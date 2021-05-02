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Какие автомобили есть в гараже нового премьер-министра России Михаила Мишустина


Какие автомобили есть в гараже нового премьер-министра России Михаила Мишустина

Автопарк отечественных звезд и чиновников является одной из тех вещей, что вызывает у большинства сограждан неподдельный интерес. Пока одни знаменитости и государственные мужи предпочитают выбирать что-то поскромнее, другие шикуют на широкую ногу. Не так давно в России был назначен новый премьер-министр. Им стал Михаил Мишустин. Самое время узнать, какие автомобили есть в его гараже.

Новый премьер. |Фото: kompromat1.live.

Новый премьер. |Фото: kompromat1.live.

 

Совсем недавно в России сменился премьер-министр. Дмитрий Медведев ушел в отставку, а вместо него был назначен Михаил Мишустин – личность не очень-то хорошо известная для большинства простых сограждан. История Мишустина, как публичной персоны, началась в 1990-е годы, когда он возглавлял некоммерческую организацию «Международный компьютерный клуб». На государственную службу нынешний премьер попал в 1998 году. Ушел с нее ненадолго в конце «нулевых» и стал предпринимателем, однако в апреле 2010 года вернулся в государственный аппарат и был назначен на должность руководителя Федеральной налоговой службы.
Скорее всего был вот такой Мерседес. |Фото: kolesa.kz.

Скорее всего был вот такой Мерседес. |Фото: kolesa.kz.

 

Наверняка многих интересует, что интересного-материального есть за душой нового премьер-министра, однако мы поговорим только об автомобилях.
Благо на сайте ФНС остается информация о доходах Мишустина в форме налоговой декларации. Притом, что у семьи Мишустиных очень солидный годовой доход, новый премьер не очень-то и шикует. Последний раз свои автомобили он декларировал в 2010 году. При этом в декларации за 2018 год содержится информация о том, что сам Михаил заработал 18 993 447 рублей, а его супруга – 47 708 688 рублей.
Остальные машины на супруге. Nissan X-Trail. |Фото: ya.ru.

Остальные машины на супруге. Nissan X-Trail. |Фото: ya.ru.

 

Почти все автомобили, задекларированные Михаилом Мишустиным, записаны на жену. Впрочем, все это не отменяет того факта, что пользоваться машинами может и сам премьер. Единственный личный автомобиль нашего героя - Mercedes-Benz S500. Правда в декларации нет подробностей. Машина попала в документы в ФНС в 2010 году, так что можно предположить, что она достаточно старая. С другой стороны, S500 – это все еще добротный и роскошный представительский седан.
Вот такая Kia Cerato. |Фото: vk.com.

Вот такая Kia Cerato. |Фото: vk.com.

 

На супруге Михаила в тоже время числится целый автомобильный парк! В 2010 году жена владела Nissan X-Trail, Kia Cerato и SsangYong Kyron. В 2013 году Nissan был продан, так же как и Kia. Вместо них появился Volkswagen Tiguan. Есть основания полагать, что с 2014 года чиновник избавился от своей личной машины, предпочтя ей служебную. Все потому, что в декларации S500 больше не числится. Также в 2018 году в декларации (на имя супруги) стал фигурировать Ford Kuga.
Подобный SsangYong Kyron. |Фото: vk.com.

Подобный SsangYong Kyron. |Фото: vk.com.

 

Стоит также отметить, что жена Михаила Мишустина в 2014 году попала в список Forbs, посвященный самым богатым супругам российских чиновников. Попадал на строчки рейтингов и сам премьер. В 2010 году он входил в топ-3 наиболее состоятельных отечественных государственных мужей.
Наконец Volkswagen Tiguan. ¦Фото: vk.com.

Наконец Volkswagen Tiguan. ¦Фото: vk.com.

 

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Какие автомобили есть в гараже нового премьер-министра России Михаила Мишустина

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Какие автомобили есть в гараже нового премьер-министра России Михаила МишустинаПодписаться на мой Instagram
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