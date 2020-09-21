18 изобретений, которые изменят нашу жизнь

Разного рода гаджеты и новые устройства все прочнее оседают в нашей повседневной жизни, делая ее удобнее, где бы мы ни находились — на кухне, в офисе, спальне или за рулем.
Перед вами изобретения, за которые хочется просто пожать руку их создателям.
Ну очень удобные скамейки
Спасибо. Просто спасибо.
Дозатор для спагетти «Я мог бы съесть лошадь»
Чтобы больше не ошибаться с размером порций.
Кондиционер для кровати
Мы все знаем этот трюк — вытащить одну ногу из-под одеяла. С такой штукой это делать не обязательно.
Тапочки для игр с детьми
Это же просто находка!
Клипсы для гриля
Для овощей, бекона и много чего еще.
Суперчемодан
Стильный чемодан становится шкафом с отделениями и вешалкой.
Карманная лампа в виде кредитной карты
Помещается в бумажнике. Спасет, когда долго не удается найти что-то в сумке.
Три в одном: кофеварка, тостер, сковорода
Кажется, это идеально для завтрака.
Магнитные выключатели
Соберут в одном месте все нужное — инструменты, ключи, мелочь на проезд.
Саморазмешивающая кружка
Размешает что угодно.
Лазерная клавиатура
Спасет, когда нужно набрать много текста. На экранной клавиатуре смартфона делать это не всегда удобно.
Палатка на солнечных батареях
В ней можно заряжать телефоны и другие гаджеты, а также ее удобно использовать для освещения. Есть функция обогрева пола, что тоже приятно.
Мешок для стирки
Стиральную машину в дорогу не возьмешь, а вот этот мешочек — вполне.
Ваш личный Гидрометцентр
Эта коробочка будет показывать вам погоду за окном.
Удобный держатель для стакана
Пригодится и дома, и на работе.
Ручка с определителем цвета
Почему я раньше до этого не додумался.
Скрытое ТВ
Отличная маскировка.
«Умный» карандаш
Почему у меня не было такого в школе?
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