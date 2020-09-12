Места, где есть свидетельства об увиденных призраках

Истории с призраками большая наука хоть и считает ерундой, но оставляет небольшое НО для того, чтобы обосновать возможность их существования с точки зрения еще не открытых законов природы. С реальной историей же все гораздо проще – люди просто записывают в архивы, что видели. И среди подобных архивных записей есть множество вполне более чем реальных мест.









Катакомбы Парижа

Лес Аогикара

Дорога смерти

Хеллтаун

Замок Шарлевиль

Вароша

Остров кукол