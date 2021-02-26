Ежедневные привычки, которые портят наши ногти

Многие современные женщины буквально зациклены на деталях. Во всяком случае, если речь идёт и красоте. Всё должно быть просто идеальным: волосы, кожа, ресницы и, конечно же, ногти.
Но какой дорогой маникюрный салон вы бы не посещали, ногти не будут здоровыми и красивыми, пока вы не бросите привычки из этого списка. Доказано.
Мечтаете забыть о геле, акриле и других химических компонентах, как о страшном сне? Мечтаете, чтобы свои ногти были куда крепче и эстетичные, чем наращённые? Тогда с вот этими привычками придётся распрощаться.
1. Носить лак на ногтях неделями
Казалось бы, потрескавшийся лак на ногтях доставляет сугубо эстетический дискомфорт. Но это не так. Если вы носите его слишком долго (особенно, если сам лак не особо качественный), то химический пигмент может въедаться в верхние слои ногтевой пластины, буквально отравляя её. Что приводит к тусклому оттенку, сухости и ломкости. Потому добросовестные мастера всегда советуют своим клиенткам делать перерыв – отдых от лака. Хотя бы на неделю в месяц.
2. Мыть руки недостаточно часто
И недостаточно правильно. Нет, мы не ставим под сомнение вашу чистоплотность. Но даже сами не знали, что дерматологи советуют хотя бы раз в сутки мыть руки, используя щёточку для ногтей. И хорошенько чистить их с мылом под струёй теплой воды. Ведь микробы, схоронившиеся в этих труднодоступных местах, могут спровоцировать и ОРВИ, и косметические проблемы.
3. Использовать ногти в качестве «мультитула»
Да-да, мы все грешны в том, чтобы подковыривать ногтями жестянки с напитками, заднюю крышку телефона и прочие вещи, которые необходимо открыть здесь и сейчас. Но потом не удивляйтесь сломанным ногтям и их неопрятному виду.
4. Мыть посуду без перчаток
Оказывается, горячая вода способна размягчать ногтевую пластину. Что сильно сказывается на крепкости ногтей. Так что, если заметили ранее не свойственные проблемы с маникюром, возможно причина кроется на вашей кухне.
5. Делать генеральную уборку без перчаток – тоже вредно
Потому что бытовая химия – она и для ногтей химия. Далеко не безопасная. Особенно, средства на основе спирта. Они иссушают ногтевую пластину и кожу вокруг. Что приводит к хрупкости и общему ухудшению качества ногтей.
6. И еще раз о перчатках
На этот раз не о резиновых, а тёплых. Специалисты красоты не устают напоминать: холод – враг и вашей кожи, и маникюра. Ведь скачки температур провоцируют перебои в работе сосудов и нарушают естественный гидробаланс. Так что перчатки или варежки зимой и в холодное межсезонье строго обязательны. А ещё лучше незадолго до выхода нанести крем для кожи рук и ногтей. Это, может, и не согреет, зато создаст дополнительный барьер на коже, который не позволит влаге испаряться.
7. Не кушать овощи
А ещё фрукты, рыбу и яйца. Потому что красота ногтей начинается с вашего здоровья. И без достаточного количества белка (кстати, основного структурного элемента и ногтей и волос), а также кальция и железа похвастаться прекрасным маникюром вряд ли получится. Да и в целом – что плохого в здоровой еде?
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