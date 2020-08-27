24 вкусных соуса, которые вы захотите добавить в каждое блюдо!

Соусы придают любому блюду неповторимый вкус и аромат. Подайте гарнир с соусом и он станет самостоятельным блюдом, используйте соусы в приготовлении салатов и вы каждый раз будете удивляться, разным вкусовым оттенкам. Кухни всего мира таят в себе секреты приготовления большого количества различных соусов. Среди самых известных в мире соусов, о которых вы наверняка слышали: Бешамель, Вустерский, Песто, Тартар, Терияки и многие другие. Конечно, можно приобрести любой соус в магазине, но если Вы заботитесь о своем здоровье, предлагаем Вам воспользоваться нашими проверенными рецептами соусов.

1. Домашний сладкий соус чили

Сладкий, острый и идеально подходит к креветкам

½ чашки сахара

¼ чашки рисового уксуса

½ чашки воды

1 ½ столовой ложки измельченного чеснока

½ чайной ложки измельченных хлопьев красного перца

½ чайной ложки соуса шрирача

1½ столовой ложки муки

½ чайной ложки соли

2. Белый соус барбекю в стиле Алабамы

2 чашки майонеза

⅓ чашки белого винного уксуса

3 столовых ложки лимонного сока

1 зубчик измельченного чеснока

1 столовая ложка грубо молотого перца

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки хрена

3. Домашний чимичурри

1 большой пучок петрушки и кинзы

2 зубчика чеснока

1 луковица шалота или 1/2 обычной луковицы

2 ст.

л. винного уксуса100 мл. оливкового маслаострый перчик (при желании)1 ч.л. сушеного орегано1/2 ч.л. молотой зирысольчерный перец

4. Барбекю соус в стиле Канзас-Сити

2 ст. л. растительного масла

1 ст. рубленого лука

2 зубчика чеснока, раздавить

1 ст. томатного соуса

1/2 ст. яблочного уксуса

1/2 ст. кетчупа

3 ст. л. темного коричневого сахара

3 ст. л. патоки

3 ст. л. вустерширского соуса

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. горчицы

1 ч. л. чесночного порошка

крупная соль

2 ч. л. коптильной жидкости (ароматизатор жидкий дым)

5. Домашний соус тэрияки

Этот соус можно сделать всего за несколько минут, нужно лишь сварить коричневый сахар с соевым соусом и медом.

1 чашка воды

5 столовых ложек коричневого сахара

¼ чашки соевого соуса

1-2 столовых ложки меда

1 большая долька чеснока, хорошо измельченного

½ чайной ложки измельченного имбиря

6. Домашний соус харриса

3 болгарских перца

6 столовых ложек обжаренных семян кориандра

6 столовых ложек обжаренного кумина

40 гр. сушеных перчиков чили

10 Зубчиков чеснока

3 столовых ложек морской соли

250 мл оливкового масла

7. Соус к стейку

1 головка чеснока

½ лука

½ сладкого красного перца

½ чайной ложки растительного масла

Соль, перец (по вкусу)

¼ чашки Вустерского соуса

¼ чашки красного винного соуса

столовая ложка тростникового сахара

8. Домашний соус Шрирача

200 гр. красного перца чили

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

4 зубчика чеснока

250 мл. уксуса

9. Медово-кунжутный соус, арахисовый соус, пряный соевый соус

Медово-кунжутный соус

1/2 стакана меда

1 чайная ложка кунжутного масла

1 ч.л. винного уксуса

1/4 стакана соевого соуса

50 гр. имбиря

50 гр. жареного кунжута

Арахисовый соус

3/4 стакана арахисового масла

1 ст.л. соуса хойсин

1/4 стакана соевого соуса

Вода горячая

Рубленый арахис

Пряный соевый соус

1/4 стакана соевого соуса

2 ч.л. соуса чили

1 ч.л. меда

Зеленый лук

Кунжут жареный

10. Майонез с перцами чипотле

1 перец чипотле

½ чашки майонеза

⅓ чашки греческого йогурта

¼ чашки рубленой кинзы

¼ ч.л. молотого тмина

¼ ч.л. сушеного укропа

соль по вкусу

11. Вегетарианский соус Песто

Вам потребуются всего 5 ингредиентов: грецкие орехи, побеги гороха, оливковое масло, мята и чеснок

12. Зеленая паста карри

2-3 зубчика чеснока

пара луковиц шалота

2-3 зеленых перца чили

небольшой кусочек свежего имбиря

1 ч.л. с горкой молотого кориандра

½ ч. л. молотой зиры

1 стебель лемонграсса

1 лайм

½ чайной ложки молотого черного перца

большой пучок свежей кинзы, мелко нарезать вместе со стебельками

3 столовые ложки тайского рыбного соуса

1 чайная ложка сахара

13. Калабрийский песто

1 маленький баклажан, очищенный и порезанный кубиками

2 ч. л. соли

1/4 чашки оливкового масла

1 красный стручковый перец, очищенный от семян и мелко нарезанный

половинка небольшого лука, мелко нарезанного

2 помидора сливовидной формы, мелко порезанные

1/2 чашки сыра рикотта

1/3 чашки базилика

свежемолотый черный перец (по вкусу)

14. Соус из авокадо

1 большое спелое авокадо

1/2 ст. сметаны

1/4 ст. молока

1 ст. л. лимонного сока

1/2 ч. л. рисового уксуса

3 зубчика измельченного чеснока

2 ст. л. измельченной высушенной петрушки

1/4 ч. л. соли

15. Песто из сушеных томатов

1 чашка сушеных томатов

1 чашка листьев базилика

1/4 чашки свежей петрушки

4 зубчика чеснока

1 лук-шалот

1/4 чашки кедровых орешков

1 ст. л. томатной пасты

1/2 ч.л. хлопьев кранного перца

1/2 ч.л. орегано

1 1/2 ч.л. соли

1/4 ч.л. перца

1 ст.л. муки

16. Хумус из Буффало

1 банка приготовленного нута (440 гр.), промытого и высушенного

1/2 ч. л. молотого тмина

1/2 ч. л. копченой паприки

1/4 ч. л. соли 2 зубчика чеснока

2 ст. л. (30 г) тахини

1 ст. л. (15 мл) любого острого соуса

1 ст. л. (15 мл) лимонного сока

1/2 чашки (90 г) жареного красного перца

2 ст. л. (28 мл) оливкового масла или жидкости из банки с нутом (можно воду)

кайенский перец по вкусу

17. Песто с миндалем и кинзой

2 чашки листьев кинзы

1/2 чашки молотого миндаля

1/4 чашки нарезанного красного лука

1/2 чайной ложки рубленого перца серрано

1 ч.л. соли

1/4 чашки оливкового масла

Маринады

18. Маринад на основе бальзамического уксуса и виски

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. виски

1 ст. л. меда

Соль и перец

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

19. Маринад для креветок

1 небольшая головка чеснока

1 чашка нарезанных листьев кинзы

1 лайм, сок

1 ст. л. Сухого белого вина

3 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. соуса чили

20. Пряный маринад

1 чашка готового соуса из красного перца

1/4 чашки оливкового масла

1/4 чашки сока лайма

2 измельченных зубчика чеснока

21. Сладкий маринад для курицы

Бальзамический уксус (1/2 чашки)+ мед (1/2 чашки) + тростниковый сахар (1/2 чашки) + соевый соус (1/4 чашки)+ чеснок (3 зубчика)

22. Чесночно-медовый маринад для лосося

2 ст.л. меда

1 ст.л. сока лимона или лайма

2-3 зубчика чеснока (измельчить)

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. молотого черного перца

23. Маринад с тофу

450 гр. сыра тофу

1/4 стакана бальзамического уксуса

2 ст. л. оливкового масла

1 большая головка чеснока, измельчить

горстка рубленой травы по вашему выбору (например, базилик)

соль и перец

24. Маринад на травах

Лук, свежий розмарин, сок одного лимона, оливковое масло и немного молотого перца.