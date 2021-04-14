Страна, в которой отсутствуют налоги, кредиты выдают без процентов, а цены на бензин смешные

Кувейт - одна из самых богатых стран в мире / Фото: careerland-center.com

Площадь Кувейта составляет всего 18 тысяч квадратных километров / Фото: geosfera.org

Валюта Кувейта динар - самая дорогая во всем мире / Фото: forexdengi.com

1. Привилегии коренному населению

Если коренной житель Кувейта хочет учиться и подтвердит это своими успехами, государство оплатит ему обучение в университете любой страны / Фото: solzet.ru

Кувейтские банки выдают гражданам страны беспроцентные кредиты / Фото: criptomonedaseico.com

Существуют программы, согласно которым кувейтцы могут получать необходимые продукты питания / Фото: agitato-canta.livejournal.com

2. Медицина, детские пособия, коммуналка

При необходимости лечение кувейтцев в любой точке мира будет оплачено из бюджета государства / Фото: sathyamonline.com

Пособие на детей здесь выплачивается до момента достижения возраста 26 лет / Фото: holidayme.com

Минимальный размер пенсии в Кувейте составляет 3 тысячи долларов / Фото: interessno.ru

В ювелирных магазинах Кувейта продаются массивные и дорогие золотые украшения / Фото: onetwotrip.com