10 странных бизнес-идей знаменитостей: От туалетной бумаги до гламурных гробов

Известно, что гонорары знаменитостей представляют собой весьма внушительные суммы, однако многие из звёзд, добившихся успеха, понимают: их популярность не вечна. Тогда артисты начинают увлечённо заниматься бизнесом, пытаясь обеспечить себе дополнительные источники дохода. Некоторым удаётся выстроить вполне прибыльные предприятия, продукция которых пользуется успехом. Но иногда бизнес-идеи знаменитостей могут показаться, мягко говоря, довольно странными.
Моргенштерн
Моргенштерн. / Фото: www.vsrap.ru
Исполнитель, когда-то начинавший с показа забавных роликов, а сегодня позиционирующий себя, как серьёзного исполнителя, решил заняться производством туалетной бумаги. И вроде бы ничего особенного, если бы не портреты самого Моргенштерна, щедро украшающие бумагу. Он эпатировал публику рекламным роликом, в котором сам снялся на унитазе, а после заявил о том, что за этим бизнесом будущее, а его вполне можно назвать «туалетным императором». Кстати, туалетная бумага от Моргенштерна стоит весьма недёшево – 990 рублей за один рулон.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. / Фото: www.domsaiver.ru
Наряду с агентством, занимающимся организацией детских праздников, караоке-баром и выпуском именных парфюмов Филипп Бедросович открыл для себя ещё два направления бизнеса. Первое – это дизайн обоев с говорящим названием «Музыка для стен». Исполнитель, ещё когда строил свой загородный дом, принял предложение российского филиала итальянской фабрики Zambaiti Parati и выпустил первую коллекцию обоев в дворцовом стиле совместно с дизайнером Эджидио Фредди. Сам певец утверждает, будто обои, над дизайном которых он работал, способны привлечь богатство в дом. Рулон виниловых обоев на флизелине обойдётся покупателю примерно в 4000 рублей.
Патчи от Киркорова. / Фото: www.glamour.ru
Но и это ещё не всё. Филипп Киркоров решил продолжить тему собственного хита «Цвет настроения – синий» и выпустил на рынок синие патчи для глаз для разглаживания морщин. Король эстрады заявляет, что в производстве не используются силиконы и нефтепродукты, а действие чудо-средства поистине волшебное. Одна пара стоит порядка 350 рублей.
Стас Михайлов
Постельное бельё от Стаса Михайлова. / Фото: www.brainberries.co
Любимец миллионов российских женщин решил порадовать своих поклонниц выпуском эксклюзивного постельного белья. На комплектах напечатаны слова известных песен в исполнении Стаса Михайлова: «Всё для тебя», «Лондон», «Берега мечты», «Моя любовь» и другие. По утверждению исполнителя, идея принадлежит не ему, а текстильному производству, он сам лишь поддержал начинание. При этом певец поставил два условия: на постельном белье не будут печататься его портреты, а сами комплекты должны быть доступны по цене, чтобы их мог приобрести любой желающий. Стоимость набора составляет около тысячи рублей, а в подарок идёт диск исполнителя.
Никас Сафронов
Никас Сафронов презентует салфетки со своими картинами. / Фото: www.twimg.com
Известный художник решил, что нужно нести искусство в массы, а потому выпустил серию бумажных салфеток, на которых присутствует его портрет и репродукции его же картин. Никас Сафронов совершенно не реагирует на замечания критиков, утверждающих, будто картины на салфетках – это признак плохого тона. По мнению художника, времена, когда искусство было доступно лишь высшему свету, ушли в далёкое прошлое, а сейчас оно нуждается в популяризации, и салфетки в данном случае – очень неплохая идея.
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. / Фото: www.tv29.ru
Исполнитель решил быть ближе к народу, поэтому наладил выпуск мужских трусов красного и синего цвета, пара которых стоит порядка трёх тысяч рублей. На трусах имеется лишь надпись и небольшая эмблема, на которой можно узнать по очертаниям самого Шнурова. Комплект шнурков с известным матерным словом из трёх букв можно приобрести почти за 500 рублей. Зато приспособление для открывания крышек с изображением певца в образе спасителя обойдётся поклонникам Шнурова всего в 200 рублей.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев. / Фото: www.dela.biz
Известный исполнитель решил создать кондитерскую. Идея не нова, но клиентами заведения общественного питания стали вовсе не люди, а их питомцы. Сотрудники «Пуделя-Штруделя» делают торты для четвероногих любимцев исключительно из хорошего мяса, а выглядят лакомства при этом как настоящие произведения искусства. Столь узкий бизнес, конечно, не может быть хоть сколько-нибудь прибыльным, но Сергея Лазарева в этом случае прибыль не интересует совершенно. «Пудель-Штрудель» - это занятие для души.
Ольга Бузова
Ольга Бузова. / Фото: www.bankstoday.net
Теледива ещё в 2018 году презентовала собственную криптовалюту Buzcoin. По словам Бузовой это было начало для развития глобального IT-проекта Buzar, где в перспективе можно было бы приобретать товары и услуги, расплачиваясь цифровыми деньгами имени инстадивы. Правда, заявление о запуске проекта было встречено в сети с изрядной долей скептицизма. Поддерживали звезду только её поклонники, а остальные откровенно высмеивали и даже называли проект мошенничеством. В общем, уже спустя год все разработки в этом направлении были прекращены.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу. / Фото: www.thesun.co.uk
Актриса сумела шокировать публику, выпустив в 2020 году в продажу свечи с ароматом… собственных половых органов. Стоило это великолепие по 75 долларов за единицу, а в описании речь шла о сочетании ароматов семян амбры, герани, цитрусовых и дамасской розы. Кинодива сообщала, будто все свечи были раскуплена очень быстро, а сама Гвинет чуть позже выпустила новые – теперь уже с ароматом оргазма актрисы.
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон. / Фото: www.zceleb.com
Актриса, прославившаяся благодаря фильму «50 оттенков серого», весьма озабочена тем, что люди не говорят открыто о сексе, а её мечтой является мир, где все смогут открыто говорить на эту животрепещущую тему. Наверняка, именно это и стало стимулом для запуска бренда продуктов, предназначенных для интимного здоровья. Пока что линейка ограничивается органическими презервативами, маслами для массажа, лубрикантами и секс-игрушками.
Кэти Прайс
Кэти Прайс. / Фото: www.dailymail.co.uk
Певица, прославившаяся не только своими вокальными данными, но ещё и многочисленными бизнес-проектами, постоянно находится в поиске чего-то нового. И в 2017 году она заявила о том, что начинает выпуск гламурных женских гробов, которые будут выглядеть шикарно, а в качестве украшений для них будут использованы розовое декоративное покрытие и многочисленные стразы. И лишь один элемент декора вызвал сомнение в том, что гробы будут пользоваться спросом, ведь, кроме блеска на них, по задумке певицы, должна будет красоваться имитация женской груди.
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