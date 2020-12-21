5 неприятностей, которые происходят только у людей с большим состоянием

В начале 1990-х годов постсоветские жители каждый вечер буднего дня льнули к экранам телевизоров, чтобы посмотреть очередную серию мыльной оперы «Богатые тоже плачут». Именно это название и может стать заголовком данного материала. Давайте узнаем, какие неприятности происходят исключительно с богачами.
1. Раздел имущества при разводе
Развод - это баталия, когда есть что делить. / Фото: mygazeta.com
В мире очень богатых людей брак все чаще становится тем, что не имеет вообще никакого отношения к любви. Зато имеет сто процентов отношения к желанию не желающих работать женщин отжать побольше денег у богатого экс-супруга. Именно поэтому предусмотрительные и умные богачи Запада настаивают на заключении брачного контракта до свадьбы. В противном случае женщина может захотеть делить даже туалетный ершик, приобретенный в период брака.
2. Достижения богатых молва обесценивает
На самом деле ум не купить за деньги. / Фото: vyuchit.work
Если у вас на руках - диплом Гарварда с отличием, то с наибольшей вероятностью про вас скажут, что это заслуга вашего богатого папеньки, но никак не плод вашей умственной работы, трудолюбия и высокого IQ. И изменить это общественное мнение практически невозможно. В результате успешному богатому человеку приходится буквально каждому встречному доказывать собственную умственную состоятельность. А это довольно напрягает.
3. Вечное подозрение, что любимый человек с вами только из-за денег
Любит-не любит? / Фото: peopletalk.ru
Интересно, смотрел ли Дональд Трамп длинные видеонарезки, в котором его нынешняя жена демонстративно не дает взять ее за руку в общественном месте, резко ударяя супруга по руке и всячески пряча руку куда угодно? А если видел, то что он об этом думает? Но этот вопрос уж точно останется без ответа. Богатый человек бесконечно подозревает, что партнер с ним из-за денег. Даже если внешне все абсолютно благополучно. Это бремя не из приятных.
4. У общества к богатым постоянные претензии
Хосссспади, неужели не мог найти себе молодую и на Панина не похожую?! (с) Молва / Фото: zen.yandex.ru
Если вы очень богатый публичный человек, то за вашей спиной постоянно будут шипеть фразы примерно такого содержания: «Господи, он же так богат, неужели не мог найти себе молодую?», «С его-то деньгами в старом мерсе разъезжать!», «Билл Гейтс одевается как бомж, при его-то деньжищах!». Это нелепо, но богатые люди как будто бы должны умещаться в прокрустово ложе каждого обывателя.
5. Каждый житель планеты ждет от богача аттракциона невиданной щедрости
Помогите нам всем! / Фото: interfax.by
Популярный образ мольеровского богача-скряги уже не актуален: многие миллионеры охотно занимаются благотворительностью и отнюдь не напоказ. Но проблема в том, что нуждающихся больше, чем богачей. На богатых людей приходится пугающе много просьб о помощи. Каждому нуждающемуся кажется, что именно его проблема важнее всех. Никого не интересует, сколько вы, богач, уже отдали на благотворительность. Каждому просителю нужно, чтобы помогли именно ему.
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