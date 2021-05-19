Самые гуманные способы избавления от мышей и крыс

Изначально я планировал написать статью о том, как уберечь собранный урожай от крыс и мышей. Многие из нас на собственном опыте знают, что мыши на даче — настоящее бедствие. А потом подумал: тема-то злободневная, особенно поздней осенью, когда грызуны с полей и лесов стаями устремляются к человеческому жилью, ища место теплой и сытой зимовки. В зоне риска оказываются все — как владельцы собственных домов в сельской местности, так и жители городских многоэтажек.





Мышки и крыски придут не с пустыми лапками: самое опасное, что они принесут угрозу заражения. Лептоспироз, чума, бешенство… Неприятно? А это еще не все! Как вам чесоточные клещи или гельминты диких грызунов? Думаете, заразиться сложно? Ошибаетесь! Проще простого даже взрослым, не говоря уж о детях.

Маленькое отступление. Борьба с мышами на даче ведется многими способами. Ни для кого не секрет, что защитники животных крайне негативно реагируют на саму возможность уничтожения любого живого существа. Для них поясняю: эта статья — не руководство по уничтожению мышей и крыс в условиях их естественного обитания. Это – меры вынужденной защиты своего дома и своей семьи. Лично я против крыс и мышей ничего не имею, но только в том случае, если они не у меня дома. Я же к ним в норы не иду? Так пусть и они ко мне в дом не жалуют! Тут уж, извините, из двух зол я выберу меньшее.

Все, предисловие закончено, переходим к практическим советам. Сразу скажу: из интернета их не брал, ходил по знакомым и соседям, выспрашивал, как вывести мышей на даче, поэтому здесь – проверенная на практике информация.



Звуки и запахи в борьбе с грызунами

Начнем с «легкой артиллерии», — отпугивание. Грызуны боятся громких звуков, неприятных им запахов и вкусов.

Из личного опыта: в городской квартире мышь из-под пола пыталась прогрызть деревянные доски. Орудие обороны – тапок. Во время самозабвенного грызения древесины хлопок подошвой тапка по полу неизменно приводил ее к бегству. Можно было бы и чем-либо более увесистым грохнуть, но в доме дети, а грызть мышь предпочитала ночью… Правда, 3-4 ночи я был настороже: как только услышу, что грызет, сразу за тапок, подкрадываюсь (обязательно подкрадывайтесь, у них очень чуткий слух!), и бью тапком по полу! Тишина на 4-5 часов гарантирована. Несколько ночей я не высыпался, но мышь ушла! Не знаю, может мышь мне попалась пугливая, но все именно так и было.

Друзья установили в погребе старый музыкальный центр. Включали на полную мощность 3-4 раза в день на 10 минут. За 2 дня грызунов не стало! У соседки в сарае стояла старая стиральная машина. Она ставила на нее металлический таз с ложками и вилками и включала отжим. Уверяет, что после третьего сеанса звуковой терапии мыши сбежали — все, до единой. И правда, мышиного запаха в ее сарае нет, урожай лежит в целости и сохранности. Громкие звуки — отличное средство от мышей на даче!

Все, про звуковое воздействие больше проверенного опыта нет, поэтому перехожу к запахам.

Масло мяты перечной. Этим средством спасались от мышей в Великую Отечественную войну, только тогда брали не масло, а само растение. Берете тряпочку, щедро наливаете на нее масло мяты перечной, (продается в аптеках), заталкиваете тряпочку поглубже в норку. Если вам запах неприятен, замуруйте вход в норку монтажной пеной, цементным раствором, алебастром. Грызуны уходят, проверено!

У моей подруги был флакон духов «Красная Москва» 1975 года выпуска — вместо масла она использовала их, грызуны тоже разбежались! Есть положительный опыт этого года в отпугивании грызунов с помощью бузины.







Соседи выкорчевали огромный старый куст бузины. Ветки и корни порубили и разложили по всему полу, ящикам, полкам в подвале, где хранится убранная сельхозпродукция (используя бузину, помните, что все ее части ядовиты, не стоит укладывать их прямо на продукты питания). Убедился: борьба с грызунами на даче с помощью бузины — один из самых простых и надежных вариантов.



А давайте их поймаем...

Часть вторая – отлов. Про котов, собак, хорьков, ласок и прочих животных, охотящихся на мышей, говорить не будем: о них все знают, и при желании, каждый может обзавестись любым из перечисленных питомцев. Сейчас расскажу вам, как изловить мышь, не причиняя ей ни малейшего вреда, без особых хлопот и без материальных затрат. Этим методом пользуюсь уже не один год, он отлично зарекомендовал себя для поимки мышей в любом месте, в том числе — в автомобиле.

Берете стеклянную бутылку, 0,5 или 0,7 л, наливаете внутрь немного подсолнечного масла (2-3 ст.л), прикрываете пальцем или салфеткой горлышко и встряхиваете бутылку, как шейкер, чтобы обмаслить всю ее внутреннюю часть. Масло нужно с рынка, вернее, с маслобойни, пахучее, чтобы мышь его запах за версту почуяла. Можете для верности бросить в бутылку приманку: кусочек сала, семена подсолнечника, сыр, колбасу — что хотите. Я никогда не бросаю ничего, ловлю на масло! А еще лучше — взять бутылку из-под пива и не мыть ее!







Мыши любят запах пива, уж не знаю, почему. Ставите бутылку наклонно, устраиваете небольшую ступеньку у горлышка, по бокам укладываете импровизированные стопоры — и все.

Если у вас в доме есть мыши, утром они обязательно будут там, в бутылке. Пусть не все сразу, но поймаются, однозначно! Выбраться не смогут, будут скользить по обмасленной поверхности стекла, проверено неоднократно! Испробовав на практике этот способ, вы никогда не захотите использовать яды, клей или мышеловки! Мышеловка-бутылка не вредит экологии, дает вам возможность спокойно спать до утра, не вскакивая после очередного хлопка обычной ловушки, вы оберегаете свою нервную систему от ужасных картин жертв яда, клея, мышеловок (а ведь погибших грызунов еще и убирать придется!). Попробуйте бутылку-ловушку, это надежная защита от мышей на даче, вы не раз вспомните мой совет добрым словом, поверьте!



А если крысы?..

Так, с мышками все ясно, переходим к крысам. Крыса – животное потрясающе умное, хитрое, осторожное. Если не удалось отвадить ее громкими звуками и неприятными запахами, придется идти на крайние меры, ибо в обычную бутылку крыса не пролезет. Однако, если у вас есть большая стеклянная бутыль, стоит попробовать! Просто у меня такой бутыли нет, поэтому ничего не могу сказать о том, сработает ли этот метод с крысой.

У нас в станице многие держат домашних животных, а их присутствие, как и место хранения корма, притягивает крыс, как магнит. В поисках достоверной информации обошел всех знакомых, соседей, друзей. К сожалению, гуманного метода отлова крыс мне никто не подсказал.

Выбрал два — наименее ужасные, по сравнению с другими, но 100% действенные. Для первого вам понадобится часть тушки крысы. Попросите ее у хозяина кота-крысолова. Коты, охотящиеся на крыс, никогда не съедают добычу целиком, часть приносят к порогу, как трофей. Положите этот трофей на лопату, облейте спиртом (не бензином, не керосином — только спиртом!) и подожгите. Пройдите с лопатой по всей территории, на которую посягают крысы. С этого момента минимум год их там не будет, ни одной.

Или используйте крысоловку RAT Killer YUTEC. Описывать принцип работы не буду, в сети достаточно информации о ней, но отмечу, что действует очень эффективно.

Искренне надеюсь, что мыши и крысы обойдут ваш дом стороной, и советы из этой статьи никогда не пригодятся! Но, если они придут, вы знаете, что надо делать…

