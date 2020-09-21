С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Разного рода гаджеты и новые устройства все прочнее оседают в нашей повседневной жизни, делая ее удобнее, где бы мы ни находились — на кухне, в офисе, спальне или за рулем.

Перед вами изобретения, за которые хочется просто пожать руку их создателям.

Ну очень удобные скамейки


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Спасибо. Просто спасибо.

Дозатор для спагетти «Я мог бы съесть лошадь»


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Чтобы больше не ошибаться с размером порций.

Кондиционер для кровати


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Мы все знаем этот трюк — вытащить одну ногу из-под одеяла. С такой штукой это делать не обязательно.

Тапочки для игр с детьми


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Это же просто находка!

Клипсы для гриля


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Для овощей, бекона и много чего еще.

Суперчемодан


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Стильный чемодан становится шкафом с отделениями и вешалкой.

Карманная лампа в виде кредитной карты


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Помещается в бумажнике. Спасет, когда долго не удается найти что-то в сумке.

Три в одном: кофеварка, тостер, сковорода


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Кажется, это идеально для завтрака.

Магнитные выключатели


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Соберут в одном месте все нужное — инструменты, ключи, мелочь на проезд.

Саморазмешивающая кружка


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Размешает что угодно.

Лазерная клавиатура


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Спасет, когда нужно набрать много текста. На экранной клавиатуре смартфона делать это не всегда удобно.

Палатка на солнечных батареях


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

В ней можно заряжать телефоны и другие гаджеты, а также ее удобно использовать для освещения.
Есть функция обогрева пола, что тоже приятно.

Мешок для стирки


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Стиральную машину в дорогу не возьмешь, а вот этот мешочек — вполне.

Ваш личный Гидрометцентр


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Эта коробочка будет показывать вам погоду за окном.

Удобный держатель для стакана


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Пригодится и дома, и на работе.

Ручка с определителем цвета


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Почему я раньше до этого не додумался.

Скрытое ТВ


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Отличная маскировка.

«Умный» карандаш


18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Почему у меня не было такого в школе?

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Межкомнатные скрытые двери
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Межкомнатные скрытые двери

Читать
Дом Хай-тек – плюсы и минусы, стилистические решения...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Дом Хай-тек – плюсы и минусы, стилистические решения...

Модные сочетания цветов на лето 2021.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Модные сочетания цветов на лето 2021.

Многолетний садовый цветок Мак (Papaver)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Мак (Papaver)

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Что выгоднее - выращивать овощи самому или купить уже готовое
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Что выгоднее - выращивать овощи самому или купить уже готовое

14 эффективных удобрений, которые есть дома почти у каждого!
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

14 эффективных удобрений, которые есть дома почти у каждого!

Стильный декор для сада из рулонов туалетной бумаги и цемента своими руками!
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Стильный декор для сада из рулонов туалетной бумаги и цемента своими руками!

Оставленная на пляже доска для серфа послужила причиной поисковой операции в Шотландии
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Оставленная на пляже доска для серфа послужила причиной поисковой операции в Шотландии

7 идей для использования техники нетрадиционным способом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

7 идей для использования техники нетрадиционным способом

Светодиодный одуванчик - интересная идея декоративной подсветки дачного участка!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамоделкино

Светодиодный одуванчик - интересная идея декоративной подсветки дачного участка!

Прохор Шаляпин сломал кровать в загородном доме Людмилы Гурченко
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Прохор Шаляпин сломал кровать в загородном доме Людмилы Гурченко

Китаянка завела мини-пига и вскоре поняла: питомцу нужна отдельная комната
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

Китаянка завела мини-пига и вскоре поняла: питомцу нужна отдельная комната

Торт "Птичье молочко" по рецепту моей бабушки
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Торт "Птичье молочко" по рецепту моей бабушки

Потрясающий декор при помощи карандаша из остатков пряжи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Потрясающий декор при помощи карандаша из остатков пряжи

Почему автомобилисты отказываются от светоотражающего экрана
Материал, выбранный редакторами МиртесенCAR

Почему автомобилисты отказываются от светоотражающего экрана

Прохор Шаляпин сломал кровать Людмилы Гурченко и нашел кольцо за несколько миллионов
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Прохор Шаляпин сломал кровать Людмилы Гурченко и нашел кольцо за несколько миллионов

С 21 мая по 1 июня в «Аптекарском огороде» пройдет выставка рододендронов
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

С 21 мая по 1 июня в «Аптекарском огороде» пройдет выставка рододендронов

Нотариусы назвали риски при покупке загородной недвижимости
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Нотариусы назвали риски при покупке загородной недвижимости

Как поменять уплотнитель холодильника своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамое полезное и актуальное на сегодня

Как поменять уплотнитель холодильника своими руками

На Можайском шоссе на женщин обрушился «дождь» из стекла
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

На Можайском шоссе на женщин обрушился «дождь» из стекла

Королева Елизавета II и принц Чарльз посадили дерево по особенному поводу
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

Королева Елизавета II и принц Чарльз посадили дерево по особенному поводу

Харчо из курицы с рисом
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Харчо из курицы с рисом

В симферопольском ботаническом саду местные жители ради селфи вытоптали цветы
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

В симферопольском ботаническом саду местные жители ради селфи вытоптали цветы

В Ховрине объявили войну борщевику
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше Ховрино

В Ховрине объявили войну борщевику

На ремонт деревянных тротуаров в Ломоносовском округе Архангельска потратят миллион рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенРегион 29

На ремонт деревянных тротуаров в Ломоносовском округе Архангельска потратят миллион рублей

7 магических трав, которые можно вырастить дома на подоконнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСонники, гороскопы, гадания

7 магических трав, которые можно вырастить дома на подоконнике

В Ленинском районе Уфы продолжается ремонт подъездов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Ленинском районе Уфы продолжается ремонт подъездов

Стильно и экономно: оригинальный и недорогой дизайн для дома
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Стильно и экономно: оригинальный и недорогой дизайн для дома

Слабый фиолетовый раствор вырастит крепкую и сочную морковь
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Слабый фиолетовый раствор вырастит крепкую и сочную морковь

Мастер отрезала ресницы клиентке, не оплатившей наращивание
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Мастер отрезала ресницы клиентке, не оплатившей наращивание

Видео: Фермер выкопал пещеру своими руками и поселился в ней
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Фермер выкопал пещеру своими руками и поселился в ней

Прохор Шаляпин сломал кровать на даче покойной Людмилы Гурченко
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Прохор Шаляпин сломал кровать на даче покойной Людмилы Гурченко

Картина дня

наверх