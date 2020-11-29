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Как ухаживать за вещами из шерсти

Сезон свитеров и прочих шерстяных предметов гардероба уже открыт, поэтому правильный уход за вещами из шерсти сейчас важен как никогда.
Как ухаживать за вещами из шерсти
Мы знаем 10 лайфхаков, которые не только спасут твои любимые шерстяные вещи, но и существенно продлят их «жизнь»!

Утюг под запретом


Шерстяные вещи можно лишь отпаривать, а вот гладить их нельзя ни в коем случае — ты рискуешь деформировать ткань и получить «пожеванный» свитер, который уже никогда не будет сидеть как надо. А вот отпариватель, наоборот, поможет разгладить заломы и складки. 
Впрочем, если шерстяное изделие требует еще более бережного обращения, попробуй просто повесить его в наполненной паром ванной комнате (после того как примешь душ или ванну).

Не забывай о спецсредствах...


Как и в случае с обувью, специальные средства для ухода за шерстью придуманы не просто так. К слову, купить их можно в любом отделе бытовой химии. 

… или используй детский шампунь


Но если постирать вещь необходимо прямо сейчас, а магазины бытовой химии уже закрыты либо их не оказалось поблизости, примени простой, но очень действенный лайфхак — постирай вещи с обычным шампунем (предварительно размешав его в холодной воде) или с детским, если вещи требуют особый деликатный уход.

Только холодная вода


Итак, одно из самых важных правил по уходу за шерстяными вещами: стирай их только в холодной воде! Она не только поможет сохранить цвет любимого свитера таким же насыщенным, как при покупке, но и не позволит вещи сесть или деформироваться (что наверняка случится в случае стирки в горячей воде).

Нежнее, нежнее! ©


Не нужно прикладывать усилия, скручивать жгутом или энергично тереть шерстяную вещь — достаточно прополоскать ее в растворе со спецсредством. Кстати, лучше стирать вещь с изнанки — этот лайфхак не позволит появиться катышкам на шерстяном свитере, платье или кардигане.

Не забывай чистить вещь


Прежде чем убрать шерстяную вещь в шкаф, обязательно аккуратно почисти ее щеткой для одежды, избавившись от мелких крошек, грязи и пыли — так у изделия будет куда меньше шансов привлечь моль.

Обновляй вид...


Некрасивые катышки — неизбежное явление в случае с вещами из шерсти. Они придают изделию неряшливый и поношенный вид, но с ними можно и нужно бороться. Ты самостоятельно можешь избавиться от них с помощью специальной машинки (либо бритвы — однако в этом случае ты рискуешь повредить изделие, поэтому следует быть очень аккуратной).

… и меняй форму


Если ты хочешь немного изменить форму вещи или, например, вытянуть короткие рукава — это можно сделать как раз после стирки, разложив изделие на сухом чистом полотенце. 

Никаких вешалок!


Никогда не храни и тем более не суши шерстяной свитер или платье на вешалке! Так ты испортишь форму вещи и растянешь материал. Храни изделия на полках и аккуратно сложенными. 

Только горизонтальная сушка


Сушить шерстяные вещи также стоит на горизонтальной поверхности. Как мы уже упомянули выше, просто разложи изделие из шерсти на чистом сухом полотенце — оно впитает остатки влаги после стирки.
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