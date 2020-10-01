За что похвалить себя, когда день выдался хуже некуда

Жизнь иной раз подкидывает такие сюрпризы, что кажется, будто все складывается против нас. В эти моменты хорошо просто расслабиться, вспомнить какие-нибудь мелочи, за которые можно себе поставить пятерку, и вознаградить себя за это кусочком тортика или пончиком.



vs-t.ru знает: каждый заслужил сегодня хотя бы одну медаль из этого списка.































































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