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Невероятное изобретение для очистки слива от волос

Нельзя отрицать, что каждая обладательница длинных волос рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда вода просто перестает выходить из ванной.
Связь между длинными волосами и запором очевидна — волосы, попадая в сливное отверстие, со временем спутываются, в результате чего образуется комок, препятствующий выходу воды. Ситуация неприятная, но поправимая.
Избавиться от комка волос в ванной можно даже без агрессивных химикатов и помощи сантехника. Для решения проблемы понадобится пластиковая бутылка.
Удалите этикетку с бутылки.

Невероятное изобретение для очистки слива от волос
Из газеты вырежьте шаблон — длинную полосу шириной 2 см.
Приклейте шаблон к донышку и оберните бумажную полосу вокруг бутылки. Используя маркер сделайте на бутылке разметку.
Невероятное изобретение для очистки слива от волос
Разрежьте бутылку по спиральной маркировке, двигаясь от горлышка ко дну.
Невероятное изобретение для очистки слива от волос
Из нижней части бутылки вырежьте небольшую ручку.
Невероятное изобретение для очистки слива от волос
Главная часть работы — изготовление зубцов. С помощью ножниц сделайте надрезы под углом 45 градусов. Зубчики должны быть направлены вверх и располагаться с обеих сторон пластиковой полосы на равном расстоянии друг от друга (30 — 35 мм). Именно благодаря многочисленным мелким зубцам самодельное устройство для очистки канализации справится со своей работой.
Невероятное изобретение для очистки слива от волос
Аккуратно сложите пластиковое устройство и вставьте его в слив ванной.

Медленно потяните за ручку и вытяните пучок волос.

Невероятное изобретение для очистки слива от волос
Повторяйте процедуру очистки слива до тех пор, пока самодельное устройство не выйдет из слива абсолютно чистым.
Невероятное изобретение для очистки слива от волос
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сливВолосы
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