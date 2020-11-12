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Стильные игральные карты от дизайнеров

Над дизайном колоды игральных карт бились 55 дизайнеров мира. Представила готовые иллюстрации компания Arts Project. Карты разработаны для покера, но по большому счету это вообще не имеет значения. Рисунок каждой карты эксклюзивное творчество того или иного мастера. Совместный труд стал значимым и известным во всем мире.


1. Колода





1. Колода дизайн, карты






2. Четверка Треф Джефа Рождерса





2. Четверка Треф Джефа Рождерса дизайн, карты





3. Десятка Пик Марсело Шульца





3. Десятка Пик Марсело Шульца дизайн, карты





4. Туз Червей от БЛУП Студио





4. Туз Червей от БЛУП Студио дизайн, карты





5. Валет Пик Питера Донелли





5. Валет Пик Питера Донелли дизайн, карты





6. Двойка Червей Марии Гронланд





6. Двойка Червей Марии Гронланд дизайн, карты





7. Девятка Бубей Виктора Миллера-Гауса





7. Девятка Бубей Виктора Миллера-Гауса дизайн, карты





8. Королева Бубей Пабло Юрадо Руиза





8. Королева Бубей Пабло Юрадо Руиза дизайн, карты





9. Король Треф Бурака Сентурка





9. Король Треф Бурака Сентурка дизайн, карты





10. Пятерка Треф Майти Шорт





10. Пятерка Треф Майти Шорт дизайн, карты





11. Семерка Бубей от Сакиру





11. Семерка Бубей от Сакиру дизайн, карты





12. Тройка Бубей Зипенга Жу





12. Тройка Бубей Зипенга Жу дизайн, карты





13. Тройка Пик Стивена Вильсона





13. Тройка Пик Стивена Вильсона дизайн, карты





14. Туз Пик от Арс Танея





14. Туз Пик от Арс Танея дизайн, карты





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