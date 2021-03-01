Какие они, герои современности

Великая засуха 1979 года превратила некогда цветущий индийский город Джорхат в настоящую пустыню. История Джадава Пайенга начинается здесь же — история человека, в одиночку превратившего погибающий район в тропический рай.









Через год после засухи «лысеющий» район стал заметен со спутника. Деревьев оставалось все меньше, что привело к массовой гибели животных.







Мэрия города не стала тратить и без того скудный бюджет на заведомо бессмысленное засеивание новых саженцев — засуха была слишком сильна. 16-летний Джадав выбрал спасение родного города делом всей жизни.







Дальние родственники дали парню два десятка саженцев бамбука. Джадав принялся засеивать их прямо в пустыне, не обращая внимания на злые насмешки.







Впрочем, насмешки прекратились довольно быстро. Саженцы росли, а Джадав изо дня в день засеивал все новые участки земли. С тех пор прошло 35 лет — рощица бамбука, созданная когда-то мальчишкой, превратилась в огромный лес, занимающий целых 6 квадратных километров.







История Джадава Пайенга облетела всю страну. Герой, сумевший в одиночку спасти родной город, стал настоящим примером для подражания. Люди своими глазами увидели, на что на самом деле способна личность.



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