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6 ошибок, которые не стоит совершать при приготовлении блюд с чесноком


6 ошибок, которые не стоит совершать при приготовлении блюд с чесноком

Чеснок — идеальный ингредиент для раскрытия вкуса большинства блюд. Его можно добавить и в горячее и в холодное, как полностью, так и в измельченном виде. Чеснок также популярен не только в кулинарии, но и в качестве лечебного средства от простуды и усталости. Однако чтобы получить от него максимум пользы, необходимо знать, как правильно его есть и готовить. Несмотря на то, что чеснок кажется довольно простым ингредиентом, многие часто совершают ошибки при готовке с ним. Novate.ru предлагает полезную подборку советов, которая поможет их исправить.

1. Неправильное измельчение


Правильная нарезка имеет большое значение. /Фото: infoeda.com

Правильная нарезка имеет большое значение. /Фото: infoeda.com

 

Чеснок никогда не следует нарезать слишком мелко, и его текстура будет грубой и четко очерченной. Умеренно измельченный чеснок обеспечивает более мягкий вкус, тогда как чеснок, измельченный в прессе до кашицы, имеет более резкий и интенсивный вкус. Отжатый чеснок также может легко подгореть, поэтому его можно использовать исключительно в соусах без готовки, но в любом блюде месте он бесполезен. Конечно, купить чесночный пресс — это заманчивая идея, но для готовки это не лучшая идея. Лучше всего измельчать чеснок ножом, хоть это и дольше.

2. Слишком раннее добавление в блюдо


Нужно дождаться правильного момента для добавления в блюдо. /Фото: ostrnum.com

Нужно дождаться правильного момента для добавления в блюдо.
/Фото: ostrnum.com

 

Слишком раннее добавление чеснока в блюдо может испортить его. Дело в том, что чеснок очень легко пригорает. И очень-очень быстро. А если он нарезан на мелкие кусочки, он приготовится и подгорит еще быстрее. Крайне важно, чтобы чеснок не добавляли в сковороду, по крайней мере, до середины процесса приготовления в случае жаркого и овощного рагу или непосредственно перед тем, как добавлять жидкий элемент, например, соус для пасты. Если есть сомнения, лучше добавить чеснок позже, чем раньше.

Полезный совет: В сыром чесноке сохраняется больше полезных веществ, поэтому лучше он будет недоготовленным, чем пережаренным или переваренным.

3. Неправильная нарезка


Размер имеет значение. /Фото: img.etimg.com

Размер имеет значение. /Фото: img.etimg.com

 

Нарезка чеснока — не самый сложный процесс в мире, особенно для тех, кто много времени проводит на кухне. Однако это не означает, что во время измельчения нельзя допустить ошибки. Во-первых, скорость имеет значение, так как медленное измельчение может привести к окислению и появлению горечи. Конечно, стоит помнить, что ни в коем случае нельзя торопиться слишком, обращение с ножами должно быть осторожным. Ломтики чеснока всегда должны быть одинакового размера. Если получится нарезать кусочки равной толщины и длины, они с меньшей вероятностью пригорят во время приготовления. При нарезании чеснока кубиками нужно держать руку устойчиво, а затем проверить равномерность измельчения.

4. Добавление необработанного чеснока в холодные блюда


Для добавления чеснока в холодные блюда есть свои секреты. /Фото: static.mondo.ba

Для добавления чеснока в холодные блюда есть свои секреты. /Фото: static.mondo.ba

 

В некоторых рецептах чеснок добавляется свежим. Однако, учитывая какой у него интенсивный, мощный вкус, сырого чеснока иногда может быть слишком много для блюда, поскольку все остальные ингредиенты станут не такими выразительными. Поэтому в блюдах, которые не требуют приготовления, таких как салаты, песто или хумус, добавление чеснока требует предварительной обработки. Чтобы размягчить чеснок, можно использовать несколько методов: бланширование в молоке или в воде, приготовление в микроволновке.

Бланширование в воде и молоке — два метода одинаковые по эффективности, но по простоте над ними возвышается обработка в микроволновой печи. Такая подготовка довольно проста: сначала нужно положить зубчики чеснока в емкость и отправить в микроволновку на 2-3 минуты, пока зубчики не станут теплыми, однако нельзя позволять им готовиться. В итоге чеснок получится с более мягким вкусом, который отлично подойдет к холодным закускам.

5. Сохранение ростка


Росток в чесноке — часть, которую лучше выбросить. /Фото: localbuzzmagazine.com

Росток в чесноке — часть, которую лучше выбросить. /Фото: localbuzzmagazine.com

 

Небольшой росток, находящийся внутри каждого зубчика чеснока, хоть и не причиняет вреда, не требуется для готовки. Фактически, вам действительно будет полезно удалить его во время подготовки. Если чеснок молодой, ростки бледные и мягкие и мало влияют на вкус самого чеснока. Однако когда чеснок стареет, росток становится зеленым и начинает горчить. Особенно внимательно к этой информации следует отнестись тогда, когда нужно добавить свежий чеснок в блюдо. Если же чеснок будет сильно прогреваться, слегка зеленые ростки не вызовут особого изменения вкуса, главное чтобы продукт долго готовился и лишился любой горечи.

6. Хранение в неположенном месте


Не весь чеснок нужно держать в холодильнике. /Фото: naturalnieozdrowiu.pl

Не весь чеснок нужно держать в холодильнике. /Фото: naturalnieozdrowiu.pl

 

Неправильное хранение чеснока — одна из самых распространенных ошибок его использования. Однако это важный момент для последующей готовки, который нельзя упускать. Правильное хранение помогает сохранить свежесть, вкус и лечебные свойства. Чеснок нового сезона, который собирают в начале лета — это более мягкий вид продукта, который легче усваивается и имеет более насыщенный ароматный по сравнению с сухим. После покупки или сбора его нужно как можно скорее охладить и использовать в течение недели. Сушеный чеснок, который чаще всего продается в магазине, следует хранить при комнатной температуре в сухом темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Если в помещении сухой, воздух его также можно держать в бумажном или сетчатом мешке, чтобы он не прорастал. Так чеснок будет храниться несколько месяцев.

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6 ошибок, которые не стоит совершать при приготовлении блюд с чесноком

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6 ошибок, которые не стоит совершать при приготовлении блюд с чесноком

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