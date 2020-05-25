Бутылка на колесе фуры: лайфхак дальнобойщиков

Владельцы большегрузов то и дело придумываются какие-то хитрости для своих огромных автомобилей. В итоге в ход идут самые разные средства и решения. Особой популярностью в «лайфхаках» пользуются пластиковые бутылки и крышки от них. В частности ряд дальнобойщиков крепит их на колеса прицепа. Некоторые из этих решений оказываются настолько удачными и универсальными, что даже перекочевывают в рядовые автомобили.
Появление новых автомобильных лайфхаков уместно сравнить с появлением воинских уставов. Обусловлены они в первую очередь борьбой за выживание, в нашем случае – за выживание автомобиля в сложных и негостеприимных условиях. В случае с дальнобойщиками, речь идет не только о людях, но и о драгоценном грузе. Помогает «выжить» и доставить груз в пункт назначения в том числе обычная пластиковая бутылка. Она широко используется в качестве кустарного средства диагностики. Все гениальное действительно очень просто. Дальнобойщики России устанавливают пластиковые бутылки на болты колес для того, чтобы выявлять наличие рисков примерзания тормозных колодок к дискам. Дело в том, что когда подобное происходит, то без использования «специальных средств», заметить проблему на ранней стадии ее возникновения фактически не представляется возможным.
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