можно ли сидеть в поезде на нижней полке, если едешь на верхнейПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх