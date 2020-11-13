Невероятное изобретение для очистки слива от волос

Нельзя отрицать, что каждая обладательница длинных волос рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда вода просто перестает выходить из ванной.

Связь между длинными волосами и запором очевидна — волосы, попадая в сливное отверстие, со временем спутываются, в результате чего образуется комок, препятствующий выходу воды. Ситуация неприятная, но поправимая.

Избавиться от комка волос в ванной можно даже без агрессивных химикатов и помощи сантехника. Для решения проблемы понадобится пластиковая бутылка.

Удалите этикетку с бутылки.





Из газеты вырежьте шаблон — длинную полосу шириной 2 см.

Приклейте шаблон к донышку и оберните бумажную полосу вокруг бутылки. Используя маркер сделайте на бутылке разметку.



Разрежьте бутылку по спиральной маркировке, двигаясь от горлышка ко дну.



Из нижней части бутылки вырежьте небольшую ручку.



Главная часть работы — изготовление зубцов. С помощью ножниц сделайте надрезы под углом 45 градусов. Зубчики должны быть направлены вверх и располагаться с обеих сторон пластиковой полосы на равном расстоянии друг от друга (30 — 35 мм). Именно благодаря многочисленным мелким зубцам самодельное устройство для очистки канализации справится со своей работой.



Аккуратно сложите пластиковое устройство и вставьте его в слив ванной.

Медленно потяните за ручку и вытяните пучок волос.Повторяйте процедуру очистки слива до тех пор, пока самодельное устройство не выйдет из слива абсолютно чистым.