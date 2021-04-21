6 ошибок, которые не стоит совершать при приготовлении блюд с чесноком

1. Неправильное измельчение

Правильная нарезка имеет большое значение. /Фото: infoeda.com

2. Слишком раннее добавление в блюдо

/Фото: ostrnum.com Нужно дождаться правильного момента для добавления в блюдо./Фото: ostrnum.com

3. Неправильная нарезка

Размер имеет значение. /Фото: img.etimg.com

4. Добавление необработанного чеснока в холодные блюда

Для добавления чеснока в холодные блюда есть свои секреты. /Фото: static.mondo.ba

5. Сохранение ростка

Росток в чесноке — часть, которую лучше выбросить. /Фото: localbuzzmagazine.com

6. Хранение в неположенном месте

Не весь чеснок нужно держать в холодильнике. /Фото: naturalnieozdrowiu.pl