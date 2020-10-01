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За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

Жизнь иной раз подкидывает такие сюрпризы, что кажется, будто все складывается против нас. В эти моменты хорошо просто расслабиться, вспомнить какие-нибудь мелочи, за которые можно себе поставить пятерку, и вознаградить себя за это кусочком тортика или пончиком.

vs-t.ru знает: каждый заслужил сегодня хотя бы одну медаль из этого списка.

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

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