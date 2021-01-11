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9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

Нет в мире такого режиссера, который не мечтал бы получить «Оскар». И хотя это награда Американской академии киноискусств, и в приоритете у нее фильмы именно из США, все остальные тоже могут побороться за самую престижную премию в мире кинематографа.

Расскажем вам о 9 советских фильмах, которые были номинированы на золотую статуэтку и попали в финальную пятерку претендентов. Кстати, каждый третий из них получил-таки вожделенный «Оскар»!

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Война и мир» (1969)


Киноэпопея Сергея Бонадарчука стала всего вторым советским фильмом, который попал в поле зрения Киноакадемии. Второй блин не был комом. «Война и мир» не только вошла в пятерку финалистов, но и завоевала главную награду, обойдя «Бал пожарных» Милоша Формана и «Украденные поцелуи» Франсуа Трюффо!

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Братья Карамазовы» (1970)


Спустя год еще одна экранизация российской классики попала в финальную пятерку соискателей «Оскара». Впрочем, победа тогда досталась политическому детективу «Дзета», снятому французским режиссером Коста-Гаврасом.

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Чайковский» (1972)


В фильме о выдающемся композиторе снялась целая плеяда звезд: Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов, Алла Демидова, Майя Плисецкая… Впрочем, сама картина вызвала противоречивые отзывы как за рубежом, так и на родине.
В результате «Оскар» достался фильму «Сад Финци-Контини» о преследованиях евреев при Муссолини.

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«А зори здесь тихие» (1973)


Несмотря но огромную популярность в Советском Союзе, фильму Станислава Ростоцкого так и не удалось завоевать «Оскар». Впрочем, конкуренция была невероятно высокая, а премию получил культовый фильм французского режиссера Луиса Бунюэля — «Скромное обаяние буржуазии».

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Дерсу Узала» (1976)


Этот фильм был снят совместно советскими и японскими кинематографистами, а его режиссером был знаменитый Акира Куросава. Картина собрала множество престижных наград на международных фестивалях, включая вожделенный «Оскар»!

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Белый Бим Черное ухо» (1979)


Вторая попытка Станислава Ростоцкого завоевать статуэтку тоже не увенчалась успехом. Фильм о любви и преданности собаки попал в финал, но лучшей признали ленту французского режиссера Бертрана Блие «Приготовьте ваши носовые платки».

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Москва слезам не верит» (1981)


Наверное, среди выходцев из СССР нет такого человека, который ни разу не видел бы этот фильм. Шедевр Владимира Меньшова не только смог завоевать народную любовь, но и был удостоен «Оскара», обойдя работы таких великих режиссеров, как Франсуа Трюффо и Акира Куросава.

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Частная жизнь» (1983)


Картина Юлия Райзмана рассказывала о жизни стареющего советского чиновника. Его уволили с работы, и он оказался никому не нужен, даже собственной семье. Получить главную награду фильм так и не смог (ее завоевала испанская лента «Начать сначала»), зато попал в пятерку лучших.

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

«Военно-полевой роман» (1985)


Последним советским фильмом, попавшим в финальный список номинантов на «Оскар», стал фильм Петра Тодоровского. Хотя мелодрама с Инной Чуриковой в главной роли не получила статуэтку, зато была удостоена «Серебряного льва» на Берлинском кинофестивале.

9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

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