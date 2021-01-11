9 советских фильмов, которые номинировались на «Оскар»

Нет в мире такого режиссера, который не мечтал бы получить «Оскар». И хотя это награда Американской академии киноискусств, и в приоритете у нее фильмы именно из США, все остальные тоже могут побороться за самую престижную премию в мире кинематографа.



Расскажем вам о 9 советских фильмах, которые были номинированы на золотую статуэтку и попали в финальную пятерку претендентов. Кстати, каждый третий из них получил-таки вожделенный «Оскар»!









«Война и мир» (1969)

«Братья Карамазовы» (1970)

«Чайковский» (1972)

«А зори здесь тихие» (1973)

«Дерсу Узала» (1976)

«Белый Бим Черное ухо» (1979)

«Москва слезам не верит» (1981)

«Частная жизнь» (1983)

«Военно-полевой роман» (1985)