24 вкусных соуса, которые вы захотите добавить в каждое блюдо!

Соусы придают любому блюду неповторимый вкус и аромат. Подайте гарнир с соусом и он станет самостоятельным блюдом, используйте соусы в приготовлении салатов и вы каждый раз будете удивляться, разным вкусовым оттенкам. Кухни всего мира таят в себе секреты приготовления большого количества различных соусов. Среди самых известных в мире соусов, о которых вы наверняка слышали: Бешамель, Вустерский, Песто, Тартар, Терияки и многие другие. Конечно, можно приобрести любой соус в магазине, но если Вы заботитесь о своем здоровье, предлагаем Вам воспользоваться нашими проверенными рецептами соусов.
1. Домашний сладкий соус чили
Сладкий, острый и идеально подходит к креветкам
½ чашки сахара
¼ чашки рисового уксуса
½ чашки воды
1 ½ столовой ложки измельченного чеснока
½ чайной ложки измельченных хлопьев красного перца
½ чайной ложки соуса шрирача
1½ столовой ложки муки
½ чайной ложки соли
2. Белый соус барбекю в стиле Алабамы
2 чашки майонеза
⅓ чашки белого винного уксуса
3 столовых ложки лимонного сока
1 зубчик измельченного чеснока
1 столовая ложка грубо молотого перца
1 чайная ложка сахара
1 чайная ложка соли
2 чайные ложки хрена
3. Домашний чимичурри
1 большой пучок петрушки и кинзы
2 зубчика чеснока
1 луковица шалота или 1/2 обычной луковицы
2 ст.
100 мл. оливкового масла
острый перчик (при желании)
1 ч.л. сушеного орегано
1/2 ч.л. молотой зиры
соль
черный перец
4. Барбекю соус в стиле Канзас-Сити
2 ст. л. растительного масла
1 ст. рубленого лука
2 зубчика чеснока, раздавить
1 ст. томатного соуса
1/2 ст. яблочного уксуса
1/2 ст. кетчупа
3 ст. л. темного коричневого сахара
3 ст. л. патоки
3 ст. л. вустерширского соуса
2 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. горчицы
1 ч. л. чесночного порошка
крупная соль
2 ч. л. коптильной жидкости (ароматизатор жидкий дым)
5. Домашний соус тэрияки
Этот соус можно сделать всего за несколько минут, нужно лишь сварить коричневый сахар с соевым соусом и медом.
1 чашка воды
5 столовых ложек коричневого сахара
¼ чашки соевого соуса
1-2 столовых ложки меда
1 большая долька чеснока, хорошо измельченного
½ чайной ложки измельченного имбиря
6. Домашний соус харриса
3 болгарских перца
6 столовых ложек обжаренных семян кориандра
6 столовых ложек обжаренного кумина
40 гр. сушеных перчиков чили
10 Зубчиков чеснока
3 столовых ложек морской соли
250 мл оливкового масла
7. Соус к стейку
1 головка чеснока
½ лука
½ сладкого красного перца
½ чайной ложки растительного масла
Соль, перец (по вкусу)
¼ чашки Вустерского соуса
¼ чашки красного винного соуса
столовая ложка тростникового сахара
8. Домашний соус Шрирача
200 гр. красного перца чили
2 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
4 зубчика чеснока
250 мл. уксуса
9. Медово-кунжутный соус, арахисовый соус, пряный соевый соус
Медово-кунжутный соус
1/2 стакана меда
1 чайная ложка кунжутного масла
1 ч.л. винного уксуса
1/4 стакана соевого соуса
50 гр. имбиря
50 гр. жареного кунжута
Арахисовый соус
3/4 стакана арахисового масла
1 ст.л. соуса хойсин
1/4 стакана соевого соуса
Вода горячая
Рубленый арахис
Пряный соевый соус
1/4 стакана соевого соуса
2 ч.л. соуса чили
1 ч.л. меда
Зеленый лук
Кунжут жареный
10. Майонез с перцами чипотле
1 перец чипотле
½ чашки майонеза
⅓ чашки греческого йогурта
¼ чашки рубленой кинзы
¼ ч.л. молотого тмина
¼ ч.л. сушеного укропа
соль по вкусу
11. Вегетарианский соус Песто
Вам потребуются всего 5 ингредиентов: грецкие орехи, побеги гороха, оливковое масло, мята и чеснок
12. Зеленая паста карри
2-3 зубчика чеснока
пара луковиц шалота
2-3 зеленых перца чили
небольшой кусочек свежего имбиря
1 ч.л. с горкой молотого кориандра
½ ч. л. молотой зиры
1 стебель лемонграсса
1 лайм
½ чайной ложки молотого черного перца
большой пучок свежей кинзы, мелко нарезать вместе со стебельками
3 столовые ложки тайского рыбного соуса
1 чайная ложка сахара
13. Калабрийский песто
1 маленький баклажан, очищенный и порезанный кубиками
2 ч. л. соли
1/4 чашки оливкового масла
1 красный стручковый перец, очищенный от семян и мелко нарезанный
половинка небольшого лука, мелко нарезанного
2 помидора сливовидной формы, мелко порезанные
1/2 чашки сыра рикотта
1/3 чашки базилика
свежемолотый черный перец (по вкусу)
14. Соус из авокадо
1 большое спелое авокадо
1/2 ст. сметаны
1/4 ст. молока
1 ст. л. лимонного сока
1/2 ч. л. рисового уксуса
3 зубчика измельченного чеснока
2 ст. л. измельченной высушенной петрушки
1/4 ч. л. соли
15. Песто из сушеных томатов
1 чашка сушеных томатов
1 чашка листьев базилика
1/4 чашки свежей петрушки
4 зубчика чеснока
1 лук-шалот
1/4 чашки кедровых орешков
1 ст. л. томатной пасты
1/2 ч.л. хлопьев кранного перца
1/2 ч.л. орегано
1 1/2 ч.л. соли
1/4 ч.л. перца
1 ст.л. муки
16. Хумус из Буффало
1 банка приготовленного нута (440 гр.), промытого и высушенного
1/2 ч. л. молотого тмина
1/2 ч. л. копченой паприки
1/4 ч. л. соли 2 зубчика чеснока
2 ст. л. (30 г) тахини
1 ст. л. (15 мл) любого острого соуса
1 ст. л. (15 мл) лимонного сока
1/2 чашки (90 г) жареного красного перца
2 ст. л. (28 мл) оливкового масла или жидкости из банки с нутом (можно воду)
кайенский перец по вкусу
17. Песто с миндалем и кинзой
2 чашки листьев кинзы
1/2 чашки молотого миндаля
1/4 чашки нарезанного красного лука
1/2 чайной ложки рубленого перца серрано
1 ч.л. соли
1/4 чашки оливкового масла
Маринады
18. Маринад на основе бальзамического уксуса и виски
1 ст. л. бальзамического уксуса
1 ст. л. виски
1 ст. л. меда
Соль и перец
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. сливочного масла
19. Маринад для креветок
1 небольшая головка чеснока
1 чашка нарезанных листьев кинзы
1 лайм, сок
1 ст. л. Сухого белого вина
3 ст.л. оливкового масла
2 ст.л. соуса чили
20. Пряный маринад
1 чашка готового соуса из красного перца
1/4 чашки оливкового масла
1/4 чашки сока лайма
2 измельченных зубчика чеснока
21. Сладкий маринад для курицы
Бальзамический уксус (1/2 чашки)+ мед (1/2 чашки) + тростниковый сахар (1/2 чашки) + соевый соус (1/4 чашки)+ чеснок (3 зубчика)
22. Чесночно-медовый маринад для лосося
2 ст.л. меда
1 ст.л. сока лимона или лайма
2-3 зубчика чеснока (измельчить)
1/2 ч. л. соли
1/2 ч. л. молотого черного перца
23. Маринад с тофу
450 гр. сыра тофу
1/4 стакана бальзамического уксуса
2 ст. л. оливкового масла
1 большая головка чеснока, измельчить
горстка рубленой травы по вашему выбору (например, базилик)
соль и перец
24. Маринад на травах
Лук, свежий розмарин, сок одного лимона, оливковое масло и немного молотого перца.
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