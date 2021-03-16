Зачем чернили зубы, белились свинцом и другие модные тренды прошлого

Несмотря на культ индивидуальности, штучности и непохожести на остальных, современные женщины стремятся быть «не хуже других». Стандарты красоты — это адаптивные предпочтения, навязанные извне, но прекрасная половина человечества неизменно стремится подогнать себя под них. Такое желание было свойственно женщинам во все времена, а не только сейчас, когда каноны привлекательности меняются со скоростью света.
«Мать — Сыра Земля»
Константин Маковский, Чарка меду. 1890-е./Фото: stihi.ru
В допетровскую эпоху красивыми на Руси считались пышнотелые, пышущие здоровьем женщины с высокой грудью, широким тазом, округлыми бедрами и крепкими ногами. Если к этим качествам добавлялись статность и высокий рост, девушка являла собой настоящий эталон красоты. Желательно, чтобы у нее была ровная спина без единых признаков сутулости и величественный гордый стан, «как у павы». Упитанная и румяная «Мать — Сыра Земля» олицетворяла благополучие и здоровье, и для мужчин на Руси такая женщина была идеальной во всех отношениях.
Основным критерием выбора жены была выносливость и физические возможности для частых родов. Мало родить, нужно было еще выкормить и воспитать детей, параллельно занимаясь домашним хозяйством. Худосочные девушки для этого не годились, они считались больными и даже увечными. В качестве будущих жен таких не рассматривали, обходили стороной, а за глаза даже называли ведьмами.
Еще одно достоинство красивой невесты на Руси — длинная и толстая коса, которая символизировала женственность и девичью честь. Густые и здоровые волосы свидетельствовали о хорошей генетике девушки и о возможности рождения здорового потомства. Наиболее привлекательными считались обладательницы светло-русых кос.
Если верить русским сказкам и былинам, красавицы были белокожими и румяными, с густыми черными бровями. Чтобы придать лицу «правильный» оттенок, барышни пудрились вредными свинцовыми белилами, а румянец рисовали свекольным соком.
Почему черные зубы были в моде
К.Маковский. Портрет девушки в русском костюме./Фото: i.pinimg.com
В купеческом сословии были свои нестандартные представления о достатке. Одним из признаков красоты на Руси считались черные, покрытые налетом и кариесом зубы. Они свидетельствовали о финансовом благополучии семьи — девушка могла позволить себе регулярно есть сахарные пряники, мед, патоку и другие десерты, оттого ее зубы и почернели. Чтобы соответствовать стандартам, купеческие жены и дочки старательно натирали зубы углем, чтобы, выйдя в свет, продемонстрировать роскошь своего рациона. Кроме того, черная улыбка подчеркивала белоснежный цвет лица.
В отдельных регионах России эта мода сохранялась до начала XX века. В своем «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев описывает Прасковью Денисовну, что была «бела и румяна» с «зубами как уголь». При этом автор нисколько не шокирован этим фактом, а говорит о красоте женщины исключительно в положительном ключе.
Пышность форм и талия в корсете
Императрица Елизавета Петровна считалась одной из самых привлекательных женщин в России XVIII века./Фото: avatars.mds.yandex.net
Петр I вел борьбу с «устаревшим» образом жизни, преобразовывал и модернизировал сложившиеся порядки, ориентируясь на Запад. Новые стандарты женской привлекательности тоже формировались под европейским влиянием, Петр «прорубил окно» как раз в самый расцвет эпохи рококо. Так среди аристократок и горожанок появилась мода на туго затяную в корсет узкую талию, подчеркнутую пышной юбкой платья.
Дамы красились на французский манер, рисовали себе искусственные родинки, делали сложные прически и выщипывали брови. При этом выдающийся бюст, округлые мягкие плечи и полные бедра по-прежнему оставались в тренде.
В первой половине XVIII к стандартам рококо добавилась мода на «жгучую» внешность — чернявые волосы и темные глаза. Яркий тому пример — последняя любовь Петра I Марина Кантемир, воплотившая русские и европейские традиции женской привлекательности. Похожим типажом обладала роковая актриса Прасковья Жемчугова и фаворитка Александра I Мария Нарышкина.
Утонченные и ранимые тургеневские барышни
Жена А.С. Пушкина Наталья Гончарова считалась идеалом женской красоты XIX века./Фото: zvez-dec.ru
В XIX веке, с приходом эпохи романтизма, темноволосая и черноглазая «жгучесть» теряет актуальность, уходит из моды и здоровая полнота. Теперь становится популярен образ анемичной и астеничной девушки с большими грустными глазами. Традиционный для того времени атрибут красоты — болезненная бледность, символизирующая глубину сердечных чувств. Мужчины, которые еще вчера были увлечены дородными дамами с пышным бюстом, теперь восхищаются худыми, почти изможденными девушками с прозрачной кожей и поникшими плечиками. Хрупкая тонкая шея, темные круги под глазами и впалые щеки — высшая степень привлекательности в эпоху романтизма.
Этот тренд появился благодаря ставшей в то время очень популярной Англии — любые модные веяния оттуда принимались с энтузиазмом русскими барышнями из высших сословий. Они изводили себя диетами, чтобы достичь желанной бледности, по-прежнему утягивались корсетами и носили кринолины с целью подчеркнуть тонкость и хрупкость своей фигуры. Самые модные дамы повязывали на шею банты и подражали Виолетте Валери из «Дамы с камелиями».
Изогнутый стебель лилии
Модницы эпохи модерн./Фото: avatars.mds.yandex.net
В период конца XIX — начала XX веков царила эпоха модерна, вдохнувшая новую жизнь в женскую моду. Основная эстетическая тенденция того времени — отсутствие неестественных линий и угловатых форм. В моду пришли платья S-образного силуэта с пышной задней частью, которые делали фигуру похожей на изогнутый стебель лилии.
Производители нижнего белья предлагали дамам несколько вариантов корсетов для формирования изящной тонкой талии, как того требовала мода. Сам корсет того периода был очень длинным и утягивал фигуру до нечеловеческого объема в 42-47 см, что иной раз даже приводило к летальному исходу — барышня просто задыхалась в таком облачении.
Красавицы эпохи модерна — это утонченные, изнеженные и праздные дамы с томным взглядом, бледной кожей и длинными волнистыми волосами, уложенными в пышную высокую прическу. Чтобы шевелюра выглядела более объемной, использовали валики из конского волоса. Особой популярностью пользовались шатенки с локонами рыжеватого отлива.
Аристократическая бледность и черные глаза
Актриса немого кино Вера Холодная./Фото: old.rewizor.ru
В начале XX господствует декадентство, которому характерны депрессия, апатия и мистический эротизм. Начинается активный процесс освобождения женского тела от тисков корсета. Немалую роль в этом сыграла Айседора Дункан, которая уже в 1903 году танцевала на сцене в прозрачной рубашке античного кроя.
Эпоха декаданса подарила миру образ маленькой, бледной и нервной женщины свободных нравов. Воплощением этого архетипа стала звезда кинематографа Вера Холодная.
Чтобы добиться предсмертной бледности на лице, красотки Серебряного века натирали кожу лимонным соком, наносили несколько слоев пудры и обильно добавляли в еду уксус. Настоящая женщина должна была выглядеть усталой и болезненной от душевных страданий и бурных ночей. Картина дополнялась бездонным темным взглядом, как у ведьмы. Для расширения зрачков девушки закапывали в глаза раствор белладонны и жирно подводили их черными тенями. Что касается фигуры, то жестких стандартов не было. Привлекательными считались разные силуэты: от «песочных часов» до мальчишеских андрогинных фигур.
Какие образы считались «идеальными» за последнее 100-летие
Участницы конкурса Мисс Россия-1993./Фото: s11.stc.all.kpcdn.net
В 20-е — 30-е годы иностранцы в СССР появлялись крайне редко, культурные связи с Западом были оборваны. Изнеженность и аристократическая бледность, пришедшая в свое время из Европы, постепенно сменилась полнотелой красотой и пролетарским румянцем. Культ крепкого рабоче-крестьянского тела воцарился в СССР на долгие десятилетия. Женщина должна была быть цветущей и в меру упитанной, чтобы трудиться и рожать здоровое потомство.
В 80-х годах начали продавать журнал «Burda-Moden» и организовали первый в Союзе конкурс красоты. С этого времени советские женщины стали стремиться к стройности и утонченности. Эталоном привлекательности стала длинноногая красотка с изящной подтянутой фигурой — полная противоположность образу, который долгие годы пропагандировался советской властью. В 80-е годы начинается массовое увлечение аэробикой, появляется мода на неровные каскадные стрижки, химическую завивку и неумеренный яркий макияж.
В 90-е годы особой популярностью пользуются стройные барышни модельной внешности с густыми бровями, длинными волосами и пышной челкой, тщательно уложенной с помощью лака. Чтобы добиться модельных стандартов, девушки изнуряли себя диетами, пили слабительные и специальные таблетки для похудения. Округлость форм особой роли не играла, самое главное — это тонкая талия, худые ноги и узкие бедра.
Первое десятилетие XXI века характеризуется быстрой сменой стандартов привлекательности. Натуральность в этот период была не в цене, девушки наращивали волосы и ногти, доводили кожу до неестественного оттенка в соляриях, рисовали треугольные брови и экспериментировали с цветом волос.
Сегодняшний эталон женской привлекательности — стройная красотка из Instagram с чувственными губами, высокими скулами и выдающимися спортивными округлостями. Но и этот «идеальный» образ возможно уже совсем скоро сменится на другой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии