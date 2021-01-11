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Чем прославился Гонконгский балет, и Почему его называют одной из самых уникальных трупп в мире


Чем прославился Гонконгский балет, и Почему его называют одной из самых уникальных трупп в мире



Гонконгский балет (Hong Kong Ballet) - одна из ведущих классических балетных трупп в Азии, которая получила международное признание. Это танцоры мирового класса, их программы отражают уникальный характер Гонконга, сочетая в себе как известнейшие классические шедевры, так и популярные современные произведения. К началу нового театрального сезона Hong Kong Ballet запустил ошеломляюще драйвовую яркую рекламную кампанию. Создателем серии потрясающих фотографий на фоне достопримечательностей Гонконга стал знаменитый американский фэшн-фотограф, Александр Дин.

С 1979 года Hong Kong Ballet превратился в мощную организацию исполнительских видов искусства с опытными танцорами и сильным репертуаром, состоящим из ряда потрясающих, технически сложных постановок. В балете почти пятьдесят танцоров из Гонконга, материкового Китая, Европы и США, а также из других частей Азии. Танцевальная труппа завоевала признание не только на региональном, но и на международном уровне. Репертуар Hong Kong Ballet сочетает в себе классические произведения 19–21 веков, известные современные произведения и недавно созданные балеты, представленные публике в Гонконге и за рубежом.
Лебединое озеро в исполнении Гонконгского балета.

Лебединое озеро в исполнении Гонконгского балета.

 
Алиса в стране чудес.

Алиса в стране чудес.

 

HK Ballet стремится развить любовь к балету и сделать его доступным для людей из всех слоёв общества с помощью развлекательных, образовательных и вдохновляющих программ в школах и в обществе в целом. Их цель открыть удивительный мир балета для зрителей всех возрастов, чтобы они могли лучше понять балет и получить от него удовольствие.
Рекламная кампания прошлого сезона.

Рекламная кампания прошлого сезона.


Успех балета в невероятном мастерстве и трудолюбии всех участников.

Успех балета в невероятном мастерстве и трудолюбии всех участников.

 

Руководит балетом Септим Вебре - международно признанный балетный постановщик, хореограф и педагог. Он присоединился к Hong Kong Ballet в качестве художественного руководителя в июле 2017 года после 17 лет работы в подобном качестве в Вашингтонском балете (Вашингтоне, округ Колумбия, США) с 1999 по 2016 год. Ранее он работал художественным руководителем Американского репертуарного балета (Принстон, штат Нью-Джерси, США) с 1993 по 1999 год. Кроме того, Вебре работал художественным руководителем Halcyon, фонда в Вашингтоне, округ Колумбия, который в июне 2018 года запустил ежегодный международный фестиваль творчества в Вашингтоне.
Балет пользуется международной популярностью.

Балет пользуется международной популярностью.

 
В работы балета входит, как классический репертуар, так и современные произведения.

В работы балета входит, как классический репертуар, так и современные произведения.

 

За время руководства Вебре The Washington Ballet бюджет их вырос на 500%, он добился беспрецедентных успехов в объёме и качестве работы на сцене. Вебре выступил с целым рядом художественных инициатив, в том числе «Американский опыт», в рамках которого великие литературные произведения превратились в полнометражные балеты, в том числе «Великий Гэтсби» и «И восходит солнце» Хемингуэя. Хореографические работы Вебре входят в репертуар балетных трупп по всей Северной Америке, включая Pacific Northwest Ballet, Les Grands Ballets Canadiens, Colorado Ballet, Ballet West, Atlanta Ballet, Cincinnati Ballet, Ballet Austin, Ballet Memphis, Milwaukee Ballet, Канзас-Сити. Ballet, Ballet Concierto de Puerto Rico и многие другие.
Новая рекламная кампания.

Новая рекламная кампания.

 
Рекламной кампанией занимается знаменитый американский фэшн-фотограф.

Рекламной кампанией занимается знаменитый американский фэшн-фотограф.

 

Сам Вебре работал как в театре, так и в опере. Как танцор он играл сольные и главные роли из классического репертуара, а также в современных постановках таких хореографов, как Твайла Тарп, Пол Тейлор и Мерс Каннингем. Он входил в состав жюри ряда международных балетных конкурсов, в том числе в Варне, Болгарии, Стамбуле, Кейптауне, Нью-Йорке, Сеуле и других местах. Работа Вебре была отмечена множеством наград и грантов.
Яркие фотографии на фоне гонконгских достопримечательностей.

Яркие фотографии на фоне гонконгских достопримечательностей.

 
Недавно балет был отмечен очередной престижной наградой.

Недавно балет был отмечен очередной престижной наградой.

 

Hong Kong Ballet получил три награды на
22-й гонконгской танцевальной премии. Танцоры балета считают это отличной мотивацией для грядущего сезона. Энергия и атлетизм танцев поражают пластичностью и уверенностью исполнения. Это в высшей степени выразительный перформанс, который сочетает в себе невероятное мастерство и титанический труд. Произведения оживают и расцветают, сверкая новыми красками.
Балет славится своими опытными танцорами.

Балет славится своими опытными танцорами.

 
Артисты страраются донести до каждого всю красоту этого искусства.

Артисты страраются донести до каждого всю красоту этого искусства.

 

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Чем прославился Гонконгский балет, и Почему его называют одной из самых уникальных трупп в мире

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Чем прославился Гонконгский балет, и Почему его называют одной из самых уникальных трупп в миреПодписаться на мой Instagram
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