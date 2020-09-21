18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Разного рода гаджеты и новые устройства все прочнее оседают в нашей повседневной жизни, делая ее удобнее, где бы мы ни находились — на кухне, в офисе, спальне или за рулем.



Перед вами изобретения, за которые хочется просто пожать руку их создателям.



Ну очень удобные скамейки

Дозатор для спагетти «Я мог бы съесть лошадь»

Кондиционер для кровати

Тапочки для игр с детьми

Клипсы для гриля

Суперчемодан

Карманная лампа в виде кредитной карты

Три в одном: кофеварка, тостер, сковорода

Магнитные выключатели

Саморазмешивающая кружка

Лазерная клавиатура

Палатка на солнечных батареях

Мешок для стирки

Ваш личный Гидрометцентр

Удобный держатель для стакана

Ручка с определителем цвета

Скрытое ТВ

«Умный» карандаш