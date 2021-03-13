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10 странных бизнес-идей знаменитостей: От туалетной бумаги до гламурных гробов


10 странных бизнес-идей знаменитостей: От туалетной бумаги до гламурных гробов

Известно, что гонорары знаменитостей представляют собой весьма внушительные суммы, однако многие из звёзд, добившихся успеха, понимают: их популярность не вечна. Тогда артисты начинают увлечённо заниматься бизнесом, пытаясь обеспечить себе дополнительные источники дохода. Некоторым удаётся выстроить вполне прибыльные предприятия, продукция которых пользуется успехом. Но иногда бизнес-идеи знаменитостей могут показаться, мягко говоря, довольно странными.

Моргенштерн


Моргенштерн. / Фото: www.vsrap.ru

Моргенштерн. / Фото: www.vsrap.ru

 

Исполнитель, когда-то начинавший с показа забавных роликов, а сегодня позиционирующий себя, как серьёзного исполнителя, решил заняться производством туалетной бумаги. И вроде бы ничего особенного, если бы не портреты самого Моргенштерна, щедро украшающие бумагу. Он эпатировал публику рекламным роликом, в котором сам снялся на унитазе, а после заявил о том, что за этим бизнесом будущее, а его вполне можно назвать «туалетным императором». Кстати, туалетная бумага от Моргенштерна стоит весьма недёшево – 990 рублей за один рулон.

Филипп Киркоров


Филипп Киркоров. / Фото: www.domsaiver.ru

Филипп Киркоров. / Фото: www.domsaiver.ru

 

Наряду с агентством, занимающимся организацией детских праздников, караоке-баром и выпуском именных парфюмов Филипп Бедросович открыл для себя ещё два направления бизнеса.
Первое – это дизайн обоев с говорящим названием «Музыка для стен». Исполнитель, ещё когда строил свой загородный дом, принял предложение российского филиала итальянской фабрики Zambaiti Parati и выпустил первую коллекцию обоев в дворцовом стиле совместно с дизайнером Эджидио Фредди. Сам певец утверждает, будто обои, над дизайном которых он работал, способны привлечь богатство в дом. Рулон виниловых обоев на флизелине обойдётся покупателю примерно в 4000 рублей.
Патчи от Киркорова. / Фото: www.glamour.ru

Патчи от Киркорова. / Фото: www.glamour.ru

 

Но и это ещё не всё. Филипп Киркоров решил продолжить тему собственного хита «Цвет настроения – синий» и выпустил на рынок синие патчи для глаз для разглаживания морщин. Король эстрады заявляет, что в производстве не используются силиконы и нефтепродукты, а действие чудо-средства поистине волшебное. Одна пара стоит порядка 350 рублей.

Стас Михайлов


Постельное бельё от Стаса Михайлова. / Фото: www.brainberries.co

Постельное бельё от Стаса Михайлова. / Фото: www.brainberries.co

 

Любимец миллионов российских женщин решил порадовать своих поклонниц выпуском эксклюзивного постельного белья. На комплектах напечатаны слова известных песен в исполнении Стаса Михайлова: «Всё для тебя», «Лондон», «Берега мечты», «Моя любовь» и другие. По утверждению исполнителя, идея принадлежит не ему, а текстильному производству, он сам лишь поддержал начинание. При этом певец поставил два условия: на постельном белье не будут печататься его портреты, а сами комплекты должны быть доступны по цене, чтобы их мог приобрести любой желающий. Стоимость набора составляет около тысячи рублей, а в подарок идёт диск исполнителя.

Никас Сафронов


Никас Сафронов презентует салфетки со своими картинами. / Фото: www.twimg.com

Никас Сафронов презентует салфетки со своими картинами. / Фото: www.twimg.com

 

Известный художник решил, что нужно нести искусство в массы, а потому выпустил серию бумажных салфеток, на которых присутствует его портрет и репродукции его же картин. Никас Сафронов совершенно не реагирует на замечания критиков, утверждающих, будто картины на салфетках – это признак плохого тона. По мнению художника, времена, когда искусство было доступно лишь высшему свету, ушли в далёкое прошлое, а сейчас оно нуждается в популяризации, и салфетки в данном случае – очень неплохая идея.

Сергей Шнуров


Сергей Шнуров. / Фото: www.tv29.ru

Сергей Шнуров. / Фото: www.tv29.ru

 

Исполнитель решил быть ближе к народу, поэтому наладил выпуск мужских трусов красного и синего цвета, пара которых стоит порядка трёх тысяч рублей. На трусах имеется лишь надпись и небольшая эмблема, на которой можно узнать по очертаниям самого Шнурова. Комплект шнурков с известным матерным словом из трёх букв можно приобрести почти за 500 рублей. Зато приспособление для открывания крышек с изображением певца в образе спасителя обойдётся поклонникам Шнурова всего в 200 рублей.

Сергей Лазарев


Сергей Лазарев. / Фото: www.dela.biz

Сергей Лазарев. / Фото: www.dela.biz

 

Известный исполнитель решил создать кондитерскую. Идея не нова, но клиентами заведения общественного питания стали вовсе не люди, а их питомцы. Сотрудники «Пуделя-Штруделя» делают торты для четвероногих любимцев исключительно из хорошего мяса, а выглядят лакомства при этом как настоящие произведения искусства. Столь узкий бизнес, конечно, не может быть хоть сколько-нибудь прибыльным, но Сергея Лазарева в этом случае прибыль не интересует совершенно. «Пудель-Штрудель» - это занятие для души.

Ольга Бузова


Ольга Бузова. / Фото: www.bankstoday.net

Ольга Бузова. / Фото: www.bankstoday.net

 

Теледива ещё в 2018 году презентовала собственную криптовалюту Buzcoin. По словам Бузовой это было начало для развития глобального IT-проекта Buzar, где в перспективе можно было бы приобретать товары и услуги, расплачиваясь цифровыми деньгами имени инстадивы. Правда, заявление о запуске проекта было встречено в сети с изрядной долей скептицизма. Поддерживали звезду только её поклонники, а остальные откровенно высмеивали и даже называли проект мошенничеством. В общем, уже спустя год все разработки в этом направлении были прекращены.

Гвинет Пэлтроу


Гвинет Пэлтроу. / Фото: www.thesun.co.uk

Гвинет Пэлтроу. / Фото: www.thesun.co.uk

 

Актриса сумела шокировать публику, выпустив в 2020 году в продажу свечи с ароматом… собственных половых органов. Стоило это великолепие по 75 долларов за единицу, а в описании речь шла о сочетании ароматов семян амбры, герани, цитрусовых и дамасской розы. Кинодива сообщала, будто все свечи были раскуплена очень быстро, а сама Гвинет чуть позже выпустила новые – теперь уже с ароматом оргазма актрисы.

Дакота Джонсон


Дакота Джонсон. / Фото: www.zceleb.com

Дакота Джонсон. / Фото: www.zceleb.com

 

Актриса, прославившаяся благодаря фильму «50 оттенков серого», весьма озабочена тем, что люди не говорят открыто о сексе, а её мечтой является мир, где все смогут открыто говорить на эту животрепещущую тему. Наверняка, именно это и стало стимулом для запуска бренда продуктов, предназначенных для интимного здоровья. Пока что линейка ограничивается органическими презервативами, маслами для массажа, лубрикантами и секс-игрушками.

Кэти Прайс


Кэти Прайс. / Фото: www.dailymail.co.uk

Кэти Прайс. / Фото: www.dailymail.co.uk

 

Певица, прославившаяся не только своими вокальными данными, но ещё и многочисленными бизнес-проектами, постоянно находится в поиске чего-то нового. И в 2017 году она заявила о том, что начинает выпуск гламурных женских гробов, которые будут выглядеть шикарно, а в качестве украшений для них будут использованы розовое декоративное покрытие и многочисленные стразы. И лишь один элемент декора вызвал сомнение в том, что гробы будут пользоваться спросом, ведь, кроме блеска на них, по задумке певицы, должна будет красоваться имитация женской груди.

Некоторые знаменитости выражение «талантливый человек талантлив во всём» понимают слишком буквально, и, решив, будто громкого имени достаточно для того, чтобы получить прибыль, спешат открыть бизнес. Однако не все из них учитывают, что любое дело можно раскрутить лишь упорным трудом, а деньги сами с неба не свалятся. Конечно, есть среди селебрити те, кто смог добиться успеха, но много и тех, кто прогорел.

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10 странных бизнес-идей знаменитостей: От туалетной бумаги до гламурных гробов

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10 странных бизнес-идей знаменитостей: От туалетной бумаги до гламурных гробовПодписаться на мой Instagram
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