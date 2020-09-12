Места, где есть свидетельства об увиденных призраках

Истории с призраками большая наука хоть и считает ерундой, но оставляет небольшое НО для того, чтобы обосновать возможность их существования с точки зрения еще не открытых законов природы. С реальной историей же все гораздо проще – люди просто записывают в архивы, что видели. И среди подобных архивных записей есть множество вполне более чем реальных мест.
Катакомбы Парижа
Франция Начиная с конца 18-го века парижские катакомбы начали превращаться в общественное кладбище. Тут захоронено около 7 миллионов человек и туристическим группам позволено заходить не очень глубоко. Местные жители же стараются держаться от катакомб подальше. Здесь, если верить слухам, до сих пор скитаются призраки поклонников Сатане, тамплиеров.
Лес Аогикара
Япония Так называемый Лес Самоубийц расположен прямо у горы Фудзи. Деревья здесь растут так плотно, что не дают существовать никаким животным и даже ветер не пробивается под эти мрачные кроны. Тут всегда тихо. Кроме тех дней, когда подростки прибегают под сень древ, чтобы последний раз взглянуть на мир живых и отправиться в далекое путешествие. Японцы верят: их призывают призраки.
Дорога смерти
США Вообще-то она зовется чуть подлиннее — Shades Of Death Road. Эта мрачная дорога расположена в Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка. Здесь каждый год происходит до нескольких десятков убийств, раскрыть которые не берется ни один из полицейских детективов. Именно поэтому в округе нет смельчаков, готовых поселиться неподалеку от этой трассы.
Хеллтаун
США Еще один город-призрак расположен в в графстве Саммит, штат Огайо. Сейчас он является частью Национального парка Куахога Веллей, но, как сами понимаете, забредают сюда нечасто. В 2013 году на мосту у самых границ города просто растворились в воздухе двое детей — при том, что их родители стояли в метре от них.
Замок Шарлевиль
Ирландия Этот готический замок в графстве Оффали частенько навещает девушка, которая сломала шею в попытках сбежать из заточения. По легенде, злой отец заключил красотку в самую высокую башню: возлюбленный пришел вызволять ее, но не смог удержаться на гладкой стене и рухнул вниз. Девушка тоже не стала медлить и кинулась вслед. Именно этот замок появился в одной из серии Ghost Hunters International, после чего сериал просто закрыли — ведь во время съемок таинственно исчез один из продюсеров.
Вароша
Кипр Брошенный город Вароша прячется на северной части Кипра. До турецкого вторжения на Кипр в 1974 году, это был современный туристический район Фамагусты. Жители бежали, бросив все, и теперь целый поселок остался населен одними бестелесными созданиями.
Остров кукол
Мексика Старые сломанные куклы привязаны по всей территории этого небольшого острова. Все придумал и осуществил ныне покойный Хулиан Сантана Баррера, утверждавший, что так повелел ему договор с призраками. Все насмешки над умалишенным прекратились после его смерти: Хулиана обнаружили привязанным за ногу на ветке очень высокого дерева — и вокруг были одни куклы. Много ли съезжается сюда туристов сегодня? Не очень.
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