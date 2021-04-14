Страна, в которой отсутствуют налоги, кредиты выдают без процентов, а цены на бензин смешные

Государство, в котором нефть практически везде, вполне может позволить себе сделать жизнь своих граждан обеспеченной и максимально комфортной. Коренному населению здесь не только дают банковские кредиты без процентов, не облагают налогами, но и предоставляют другие блага. Те, кто родился в этой стране, получат от нее пожизненную поддержку, помощь и могут не переживать за свое будущее.
Кувейт - одна из самых богатых стран в мире / Фото: careerland-center.com
Площадь Кувейта составляет всего 18 тысяч квадратных километров / Фото: geosfera.org
Кувейт – одна из наиболее богатых стран в мире. Государство совсем небольшое – 18 000 квадратных километров. То есть по площади Кувейт больше Москвы всего лишь в семь раз. Находится он в юго-западной части Азии.
Валюта Кувейта динар - самая дорогая во всем мире / Фото: forexdengi.com
Так было не всегда. Каких-то тридцать лет назад государство было оккупировано Ираком, но в наши дни оно абсолютно независимое и отличается очень высоким уровнем жизни. Валюта его самая дорогая из всех существующих в мире – один динар эквивалентен 243 рублям. Что касается бензина, то более дешевого найти нигде не получится – в среднем один литр в прошлом году стоил 0,3 американских доллара.
1. Привилегии коренному населению
Если коренной житель Кувейта хочет учиться и подтвердит это своими успехами, государство оплатит ему обучение в университете любой страны / Фото: solzet.ru
Возможности всем коренным жителям предоставляются действительно колоссальные. Если человек хочет учиться и будет давать результаты, ему государство оплатит учебу в университете абсолютно любой страны. Также студенту будет оплачен перелет и выданы 2 000 долларов стипендии.
Кувейтские банки выдают гражданам страны беспроцентные кредиты / Фото: criptomonedaseico.com
Кредиты кувейтцы тоже могут брать беспроцентные. Дело в том, что традиции мусульман запрещают за предоставление человеку займа брать с него какое-либо вознаграждение. При выплате кредита гражданам могут предоставить ряд поблажек. Ярким примером стала ситуация 2007 г. Тогда кувейтцам списали кредиты на сумму, превышающую один млрд. американских долларов. С приезжими ситуация несколько иная. Им кредиты никто не спишет и совсем уж без процентов не даст, но все равно условия достаточно хорошие – годовая процентная ставка составляет от трех до пяти процентов.
Существуют программы, согласно которым кувейтцы могут получать необходимые продукты питания / Фото: agitato-canta.livejournal.com
В 2012 г. правительство Кувейта решило помогать на протяжении года населению продуктами. В итоге кувейтцы могли самые необходимые продукты питания получить совершенно бесплатно, а некоторые из них получили дополнительно еще и субсидии на приобретение этого товара.
2. Медицина, детские пособия, коммуналка
При необходимости лечение кувейтцев в любой точке мира будет оплачено из бюджета государства / Фото: sathyamonline.com
Все, что связано с медициной, лечением людей, государство полностью берет на себя. Если вылечить человека в своей стране не могут, то государство оплачивает его лечение в любой точке мира. Оплачиваются и расходы на содержание родственников, которые будут больного сопровождать на лечение.
Пособие на детей здесь выплачивается до момента достижения возраста 26 лет / Фото: holidayme.com
Детское пособие платится здесь до 26 лет (достаточно странно для нас и нормально для кувейтцев). Каждый месяц выплачивается на ребенка двести долларов. На них имеет право и взрослый человек, если он учится в высшем учебном заведении и ему еще не исполнилось 26 лет.
Минимальный размер пенсии в Кувейте составляет 3 тысячи долларов / Фото: interessno.ru
Не платят в Кувейте и коммунальные услуги, налоги на имущество и доходы. Самая маленькая пенсия – три тысячи долларов. В основном все коренное население работает в зарубежных компаниях, располагающихся в Кувейте. Здесь есть закон, что открыть на территории страны филиал компания сможет только тогда, если партнером станет житель Кувейта и на работу будут приняты кувейтцы (определенное их число). Заработная плата людей не должна быть меньше, чем установлено.
В ювелирных магазинах Кувейта продаются массивные и дорогие золотые украшения / Фото: onetwotrip.com
Ярким примером обеспеченности населения являются и ювелирные магазины, в которых изделий стоимостью менее 10 000 долларов нет и все они массивные и изысканные. В целом в Кувейте живет до 4 000 000 человек, но к коренным жителям относятся только 1 000 000. Именно они и имеют все перечисленные привилегии.
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