Лучшие фильмы с неожиданной развязкой

Чаще всего в памяти остаются просмотренные фильмы с непредсказуемым концом. К сожалению, таких фильмов не так много, поэтому предлагаем некоторые из них, которые обязательно стоит посмотреть.









1. Семь

Этот криминальный триллер рассказывает об убийце-психопате, который наказывает своих жертв за совершенные ими грехи. Во время съемок шли долгие споры насчет финала фильма, который студийные боссы требовали полностью переписать. Однако свое веское слово сказал Брэл Питт, сыгравший главную роль в этом фильме. Он сказал, что отказывается продолжать съемку, если кто-то перепишет хотя бы слово в концовке фильма.







2. Бойцовский клуб

Главный герой мучается от хронической бессонницы и пытается вырваться из скучной жизни клерка. Все меняется, когда на своем пути он встречает харизматичного торговца мылом с извращенной философией Тайлера Дардена. Сложно даже представить, чем обернется это случайное знакомство…





3. Сердце Ангела

Когда частный сыщик Гарри Эйнджел получает заказ отыскать местонахождение контуженного в годы войны человека, не выполнившего условия одной из сделок, он даже не подозревает, чем для него закончится обычное с виду дело.





4. Остров проклятых

Главными героями фильма являются два судебных пристава, которым предстоит отправиться на один из островов в штате Массачусетс для расследования пропажи одной из пациенток клиники для умалишенных. Концовка этого фильма даст отличный простор для воображения.

5. МглаЭтот драматический хоррор основан на повести Стивена Кинга, и отличается от текста лишь финалом. Стоит отметить, что сам автор вполне остался доволен новой концовкой и сказал, что именно это и подразумевалось в книге.6. Автостопом по галактикеКогда над Землей нависли огромные звездолеты, человечество осознало, что вскоре их планете придет конец. В этом фильме есть не только над чем посмеяться, но и над чем задуматься.7. ОтступникиКогда-то давно главные герои вместе обучались в полицейской академии, но сегодня один из них является агентом мафии в рядах правоохранительных органов, а второй – «крот», внедренный в мафию. В поисках истины их внутренний мир постепенно меняется…8. Шестое чувствоМаленькому герою, которому всего 9 лет, предстоит пережить множество страшных моментов. Помочь ему берется отличный специалист, психолог, который постарается доказать, что паренек вовсе не псих, как все о нем думают.9. Жизнь Дэвида ГейлаГлавный герой всегда был ярым противником смертной казни, но волею судьбы он сам оказывается в камере смертников. Эта история о том, что порой правосудие может фатально ошибаться.10. Лучшее предложениеВ своем казалось бы обычном триллере режиссер настолько ловко запутывает невидимые нити сюжета, что вводит в заблуждение всех окружающих.11. Законопослушный гражданинПосле того как по решению окружного прокурора из тюрьмы выходят убийцы его жены и ребенка, главный герой решает вершить правосудие самостоятельно. Даже попав за решетку он не меняет своего решения и ставит ультиматум о том, что будет убивать не выходя из камеры, если его требования не будут выполнены. Если поначалу это заявление кажется стражам правопорядка смешным, то вскоре они понимают, что заключенный не шутит…12. ПрестижДействия фильма разворачиваются в те времена, когда в мире царит различная мистика, а внимание всех приковано к фокусам. Поначалу главные герои Роберт и Альфред были друзьями-иллюзионистами, но вскоре в погоне за славой им пришлось стать конкурентами, а затем и врагами. Этот фильм придется по душе всем любителям нетривиального сюжета и ненавистникам предсказуемости.13. Игры разумаДжона Форбса Нэша-младшего можно назвать настоящим математическим гением. Благодаря проведенной работе в области игр ему удалось перевернуть этот раздел математики и завоевать международную известность. Но одновременно с этим Нэш получает удар судьбы, полностью перевернувший его собственную жизнь.14. ДругиеЕсли вы любитель похоти, расчлененки и других элементов экшена, то этот фильм точно не для вас. Вместо этого фильм может похвастаться отличным сценарием и потрясающей развязкой.15. Подозрительные лицаПосле нападения на яхте одних плохих парней на других, в результате остается в живых лишь один. Теперь он – единственная зацепка следователя, стремящегося найти заказчика всего мероприятия – полумифического злодея по имени Кайзер Суза.16. Петля времениВ этом запутанном футуристичеком боевике рассказывается о том, как в будущем бандиты научились отправлять в прошлое неугодных им лиц. Если вы решите посмотреть этот фильм, то получите неимоверное удовольствие от просмотра.17. ПомниЛеонард Шелби болен редкой формой амнезии, потерей короткой памяти, из-за чего он помнит все до определенного момента , но совершенно не помнит, что происходило с ним пятнадцать минут назад. Именно его болезнь мешает ему найти убийц жены и заставляет ездить по дешевым мотелям в поисках хоть какой-то зацепки.18. ИграЭтот фильм поражает динамичными и неожиданными поворотами сюжета и своеобразной атмосферой фильма . Хотя развязка фильма вполне предсказуема, от этого он не становится менее интересным.19. Счастливое число СелвинаУ Селвина начинается черная полоса в жизни: дом опечатан, девушка ушла к другому… Но вскоре он еще будет втянут и в довольно неприятную историю, выпутаться из которой будет не так то и просто.20. ДежавюОтличный экшен с элементами все теснее и теснее приближающейся к реальности фантастики, а название фильма полностью совпадает с его основным смыслом.21. Ванильное небоДля главного героя все начинается обычным днем, а заканчивается в мешке со льдом, в то время как разум наслаждается ванильным небом над головой.22. Тайное окноЭтот фильм по роману Стивена Кинга с Джонни Деппом в главной роли заставит вас отложить все важные дела на потом.23. Ключ от всех дверейНекоторые двери должны оставаться закрыты – именно к такому выводу приходит главная героиня этого фильма, получившая в свое распоряжение ключ от всех дверей. К сожалению, понимает она это слишком поздно…24. НачалоЕсли вы ценитель хорошего кино и любите поразмыслить над сюжетом, то вам обязательно стоит посмотреть этот фильм.25. Луна 2112Сэм три года провел на Луне в полном одиночестве, в компании лишь говорящего робота ГЕРТ. И вот за две недели до окончания контракта он встречает своего сменщика…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)