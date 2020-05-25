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Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков

Владельцы большегрузов то и дело придумываются какие-то хитрости для своих огромных автомобилей. В итоге в ход идут самые разные средства и решения. Особой популярностью в «лайфхаках» пользуются пластиковые бутылки и крышки от них. В частности ряд дальнобойщиков крепит их на колеса прицепа. Некоторые из этих решений оказываются настолько удачными и универсальными, что даже перекочевывают в рядовые автомобили. Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков

Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков Появление новых автомобильных лайфхаков уместно сравнить с появлением воинских уставов. Обусловлены они в первую очередь борьбой за выживание, в нашем случае – за выживание автомобиля в сложных и негостеприимных условиях. В случае с дальнобойщиками, речь идет не только о людях, но и о драгоценном грузе. Помогает «выжить» и доставить груз в пункт назначения в том числе обычная пластиковая бутылка. Она широко используется в качестве кустарного средства диагностики. Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков Все гениальное действительно очень просто. Дальнобойщики России устанавливают пластиковые бутылки на болты колес для того, чтобы выявлять наличие рисков примерзания тормозных колодок к дискам. Дело в том, что когда подобное происходит, то без использования «специальных средств», заметить проблему на ранней стадии ее возникновения фактически не представляется возможным.

Тем более, что мощный двигатель машины способен утянуть за собой даже тяжелый прицеп с не вращающимися колесами. Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков Проблема заключается в том, что когда подобное происходит и обнаруживается, то уже может быть слишком поздно – протектор покрышки будет стерт в ноль, а то и вовсе до дыр, что неизбежно приведет к взрыву колеса. А это уже доставит уйму проблем не только водителю тягача, но и всем окружающим. Для того, чтобы подобного не произошло и устанавливаются пластиковые бутылки. Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков Так, нажав на педаль тормоза и посмотрев в зеркало заднего вида, водитель всегда может легко определить, какие колеса действительно замерзли, а какие продолжают работать как надо. Это отлично видно по движущимся или недвижущимся бутылкам. Кроме того, дальнобойщики используют пластиковые крышки для защиты болтов и гаек на колесах от обледенения.

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Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков

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