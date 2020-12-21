5 неприятностей, которые происходят только у людей с большим состоянием

1. Раздел имущества при разводе

Развод - это баталия, когда есть что делить. / Фото: mygazeta.com

2. Достижения богатых молва обесценивает

На самом деле ум не купить за деньги. / Фото: vyuchit.work

3. Вечное подозрение, что любимый человек с вами только из-за денег

Любит-не любит? / Фото: peopletalk.ru

4. У общества к богатым постоянные претензии

Хосссспади, неужели не мог найти себе молодую и на Панина не похожую?! (с) Молва / Фото: zen.yandex.ru

5. Каждый житель планеты ждет от богача аттракциона невиданной щедрости

Помогите нам всем! / Фото: interfax.by