Стильные игральные карты от дизайнеров

Над дизайном колоды игральных карт бились 55 дизайнеров мира. Представила готовые иллюстрации компания Arts Project. Карты разработаны для покера, но по большому счету это вообще не имеет значения. Рисунок каждой карты эксклюзивное творчество того или иного мастера. Совместный труд стал значимым и известным во всем мире.





1. Колода



















2. Четверка Треф Джефа Рождерса

















3. Десятка Пик Марсело Шульца

















4. Туз Червей от БЛУП Студио

















5. Валет Пик Питера Донелли

















6. Двойка Червей Марии Гронланд

















7. Девятка Бубей Виктора Миллера-Гауса

















8. Королева Бубей Пабло Юрадо Руиза

















9. Король Треф Бурака Сентурка

















10. Пятерка Треф Майти Шорт

















11. Семерка Бубей от Сакиру

















13. Тройка Пик Стивена Вильсона

















14. Туз Пик от Арс Танея













