10 самых странных рецептов кофе со всего мира

Армия любителей кофе по всему миру весьма внушительна, рецепты этого ароматного напитка передаются из уст в уста, а у каждого кофемана есть собственные секреты приготовления вожделенной чашки кофе, делиться которыми они не торопятся.



В нашем обзоре 10 рецептов приготовления кофе из разных уголков земного шара, многие из которых могут показаться весьма странными.









1. Яичный кофе

2. Кофе с морской солью

3. Кофе с тоником

4. Кофе с подсолнечным и сливочным маслом

5. Кофе с сыром

6. Кофе с лимоном или лаймом

7. Кофе с азотом

8. Тим Там Слем

9. Кофе с ванильной кока-колой

10. Эспрессо и пиво